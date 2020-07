El portátil matagigantes: probamos el nuevo Huawei MateBook 14

Hemos podido probar el nuevo Huawei MateBook 14, que ha sido anunciado hoy para España como uno de los portátiles a tener en cuenta gracias tanto a su hardware como a sus funciones únicas.

Si te estás planteando comprar un ordenador portátil, ya sea porque te has puesto en serio con eso de trabajar desde casa o porque el próximo curso se acerca, probablemente ya habrás visto las alternativas de las principales marcas del sector. Hablamos de nombres inmediatamente reconocibles, como HP, Dell, Asus, o Apple.

Pero desde hace unos años, hay otra alternativa, una más asequible y que se ha propuesto conseguir lo mismo que consiguió en el sector de los smartphones: Huawei. Con sus MateBook, el fabricante chino ofrece ordenadores portátiles no solo con el último hardware, sino también con funciones adicionales y algunas exclusivas.

Así es el nuevo Huawei MateBook 14

El nuevo Huawei MateBook 14 se presenta completamente renovado, adoptando las líneas de diseño que ya vimos en el MateBook X, el tope de gama de Huawei; esto se traduce en un portátil mucho más pequeño y ligero respecto al MateBook 14 D o el Honor MagicBook 14, algo que es evidente en cuanto cogemos el portátil y lo abrimos. Algo que, lamentablemente, no es tan fácil como debería, ya que no se puede abrir sólo con una mano.

Ese es el único ‘pero’ que le puedo poner a mis primeras impresiones; porque el MateBook 14 es un portátil bonito, elegante y, por fin, original. Puede que sea el atractivo color que usa, y que Huawei llama ‘Space Grey'; puede que sea por la nueva pantalla que cubre la mayor parte del frontal.

El nuevo Huawei MateBook 14 ya es algo más que un clon del MacBook Adrián Raya Omicrono

Sea lo que sea, el MateBook es algo más que un simple ‘clon’ del MacBook; da la sensación de que Huawei ha encontrado su propia identidad manteniendo un diseño minimalista. El reparto de espacio es una buena muestra de ello. El botón de encendido, que incluye el lector de huellas dactilares, ahora está más arriba, lo que deja más espacio para el teclado; y aunque no es suficiente para meter teclado numérico, sí que lo es para meter teclas de retroceso y Intro grandes (gracias, Huawei) además de teclas direccionales.

Pero lo mejor es el trackpad, de un tamaño mayor al que estamos acostumbrados con portátiles de este tamaño. Como resultado, trabajar con el nuevo MateBook es una experiencia cómoda en la que nunca echas nada en falta.

Pantalla, resolución y relación de aspecto ideales

Ya hemos comentado que los bordes de la pantalla del nuevo MateBook 14 son mínimos, pero no que Huawei ha aprovechado el espacio adicional para apostar por una relación de aspecto 3:2, que hace que sea más alta de lo que estamos acostumbrados.

Con relación de aspecto 3:2, la pantalla del Huawei MateBook 14 es buena para trabajar Adrián Raya Omicrono

Eso supone que la resolución es de 2160 x 1440 píxeles, en vez de los 2160 x 1215 píxeles que le correspondería si fuese una pantalla 16:9 como las de la mayoría de monitores de ordenador. Así que tenemos mucho más espacio vertical, una tendencia cada vez más común en el mercado y que han popularizado las Surface de Microsoft.

Con esa resolución y ese tamaño, no debería extrañar que la imagen mostrada sea nítida y de calidad, y que sea especialmente buena para trabajar y leer documentos o páginas web; no hace falta hacer tanto scroll para leer la misma cantidad de texto, y las tipografías son muy nítidas y fáciles de leer.

Por contra, esta relación de aspecto supone que la mayoría de películas y vídeos que vas a ver tendrán barras negras; desde un vídeo de Youtube hasta una película de Netflix, no encontrarás nada que ocupe completamente toda la pantalla. No es que sea un problema grave para la mayoría de las personas, pero es algo a tener en cuenta.

El brillo de este panel también es bueno, y si lo subimos al máximo no deberíamos tener problemas para leer en sitios con alta luminosidad; en cambio, la pantalla sí que sufre del clásico problema de los reflejos. Por contra, los ángulos de visión son muy buenos, y no he tenido problemas en consultar algo incluso con el portátil a mi lado.

