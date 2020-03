Huawei P40 Pro, más músculo contra el iPhone aún sin tener Google

El 19 de mayo del año pasado Estados Unidos vetaba a Huawei, impidiéndole comerciar con empresas estadounidenses. Esto, obviamente, incluía a Google, por lo que se produjo el desastre. Los futuros smartphones de Huawei, incluidos los recientes Mate 30 Pro y Huawei P40 Lite llegaron sin los servicios y aplicaciones de Google. Todo un handicap para muchísimos usuarios.

Eso no ha disuadido en absoluto a Huawei de lanzar smartphones, incluso su nuevo smartphone plegable. Ahora vuelve a la carga con el Huawei P40 Pro, su nuevo gama alta que pretende competir en una dura prueba: no sólo superar al iPhone, sino a la nutrida gama alta de Android que se ha visto beneficiada de su debilidad.

Pero, ¿de verdad tiene que decir algo un smartphone sin los servicios de Google algo contra el todopoderoso iPhone 11 Pro? Lo comprobamos en esta comparativa, en el que veremos cuáles son los puntos fuertes de este flagship frente a la alternativa de Apple.

Un diseño actualizado

El P40 Pro disfruta de un diseño mucho más actualizado. Fernando Álvarez del Vayo Omicrono

Lo primerísimo de lo que nos damos cuenta es del diseño. Puede que el smartphone de Apple sea todo un referente, pero es innegable que sus líneas de diseño se han quedado bastante atrás; sigue manteniendo el notch, la muesca en pantalla y unos marcos de pantalla que aunque conseguidos son más grandes que los de su competencia. Aquí el P40 Pro sabe a dónde ir.

Aúna lo mejor de los 2 mundos: unos marcos de pantalla reducidos que glorifican su impresionante panel de 6.58 pulgadas OLED y un agujero en pantalla que alberga la cámara frontal de 32 Mpx con f/2.2 junto a un sensor de profundidad infrarrojo. Sí, el mismo método que iniciaron los Galaxy S20 de Samsung y que ahora adopta Huawei, junto a una curva en pantalla.

iPhone 11. Paolo AC Omicrono.

El iPhone 11 Pro por su parte disfruta de una pantalla de 5.8 pulgadas también OLED, pero como decimos con un diseño ya bastante desactualizado. De nuevo, no son marcos gigantescos pero sí mayores que los que nos encontramos en el P40 Pro, que sin duda consiguen la sensación tan ansiada de "todo panalla". Aquí hay un detalle importante: la pantalla del P40 es de 90 Hz, y la del iPhone es de 60 Hz y la del P40 cubre el espectro de color DCI P3.

iPhone 11 Pro y iPhone 11. Paolo AC Omicrono

En la parte trasera Apple opta por el famoso módulo cuadrado de cámara que le ha granjeado más de una crítica. Sin embargo, esto ha iniciado una tendencia en la que vemos más módulos de cámara que sensores en sí, y el P40 Pro destaca (quizás en demasía) en este apartado: un monumental módulo albergará la cuádruple cámara de la que os hablaremos más adelante.

La parte trasera de un Huawei P40 Pro. Fernando Álvarez del Vayo Omicrono

En cuestión de diseño no podemos decantarnos por uno u otro, ya que esto va a cuestión de gustos. ¿Te gusta la estética de Apple, o prefieres un diseño más conocido similar al de los Galaxy S20 Ultra? Aquí queda tu elección. Pero hay diferencias sustanciales.

Dos maneras de entender un smartphone

Un iPhone 11 Pro. Paolo AC

Normalmente trataríamos el hardware y el software de forma separada, pero en este caso no podemos hablar del primero sin el segundo. Ya que de nada sirve hablar de números y de potencia si no tenemos una idea clara de qué ha ocurrido en este apartado. Y como es de esperar, en este caso tampoco podemos hablar de la eterna batalla entre "Android vs iPhone", sino "Huawei vs iPhone".

Exacto, lo habéis imaginado: el Huawei P40 Pro sigue la triste estela de sus hermanos pasados y no disfruta de los servicios y aplicaciones de Google. Existen formas para tener nuestras apps favoritas en un Huawei, tal y como nos han enseñado nuestros compañeros de El Androide Libre, pero a efectos prácticos no podremos acceder ni a la Google Play ni a apps como WhatsApp de forma habitual.

Esto quiere decir que si queremos tener estas apps tendremos que hacer uno o 2 pasos adicionales para instalarlas a diferencia de lo que pasaría en un Android normal, en el que iríamos a la Google Play y descargaríamos nuestras apps. El iPhone 11 Pro tiene su propio ecosistema de aplicaciones, con su propia tienda y Huawei hace exactamente lo mismo, con AppGallery. Pero son 2 formas distintas de entender un smartphone.

