El nuevo MacBook Air es una bestia: más potente que el MacBook Pro de 16 pulgadas

Hace unos pocos días que se pueden reservar los nuevos MacBook de Apple en España equipados con el nuevo chip Apple M1. Unos dispositivos que han generado muchas incógnitas entre los usuarios al tratarse de la primera generación de dispositivos que servirán para realizar la transición de Intel a Apple Silicon. No obstante, prometen bastante si nos fijamos en sus primeras pruebas.

En Geekbench ya han aparecido resultados de pruebas del nuevo MacBook Air, el modelo más básico de la familia. Estas pruebas han determinado el rendimiento mononúcleo y multinúcleo del chip M1 del MacBook Air, y han demostrado que no sólo es bastante potente, sino que incluso llega a superar al MacBook Pro de 16 pulgadas en potencia bruta.

Este nuevo SoC de Apple tiene una arquitectura ARM y ha presentado una puntuación de 1687 puntos en mononúcleo y 7433 en multinúcleo. La frecuencia base de este chip es 3.2 Gigahercios y en comparación al resto de dispositivos de la manzana, el MacBook Air supera a todos los dispositivos con iOS.

El nuevo MacBook Air arrasa

Benchmark Macbook Air GeekBench Omicrono

Puede parecer absurdo comparar este MacBook Air con las tablets o móviles de Apple. Pero recordemos que, a efectos prácticos, los iPhone e iPad llevan procesadores muy similares, con arquitecturas muy parecidas. El iPhone 12 Pro obtuvo una puntuación inferior pero no tan alejada en potencia mononúcleo, con 1584 puntos y 3898 en multinúcleos. El iPad Air que estrena el A14 Bionic obtuvo 1585 puntos en mononúcleo y 4647 en multinúcleo.

Pero en comparativas contra Mac, la potencia mononúcleo bruta del nuevo MacBook Air supera a cualquier otro Mac disponible en el mercado. Incluso el rendimiento multinúcleo supera a varios modelos, como el MacBook Pro de 16 pulgadas del año 2019, incluyendo el que monta el Intel Core i9 de décima generación. Este dispositivo obtuvo una potencia mononúcleo de 1096 puntos y una de multinúcleo de 6870.

Donde este MacBook Air y el resto de dispositivos con M1 flaquean es en la GPU, ya que los modelos con Intel tienen GPUs algo más potentes aunque sean integradas, especialmente en el caso de la MacBook Pro de 16 pulgadas. Aunque hay detalles interesantes; el MacBook Pro y el MacBook Air con el mismo chip M1 tienen diferencias de rendimiento, en parte al diseño sin ventiladores del MacBook Air.

Hay que ser precavidos

Comparativas del MacBook Air. MacRumors Omicrono

Si bien en las pruebas vemos que en potencia mononúcleo el MacBook Air supera prácticamente a todos sus rivales, en el caso del multinúcleo esto no es así. Hay que entender que por muy optimizados que estén los procesadores de Apple, los X86 de Intel están mucho más desarrollados y tienden a tener más potencia en general.

Lo llamativo de esto es que siendo el chip M1 el primero propietario que Apple ha instalado en sus MacBook no está demasiado alejado de sus hermanos con Intel. Las diferencias en puntuaciones no son excesivamente altas, e incluso pueden llegar a no ser notorias para el usuario. Además, recordemos que hablamos del MacBook Air, y no del MacBook Pro, que tendrá un mejor sistema de refrigeración y estará destinado a realizar tareas más intensivas.

Un apunte importante a realizar se refiere al sistema de refrigeración. Si bien la potencia de los MacBook Air podrá ser parecida a la de sus hermanos (el Mac Mini y el MacBook Pro) no será sostenida en el tiempo dado el sobrecalentamiento, especialmente en tareas de renderización y similares. Los MacBook Pro y Mac Mini sabrán mantener mejor la potencia y la estabilidad.

Estos resultados son puramente orientativos, y estos no se deben recoger a rajatabla, sino como referencia. Lo que estos benchmarks nos dicen es que Apple ha hecho un gran trabajo con sus procesadores M1 y que tienen mucho margen de mejora, siendo capaces en un futuro de superar a las CPUs de Intel. No obstante, hay que ser precavidos y recordar que esta es una primera generación.