El mayor problema que he notado en la pantalla está en el tratamiento de los colores, que presenta tonos apagados y que carecen de ese ‘algo más’ que podemos ver en otros portátiles similares.

Curiosamente, la pantalla es táctil, y responde bien a nuestras acciones. Digo "curiosamente", porque la bisagra usada no permite usar el portátil como una tablet, así que es una función que probablemente usarás poco.

Sorprende la calidad de fabricación

A estas alturas de la vida ya sabemos que no podemos juzgar a Huawei como ‘una compañía china más’, gracias a la calidad de sus smartphones. Eso no quita que no pueda sorprendernos, cómo ha conseguido con el MateBook 14.

Este es un portátil que, pese a su reducido tamaño, se nota rígido, estable y fiable. Todas las partes que tocamos normalmente (y las que no tocamos) se notan de calidad. Un buen ejemplo es la bisagra; antes me he quejado de que este diseño hace imposible abrir el portátil con una mano, pero lo bueno es que la pantalla no se moverá una vez que la dejemos en el ángulo que queremos, incluso después de un ‘zarandeo’. Este es un problema que veo hasta en los MacBook Pro, así que algo se ha hecho bien aquí.

El Huawei MateBook 14 cuenta con dos puertos USB-A Adrián Raya Omicrono

El teclado también es una grata sorpresa. Teniendo en cuenta las limitaciones evidentes de un teclado de portátil, llama la atención el recorrido que tienen las teclas y lo suaves que se notan al escribir; algo perfecto para tirarnos largas horas escribiendo, como estoy haciendo en este artículo. Al contar con retroiluminación, podremos usarlo de noche o con poca iluminación, aunque la verdad es que no es muy potente.

Junto con el USB-C de carga, el MateBook ofrece HDMI y jack de audio Adrián Raya Omicrono

Por último, se agradece que Huawei se acuerde de los que no hemos dado el salto completo a USB-C; sí, tenemos uno de los nuevos puertos a la izquierda, pero también dos puertos USB-A ‘normales’ a la derecha para nuestros periféricos y accesorios. Lo malo es que sólo uno de estos dos puertos es USB 3.0. Lo bueno, que también tenemos una salida HDMI para conectar el portátil a un monitor sin tener que usar el USB-C y un adaptador. Huawei va un poco en contra del mercado aquí, pero no nos quejamos.

Como tampoco me quejo de que el puerto USB-C sea también el puerto de carga; es una elección lógica que nos ahorra tener que llevar otro cable más y que todos deberían adoptar. Como también deberían adoptar el cargador de Huawei, que no es el ‘ladrillo’ tradicional sino que es como el de un smartphone, pero algo más grande.

Seguridad integrada

El MateBook incluye dos medidas de seguridad que buscan proteger nuestra privacidad, aunque eso es lo único que tienen en común. Por una parte, el botón de encendido cuenta con un lector de huellas dactilares compatible con Windows Hello.

El botón de encendio del Huawei MateBook 14 incluye un lector de huellas dactilares Adrián Raya Omicrono

Así que desbloquear el portátil es tan fácil como poner el dedo encima del botón (sin pulsarlo); no he encontrado muchos problemas al usar este método de identificación, y es bastante rápido, siempre que te asegures de poner bien la yema del dedo sobre el botón. Si la pantalla está apagada, es sólo un paso: con pulsar el botón de encendido lo encendemos y al mismo tiempo lo desbloqueamos.

La segunda medida de seguridad es un añadido que provocó mucho debate cuando Huawei la presentó: la webcam oculta en el teclado. En efecto, si te fijas, entre las teclas F6 y F7 hay una con el símbolo de una cámara; si la pulsas, la tecla subirá y revelará una webcam.

Parece una tecla normal, pero en el Huawei MateBook 14 oculta la webcam Adrián Raya Omicrono

Con este sistema, tienes la seguridad de que nadie te va a grabar sin tu permiso; incluso aunque lo consiga, sólo grabará oscuridad si la cámara está oculta. Además, también tiene un ‘chivato’ que indica con una luz que la cámara está activa. En OMICRONO hemos visto muchas soluciones a este problema, como cubiertas, pero esta es la más curiosa, sin duda.

