Surface Laptop Go, análisis: el portátil barato que buscar este Black Friday

A las puertas del Black Friday, millones de compradores en España están preparándose para cambiar de portátil; este año, tenemos una alternativa más para quienes buscan el mejor precio: el nuevo Surface Laptop Go.

Es algo extraño hablar de 'mejor precio' y 'Surface' en la misma frase. La gama de dispositivos de Microsoft destaca por muchas cosas, pero no precisamente por ser asequible; aunque ofrece mucho a cambio de su mayor coste, como demuestran dispositivos como la Surface Pro 7 o la Surface Pro X.

Los modelos Surface son comparables a los Mac de Apple; han sido diseñados para aprovechar al máximo el sistema operativo y para ofrecer una experiencia de calidad, incluso podríamos decir de lujo. Entonces, ¿Cómo encaja eso con el lanzamiento del nuevo Surface Laptop Go, con un precio de partida de 629 euros?

Así es el Surface Laptop Go

Tamaño de pantalla - 12,4 pulgadas

Resolución - 1536 x 1024 píxeles, relación de aspecto 3:2

Tecnología - IPS multitáctil de 10 puntos

Procesador - Intel Core i5 1035G1 de 4 núcleos y 8 hilos, frecuencia básica de 1,00 GHz y frecuencia turbo de 3,6 GHz

Gráficos - Gráfica integrada Intel UHD Graphics

Memoria RAM - 4 u 8 GB (unidad probada) LPDDR4x

Almacenamiento - 64 GB eMMC, 128 GB SSD (unidad probada), 256 GB SSD

Webcam - Frontal HD 720p

Sonido - Dos micrófonos de campo lejano, altavoces Omnisonic con Dolby Audio

Seguridad - Lector de huellas dactilares integrado en el teclado compatible con Windows Hello

Conexiones - 1x USB-C, 1x USB-A, 1x jack de audio de 3,5 mm, 1x Surface Connect, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6.

Dimensiones - 278,18 mm x 205,67 mm x 15,69 mm

Peso - 1.110 gramos

Precio - A partir de 629 euros.

El Surface Laptop Go es el primer ordenador portátil de Microsoft dirigido a la gama baja, lanzado junto con el nuevo Surface Pro X; supone una enorme diferencia respecto al Surface Laptop 3, con un precio que casi dobla al del Laptop Go.

También es el portátil más pequeño que ofrece Microsoft, con una pantalla de 12,4 pulgadas y un peso de apenas 1.110 gramos; incluso comparado con las tablets Surface, son cifras muy buenas teniendo en cuenta que se trata de un portátil completo.

Por supuesto, eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué ha sacrificado Microsoft para conseguir un precio tan atractivo? ¿Es este un Surface 'real'?

Un Surface de verdad

La respuesta es un rotundo sí.

Si creías, como yo, que Microsoft había recortado costes en materiales y calidad de construcción para bajar el precio, no te culpo; al fin y al cabo, eso es lo que hace la mayoría de fabricantes del sector. En este intervalo de precios, los plásticos son omnipresentes y la falta de cuidado es notable; pero es difícil quejarse a precios tan bajos.

La calidad de fabricación del Surface Laptop Go es innegable Adrián Raya Omicrono

Con el Surface Laptop Go, Microsoft demuestra que hay otra manera de hacer las cosas. Sólo con coger este portátil te das cuenta de su calidad; el cuerpo de aluminio tiene buena parte de culpa, con una sensación idéntica a la de modelos de Surface mucho más caros.

De hecho, la sensación es incluso mejor, gracias al reducido peso y al grosor de sólo 15,69 mm Sacar el portátil de la mochila y empezar a trabajar en cualquier parte es un proceso directo y que atrae miradas. Fiel a su línea de diseño, el Surface Laptop Go opta por líneas sencillas, dejando que sus materiales hablen.

Pronto descubres que este no es un Surface sólo en el nombre, sino que tiene (casi) todo lo que podríamos esperar de la marca. Desde el cargador con conector magnético (que evita accidentes indeseados) hasta funciones de seguridad como el lector de huellas dactilares integrado en el botón de encendido y compatible con Windows Hello; funciona de manera excepcional y podemos encender y desbloquear el ordenador con sólo un gesto.

Ideal para trabajo y estudio

Cuando abrimos el portátil (algo que se puede hacer con una mano), veremos que la pantalla tiene la seña de identidad de las Surface: la relación de aspecto 3:2. Eso significa que es más alta de lo habitual en el sector (que suele ser 16:9), lo que la hace ideal para leer y trabajar con documentos, así como para navegar por páginas web.

La pantalla del Surface Laptop Go se puede leer incluso en los peores ángulos Adrián Raya Omicrono

Es muy raro ver este tipo de pantalla en este intervalo de precios, y el objetivo de Microsoft es evidente: estudiantes y trabajadores desde casa, especialmente en los tiempos que corren. Es una pantalla diseñada para usar las aplicaciones de Office, navegar por Internet buscando referencias, o hacer videollamadas. Esto último es especialmente bueno gracias a la webcam de resolución HD, que ofrece una calidad de imagen superior a lo habitual; sin embargo, no cuenta con tapa para una mayor privacidad, aunque sí que tiene una luz que se enciende cuando se usa la cámara.

