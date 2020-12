Probamos el portátil de Porsche y Acer: lujo para teletrabajar

El lujo es un concepto algo abstracto. En el apartado de la electrónica de consumo, hay quienes lo justifican con grandes prestaciones, y quienes buscan ciertos nombres y firmas porque el producto debe estar a la altura de ella. El Porsche Design Acer Book RS que ya está en España es quizá el ejemplo de ambas.

Este portátil es uno de los tantos productos designados como Porsche Design, es decir, dispositivos que bajo el sello del fabricante de automóviles de lujo Porsche tienen como principal foco representar el espíritu de la empresa alemana y su carácter exclusivo. Algo en lo que este ordenador de Acer no es una excepción.

Esto es, la aspiración a tener uno de sus icónicos coches en forma de portátil. Una tarea complicada en la que la idea de 'lujo' acaba desvirtuándose debido al límite de las especificaciones y diseño. ¿Habrá cumplido nuestras expectativas este portátil Acer que, junto a la firma de Porsche le hacen aterrizar en el mercado por 2.399 euros?

Accesorios Porsche Design

Funda de tela Porsche Design. Manuel Fernández Omicrono

Existen varios de modelos que podemos comprar bajo el Porsche Design Acer Book RS, con distintas configuraciones de hardware y accesorios. En nuestro caso, la unidad que hemos analizado es la que trae todos los accesorios adicionales. Todo este pack cuesta 2.399 euros, y parte de la justificación de su precio reside en sus añadidos.

El paquete que hemos analizado trae una funda de transporte de tela con el logo de Porsche así como un pequeño bolso de cuero para transportar otros accesorios. Adicionalmente, con este pack recibimos un ratón exclusivo, el Acer Mouse Porsche Design RS, que además incluye su propia alfombrilla de cuero.

Ratón Porsche Design. Manuel Fernández Omicrono

Uno de los detalles más curiosos de este pack es que trae hasta dos cargadores: uno de toma de corriente normal, y otro con USB-C, ya que el portátil lo admite. El cargador USB-C es más pequeño y compacto, por lo que entendemos que es una solución para no tener que cargar con un cargador de portátil todo el rato, pese a que es más compacto que la mayoría.

Aunque no creemos que el ratón esté a la altura, pese a su exclusividad no se siente del todo premium. Es cierto que se trata de un ratón único, y puede conectarse bien al portátil, pero queda por detrás de muchos del mercado. El resto del pack que viene con el ordenador otorga una sensación de exclusividad que no encontramos en otros portátiles de gama alta.

Algunos accesorios. Manuel Fernández Omicrono

Fibra de carbono y más

Hablando de un portátil de lujo, es clave hablar de su construcción, ya que los pocos fabricantes que se atreven con un producto así suelen optar por mejorarla. El Porsche Design Acer Book RS es un ordenador portátil de 14 pulgadas bastante compacto que como principal atractivo cuenta con una tapa hecha de fibra de carbono 3K real hecha por CNC y chasis de aluminio texturizado para imitar la cerámica. La tapa, por cierto, está cortada con diamante.

Tapa de fibra de carbono. Manuel Fernández Omicrono

Tenemos un diseño muy inspirado en los MacBook como era de esperar, con unos bordes de pantalla bastante conseguidos y con algunas peculiaridades respecto al diseño. Por ejemplo, el lector de huellas está directamente incluido en el trackpad, algo que no nos ha gustado ya que en numerosas ocasiones nos hemos topado con él en el uso diario. Por otra parte, cuando abrimos el portátil la parte del teclado se levanta un poco, una solución que Acer ha estado incluyendo en otros modelos para mejorar la ventilación.

La construcción del portátil sí nos parece buenísima. Manuel Fernández Omicrono

Si bien es cierto que la construcción del Acer Book RS nos parece impecable, también es cierto que se puede subir el nivel para hacerlo más exclusivo, aunque es verdad que perderíamos ligereza. Con 1,2 kilos de peso y su carácter compacto se hace muy fácil de llevar.

La cubierta de fibra de carbono no nos da la sensación que esperamos de un material tan caro y es el único detalle de todo el diseño que sí refleja la marca Porsche. El resto del diseño del dispositivo no es tan diferente a lo que se puede encontrar en la competencia, aunque venga sin el sello Porsche.