La ya famosa webcam del Huawei MateBook, oculta en el teclado Adrián Raya Omicrono

Pero una vez que pierde el atractivo de la novedad, la verdad es que no me parece la mejor de las soluciones; el problema está en el ángulo de la cámara. En tus videollamadas aparecerás en un ángulo raro y poco favorecedor (acuérdate de recortar los pelos de la nariz), y si tomas notas durante la videollamada, tus manos aparecerán en la imagen e incluso pueden taparla.

Buen rendimiento

A la hora de la verdad, el nuevo MateBook 14 se comporta tan bien como esperaríamos. La unidad probada se basa en la décima generación de procesadores Intel, concretamente en el i7-10510U con una frecuencia básica de 1,80 Ghz y una frecuencia turbo de 4,90 GHz; suficiente para estar a la altura en la mayoría de las tareas.

Gracias a sus cuatro núcleos y ocho hilos, está relativamente bien preparado para la multitarea, y es posible tener varios navegadores, procesadores de texto, vídeos de Youtube, editores de imagen y más sin muchos problemas. Es un uso típico para trabajar en el portátil, y en mi caso ha cumplido con creces.

Tal vez me hubiera gustado el salto a los nuevos modelos de seis núcleos y doce hilos de Intel, para estar mejor preparados para el futuro; pero para el uso habitual que recibirán estos portátiles, es suficiente.

El Huawei MateBook 14 se comporta muy bien con un uso exigente del portátil Adrián Raya Omicrono

También tengo que decir que la refrigeración del portátil es la apropiada. En procesadores modernos, la frecuencia no es fija sino que varía en un rango dependiendo de aspectos como la carga de trabajo y la temperatura; el ‘Thermal Throttling’ ocurre cuando se baja la frecuencia automáticamente para evitar alcanzar temperaturas peligrosas.

En las pruebas de estrés, el procesador del MateBook 14 nunca bajó de su frecuencia máxima Adrián Raya Omicrono

En las pruebas de ‘estrés’ realizadas en el MateBook 14, no hemos apreciado este fenómeno en ningún momento, lo que habla muy bien de la eficiencia térmica del portátil. Pero si vas a forzarlo de esa manera, prepárate para escuchar el ventilador, que por otra parte pasa desaparecibido.

Nueva gráfica, ¿permite jugar?

Una novedad importante en el nuevo MateBook 14 es la adopción de la nueva gráfica de Nvidia para portátiles, la MX350. Y puede que estés pensando que eso importa poco, como yo también lo pensaba. La gama MX de Nvidia nunca ha destacado por su potencia, sirviendo sólo para no tener que depender de la gráfica integrada.

Pero la MX350 supone un salto importante, al estar basada en el mismo chip que la GTX 1050 pero más limitada; gracias a eso, por sorprendente que parezca, es posible jugar en el MateBook 14.

El Huawei MateBook 14 permite jugar, siempre y cuando bajemos los gráficos Adrián Raya Omicrono

No es que sea un portátil ‘gaming’, ojo. Pero si juegas de manera casual, y no te importa bajar la calidad de los gráficos, tendrás muchos juegos a tu alcance. En mis pruebas pude ejecutar The Witcher III, un título que sigue siendo muy exigente, a resolución nativa 2160 x 1440 y con gráficos en Bajo (algunas partes en Medio); y para mi sorpresa, fue jugable sin problemas.

Para juegos no tan exigentes, más viejos o con gráficos 2D, el MateBook 14 puede ser una buena máquina de juegos ocasional, aunque no debería ser su función principal.

Programas propios que suman, no restan

Siempre que compramos un portátil de cualquier marca, tenemos que dedicar tiempo a ver qué software indeseado nos ha instalado el fabricante; es una práctica lamentablemente muy común, pero afortunadamente, el software preinstalado en el MateBook 14 es sorprendentemente útil.

PC Manager es un programa incluido en el Huawei MateBook Adrián Raya Omicrono

PC Manager es un programa de Huawei que detecta ‘problemas’ con nuestro equipo, y nos da opciones para solucionarlos. Por ejemplo, desde aquí podemos actualizar todos los ‘drivers’ o controladores del equipo a la última versión, sólo con pulsar un botón; un proceso que fue rápido y que no precisó hacer nada de mi parte.

Con PC Manager podemos actualizar los controladores de nuestro MateBook Adrián Raya Omicrono

También nos permite verificar el funcionamiento del hardware, detectando posibles fallas y cómo solucionarlas. Además, desde aquí podemos conectar nuestro teléfono Huawei, una función que detallamos más adelante.