Esta no es una pantalla ideal para disfrutar de contenido multimedia; la resolución de sólo 1536 x 1024 píxeles es algo difícil de justificar, pero al menos la nitidez y los ángulos de visión son más que aceptables gracias a la tecnología IPS; el trabajo de Windows con los tipos de letra hace que sean fáciles de leer. Los colores son muy buenos, comparables con los de otros modelos Surface; Por el contrario el brillo es demasiado bajo, incluso cuando lo ponemos al máximo, lo que unido al reflejo de la pantalla hace que sea difícil usar este portátil al aire libre.

Si lo que queremos hacer con el Surface Laptop Go es trabajar, aquí no encontraremos problema alguno. El teclado es bastante bueno, con una sensación táctil muy agradable que nos ayuda a escribir largos textos; la proporción de las teclas es la correcta, y pese al tamaño reducido no encontramos cosas 'raras' como teclas de tamaño incorrecto. En cambio, perdemos la retroiluminación.

El teclado y el trackpad del Surface Laptop Go son más que aceptables Adrián Raya Omicrono

El trackpad es relativamente grande, suficiente para un uso de emergencia si no nos hemos llevado un ratón; aunque será mejor que sea inalámbrico, ya que este portátil no presume de puertos: sólo tenemos un jack de audio, un USB-C y un USB-A. La inclusión de este último se agradece, pero es innegable que es poco para un uso profesional y que necesitarás un hub USB.

El mayor problema, realmente no lo es, sino más bien un añadido algo extraño: la pantalla es táctil, pero no tiene sentido por dos razones: la bisagra de este portátil no permite usarlo como un 'dos en uno', y no es compatible con lápiz táctil. Eso reduce mucho las posibilidades y me pregunto si no hubiera sido mejor eliminar la función táctil para reducir costes, y si Microsoft no lo ha hecho por una cuestión de imagen de marca (todos los Surface son táctiles).

Rendimiento ajustado

Aunque Microsoft ofrece varias versiones del Surface Laptop Go, sólo se diferencian en la memoria RAM y el almacenamiento incluido. Aquí es donde nos encontramos algunos de los temidos 'recortes' para conseguir un precio tan atractivo.

El lector de huellas dactilares del Surface Laptop Go se ilumina cuando podemos usarlo Adrián Raya Omicrono

Para empezar, el precio de la unidad básica, de 629 euros, incluye sólo 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento, insuficiente para la mayoría de usuarios. No ataco la lógica de Microsoft: un Laptop Go con esas características puede ofrecer una experiencia aceptable con un uso muy ligero y estoy seguro de que habrá quienes no necesiten mucho más. Pero a poco que quieras sacar algo de partido a este portátil, tendrás que dar el salto a los 8 GB, que viene con el doble de almacenamiento, 128 GB; Es por eso por lo que, para mí, el precio mínimo del Surface Laptop Go es de 799 euros.

El procesador escogido, el Intel Core i5 1035G1, tampoco es el más favorecedor. De nuevo, para tareas sencillas como edición de texto y navegación web se comporta perfectamente, pero nos dejará tirados en tareas más pesadas como edición de vídeo. No es que ese sea el objetivo de este portátil, así que no podemos ser muy duros con él; pero es algo a tener en cuenta. Además, incluso cuando le pedimos el máximo, se mantiene a unas temperaturas aceptables y más importante, el teclado no se calienta ni resulta incómodo.

Calidad en miniatura

Microsoft lo tenía muy fácil con el Surface Laptop Go. Podría haber creado un portátil barato, como cualquiera de los muchos que llenan el mercado, ponerle la marca Surface, y venderlo por un poco más. Eso no es lo que ha hecho, optando por el camino difícil.

Una vez que ha quedado claro que el modelo a elegir es el de 8GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por 799 euros, es imposible no darse cuenta de que por ese precio es muy fácil encontrar portátiles con un procesador más potente, más memoria RAM y una pantalla de mayor resolución.

Pero, también puedo decir sin lugar a dudas que ninguna de esas alternativas tiene la calidad de fabricación del Surface Laptop Go, así como su ligereza ni facilidad de uso; en ese sentido, es único y no tiene comparación. Tampoco suelen tener medidas de seguridad como el lector de huellas dactilares en el teclado, o un Windows 10 tan limpio y optimizado para el hardware.

Surface Laptop Go Adrián Raya Omicrono

Las características técnicas no lo son todo a la hora de elegir un portátil; esto es algo especialmente cierto cuando buscamos algo para estudiar o teletrabajar, tareas que no requieren tanta potencia pero que se pueden beneficiar del diseño y tamaño de este Surface Laptop Go.

¿Es este el portátil ideal para estos usuarios? Es muy probable. Como mínimo, es el que ofrece una mejor relación calidad/precio.

El Microsoft Surface Laptop está disponible a partir de 629 euros en Amazon y en la tienda de Microsoft.