Mientras que el iPhone 11 Pro cuenta con iOS 13 y un sistema cerrado y específico de Apple, Huawei tiene también su "propio" sistema, una versión de Android 10 sin apps de Google. EMUI 10 es su capa, y aunque es prácticamente equivalente a Android, no tiene ni la tienda de Google ni sus apps. Tendremos que vivir sin ellas y, o instalarlas aparte o depender de unos servicios de Huawei bastante más inmaduros.

EMUI 10 corriendo en el Huawei P40 Pro. Fernando Álvarez del Vayo Omicrono

¿Esto hace automáticamente peor al smartphone de Huawei? En absoluto, tal y como comprobaremos en cuanto hablemos del hardware. Pero es un handicap que tienes que tener en cuenta, ya que no hablamos de un dispositivo precisamente barato. Es más económico que la alternativa de Apple, sí, pero no será un 'Plug and Play' como sí será posible en un iPhone.

En cuanto a potencia y hardware, estamos ante 2 bestias tope de gama, pero de nuevo, con 2 aproximaciones muy distintas. Ambos móviles montan su propio procesador, ambos tienen potencia bruta para dar y regalar pero tienen bastantes diferencias entre sí.

iPhone 11 Pro. Paolo AC Omicrono

En potencia bruta no hay nada que discutir: son 2 grandes máquinas pero con una sutil diferencia: mientras que los iPhone (aún) no cuentan con 5G, este P40 Pro sí, gracias al CPU Kirin 990 5G. El Apple A13 Bionic del iPhone le iguala (o supera) en potencia, pero no está capacitado aún para disfrutar del 5G.

Las memorias son un tema complicado de manejar en iPhone; la RAM es de 4 GB mientras que la del P40 es de 8 GB. El almacenamiento del iPhone va desde los 64 hasta los 512 GB, y el P40 empieza en los 128 GB de almacenamiento con una opción a 256. Ninguno de los 2 puede expandir su almacenamiento vía SD, pero Huawei sí puede gracias a sus tarjetas propietarias.

La batería del iPhone 11 Pro es de 3190 mAh, mientras que la del P40 es de 4.200. En la carga rápida Huawei es el claro ganador, con una carga por cable de 40W frente a la de 18W del iPhone. La carga inalámbrica también es superior en el Huawei, con 40W. Ambos tienen WiFi, NFC (Apple Pay en el caso del iPhone), GPS, Bluetooth y demás.

Cámaras, muchas cámaras

Huawei P40 Pro y sus 4 cámaras. Fernando Álvarez del Vayo Omicrono

Las cámaras es otro punto aparte, y aquí Huawei gana al iPhone por un sensor. Aunque esto no quiere decir necesariamente que por tener más sensores tus fotos son mejores, ya que importa más la calidad que la cantidad. Sin embargo, Huawei tiene las de ganar en cuanto a versatilidad con su Huawei P40 Pro.

El iPhone 11 Pro cuenta con un sensor principal de 12 MP angular de 26 mm, f/1.8, con lente de 6 elementos y estabilización óptica de imagen, disfrutando además de 100% Focus Pixel. El segundo sensor es similar pero hace las veces de gran angular, con 13 mm y f/2.4 con lente de 5 elementos y un rango de 120 grados. El tercer sensor es un telefoto de 52 mm, tiene una apertura focal f/2.0 con una lente de 6 elementos, estabilización óptica de imagen y Focus Pixels. Junto a estas cámaras tenemos el flash LED TrueTone.

Por la parte de Huawei, tenemos un sensor principal de 50 Mpx UltraVision f/1.9 con estabilización óptica, un segundo sensor de 40 Mpx de vídeo y ultra gran angular, un teleobjetivo 5X SuperSensing de 12 Mpx y un sensor ToF (Time of Flight) que nos ayudará a mejorar el modo retrato midiendo la profundidad. El modelo Pro, además, se beneficia de un teleobjetivo de 10x ópticos de 8 Mpx.

iPhone 11 Pro. Paolo AC

Referente a las cámaras delanteras, el iPhone cuenta con un sensor de 12 MPx con un sensor TrueDepth que nos servirá para realizar el Face ID, un reconocimiento facial avanzado en 3D que será bastante más seguro que el del Huawei (a costa del notch). Huawei, a diferencia de lo que pueda parecer, no tiene una doble cámara sino un sensor de 32 Mpx frontal y un sensor de profundidad infrarrojo. El smartphone chino presume así de tener Huawei XD Fusion Engine, un zoom digital de 50 aumentos.

Hay una cosa a tener en cuenta y es que los números, si bien parecen muy superiores en el Huawei P40 Pro, hay que tomarlos con cuidado; iOS maneja estas características a su manera, y no por tener mejor mejores características vas a obtener un mejor smartphone.

Precio y disponibilidad del Huawei P40 Pro

En desarrollo...