Cubierta de fibra de carbono. Manuel Fernández Omicrono

Pensado para llevar

Este problema de exclusividad lo vemos reflejado en más aspectos del portátil de Acer, y esto atañe al hardware. Los más entusiastas de las características técnicas no encontrarán aquí nada que les satisfaga y no por ser malas, sino por estar orientado a un público menos exigente. Es un portátil para un uso ligero.

Acer ha optado por Intel, concretamente por la gama de undécima generación. Podremos elegir entre procesadores i5 e i7, y la unidad que trae el pack más caro cuenta con la versión más alta. Algo similar ocurre en la GPU; los modelos inferiores montan los gráficos Intel Iris Xe integrados, mientras que las versiones superiores disponen de las gráficas Nvidia MX350. Será suficiente para juegos livianos y para algunas tareas de edición ligeras.

Pantalla del Acer de Porsche Design. Manuel Fernández Omicrono

La pantalla es de 14 pulgadas en resolución Full HD y tiene capacidad táctil. Por otra parte, la cámara es HD y no es compatible con Windows Hello. En cuanto a puertos, Acer ha decidido no seguir los pasos de Apple (afortunadamente) y contamos con 2 USB tipo A, un USB-C de alta velocidad, un puerto de carga alternativo y un combo de jack de audio 3.5 milímetros. Todo ello potenciado con Windows 10 Home.

Respecto a su usabilidad, el Acer Book RS cumple, pero no sorprende. El teclado nos recuerda mucho al Magic Keyboard de Apple, con poco recorrido y con un tacto suave. La pantalla táctil IPS es de calidad, con buena calibración de colores y con una buena resolución dado el tamaño. Además, Nvidia e Intel conseguirán que prácticamente cualquier tarea (salvo juegos exigentes) deje de ser un problema en este portátil.

Algunos de los puertos del Acer Book 14. Manuel Fernández Omicrono

Pero es un hardware que si bien será más que suficiente para que el que busque trabajar fuera (gracias a sus 17 horas de autonomía), no cuenta con añadidos que vemos en otros portátiles más caros, incluso en alternativas de Apple, como una mayor resolución o un sonido más cuidado.

En general, el teclado nos ha dejado buenas sensaciones y la pantalla es más que suficiente para tareas como consumo y edición multimedia. La batería por otra parte también sabrá saciar a todo aquel usuario que no quiera estar pegado al cargador. Pero creemos que por este coste, podemos encontrar hardware más sorprendente si cabe. Aunque nuestra queja con respecto a la usabilidad está en el lector de huellas del trackpad, con demasiado relieve y no muy cómodo de pulsar.

¿Me lo compro?

Logo de Porsche Design. Manuel Fernández Omicrono

Hay que partir de que este portátil no va orientado a entusiastas tecnológicos, sino a los amantes de la firma de coches y su estilo. Así pues Porsche Design Acer Book RS podría ser perfecto para el usuario que quiere un dispositivo de lujo y todo lo que representa.

Y es aquí donde reside la mayor queja. El portátil, pese a ser un dispositivo más que correcto, falla en lo más importante: representar la filosofía de Porsche. A diferencia de otros productos de Porsche Design creemos que al portátil de Acer le falta subir un peldaño para estar a la altura. Le falta cierto rendimiento, que se suple con un cuidado pack de accesorios, cuyo coste total asciende a los 2.399 euros.

En este Acer Book RS no vemos ni la potencia, ni el mimo por el diseño ni el lujo que han caracterizado a algunos productos de Porsche. Recordemos, además, que hablamos de un dispositivo tecnológico, lo que inevitablemente le vale para compararse en precio a otras alternativas que incluso dejan a los nuevos MacBook como portátiles baratos a su lado.

¿Es por esto el Acer Book RS un mal portátil? En absoluto; su rendimiento es bueno, su batería también nos ha parecido que cumple de sobra y su pantalla también nos ha gustado. Sin embargo, creemos que es una oportunidad perdida para llevar el sello Porsche a un nuevo nivel y que Acer se coronase con uno de los mejores portátiles del mercado.