Huawei incluye su propio centro de notificaciones en el MateBook 14 Adrián Raya Omicrono

En cambio, el nuevo Centro de Notificaciones que Huawei ha integrado en la esquina inferior derecha no me parece tan bueno. Confunde un poco que se llame igual y que esté al lado del centro de notificaciones de Windows, pese a que realmente no cumple la misma función, sino que nos ofrece acceso directo a opciones como captura y grabación de pantalla y toma de notas, además de los archivos transmitidos por Huawei Share.

Huawei Share, el as en la manga

En efecto, la exclusiva que realmente hace que el MateBook destaque es Huawei Share, la tecnología para conectar nuestro móvil Huawei con el portátil. Ya existen programas que hacen eso mismo (Microsoft tiene Mi Teléfono, por ejemplo), pero pocos tan completos y tan fáciles de usar.

Podemos conectar nuestro móvil al Huawei MateBook para pasar nuestros archivos Adrián Raya Omicrono

Configurar Huawei Share es muy rápido, sólo tenemos que usar PC Manager para realizar la conexión con el móvil, y aceptarla; a partir de entonces, el móvil y el portátil permanecerán conectados.

Con poner el móvil encima del Huawei MateBook, podemos pasar fotos y documentos Adrián Raya Omicrono

Esto nos permite, por ejemplo, pasar archivos del móvil al ordenador sólo ponerlos juntos. Por ejemplo, si estamos viendo una imagen en el móvil, sólo tenemos que ponerlo en la zona con la pegatina ‘Huawei Share’ durante un instante; el teléfono vibrará un momento, y al instante la imagen aparecerá en el ordenador. Podemos hacer lo mismo con otros tipos de archivo; por ejemplo, si estamos viendo un documento de Office en el móvil, podemos acercarlo al ordenador y automáticamente se abrirá Word o el programa asociado y podremos editarlo.

Con el Huawei MateBook podemos tener la pantalla del móvil en el escritorio Adrián Raya Omicrono

Compartir archivos entre un móvil Huawei y el MateBook es tan fácil que da miedo, pero eso no es todo. También podemos mostrar la pantalla del smartphone directamente en el escritorio, y controlarlo directamente con el ratón; la conexión es rápida, y las acciones se realizan directamente en el móvil, aunque a veces notamos algo de lentitud en nuestras acciones.

Así que si hay una app Android que necesitas usar mientras trabajas, no hace falta que estés constantemente mirando el móvil; puedes usar cualquier app de Android en tu portátil Windows.

He podido probar esta función con el Huawei P40 Pro, y si bien es cierto que va algo más lento que si usamos el móvil directamente, no deja de ser increíblemente útil; además, es de esas cosas que provocan envidia, como si fuese un truco de magia.

Un matagigantes

Si estás buscando un nuevo portátil, no hay excusas para no tener en cuenta al Huawei MateBook 14. Es un portátil de tipo ‘Ultrabook’ gracias a lo ligero que es, pero eso no significa que haya tomado sacrificios innecesarios; y tanto en rendimiento como en funcionalidades, cumple todas las expectativas.

Donde más cojea es en el ocio. La pantalla no es la ideal para disfrutar de películas o series, aunque nos servirá si es lo que necesitamos. Lo mismo podemos decir del rendimiento en videojuegos, que aunque es mejor de lo esperado, no se acerca a los portátiles ‘gaming’.

El nuevo Huawei MateBook 14 es un portátil a tener en cuenta Adrián Raya Omicrono

En cambio, trabajar en el nuevo Huawei MateBook 14 es muy agradable, más de lo habitual en un portátil convencional. Entre el teclado y el tamaño del trackpad, pasando por la relación de aspecto de la pantalla y el rendimiento, es fácil ver este portátil como una opción a tener en cuenta para trabajar desde casa.

El Huawei MateBook ya es algo más que una curiosidad de un fabricante más famoso por sus smartphones; y yo diría que ya va siendo hora de que tratemos a Huawei como una marca ‘grande’, también en el sector de los ordenadores portátiles. El precio del portátil ya está disponible en la tienda oficial de Huawei a un precio promocional de 1.299 euros durante el mes de julio. A esta promoción hay que añadir el regalo de una tablet MediaPad T3 o unos Huawei FreeBuds. Fuera de ofertas, el precio normal del Matebook es de 1.399 euros.