Nuevo Huawei Mate XS: el smartphone plegable con formato libro se renueva

El Huawei Mate XS ha dado el campanazo en un evento mundial como reválida de un concepto plegable que ya vimos hace ahora un año con el Mate X. La marca china sigue apostando por un concepto que comienza a coger tracción en las últimas fechas gracias a las presentaciones de otras marcas.

De momento, el último smartphone que hemos podido ver y tocar es un Samsung Galaxy Z Flip que continúa la saga de los teléfonos de antaño. Con unas dimensiones muy comedidas cuando está cerrado y una gran pantalla cuando lo desplegamos.

Huawei, que no pasa precisamente por el mejor de sus momentos, no quiere perder comba en la ardua lucha de las gamas plegables premium. Lo cierto es que no hemos podido tocar siquiera el Mate X original -solo lo vimos tras el cristal de una urna- pero el futuro parece ser irremediablemente plegable.

Huawei Mate XS

Huawei Mate XS: una renovación necesaria

Estamos ante una renovación sin demasiados alardes del modelo original, el Huawei Mate X. De nuevo, recordemos: llega en un momento en el que el Samsung Galaxy Z Flip y el Galaxy Fold han pisado fuerte en el portfolio de smartphones plegables. Esta es la nueva iteración de la propuesta de Huawei, que no llegamos a ver en los mercados de forma convencional. He aquí las características completas:

desplegada de 8 pulgadas OLED, plegado 2 de 6.38 y 6.6 pulgadas en resolución 2480 X 2200. La pantalla de 6.38 pulgadas es de 2480 x 1052 píxeles. Procesador: Kirin 990 5G.

*Principal de 40 MP con sensor RYYB f/1.8. *Telefoto de 8 MP con zoom 3X f/2.4 y OIS. *Gran angular 16 MP f/2.2. *Sensor ToF 3D. Batería: 4.500 mAh con carga rápida de 55 W

4.500 mAh con carga rápida de 55 W Android 10 con EMUI 10.

Primero, este nuevo smartphone plegable cambia de tercio: seguimos por el formato libro, pero más similar al de una carcasa de libro que a los smartphones plegables ya vistos hasta la fecha. La pantalla OLED prácticamente abarca hasta la parte trasera del dispositivo, teniendo 2 pantallas plegado y una desplegado. Plegado, tenemos 2 pantallas de 6.38 y 6.6 pulgadas y totalmente desplegado la pantalla pasa a ser un único panel de 8 pulgadas. Todas con unos marcos extremadamente reducidos.

El Mate XS con su pantalla trasera Izan Gonzalez

No nos andamos con tonterías: las especificaciones de este Huawei Mate XS son de lo más top que podemos encontrar en el panorama Android. Contamos con el último procesador de Huawei, el Kirin 990 5G. Como ya indica su nombre, en efecto: este dispositivo está capacitado para la conectividad 5G, al igual que las alternativas de la competencia. También compite de tú a tú con lo mejor de su competencia en características.

El Mate XS presume de 4.500 mAh con una apasionante carga rápida de 55 W que sin duda nos dará un buen desempeño. Contamos con una única versión de memorias, con 8 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento. Toda una bestia que suplirá más que de sobra las necesidades de cualquier usuario, incluso uno profesional.

El asunto de las cámaras en este Huawei Mate XS es una vuelta de tuerca respecto a otros smartphones plegables del mercado. No tenemos ningún tipo de notch o de corte en la pantalla; estas están situadas en la parte trasera del dispositivo, de tal forma que estas serán nuestras cámaras selfie.

El panel de 6.6 pulgadas delantero. Izan Gonzalez

Estamos ante un setup de cámara cuádruple. Por partes; el sensor principal es un sensor de 40 MP SuperSensing Wide de 27 milímetros 1.8, un telefoto de 8 MP 80 Milímetros 2.4, un ultra gran angular de 16 MP de 17 milímetros 2.2 y un sensor ToF (Time of Flight) 3D para profundidad. Algunas de las características a nivel de fotografía son un ISO máximo de 204800, un zoom 45x ultrawide - óptico 3 y 30x digital. Podremos realizar fotografías macro a 2.5 centímetros y estabilización óptica y electrónica de imagen.

En cuanto al plegado, tenemos un botón que libera el pliegue de tal forma que no tendremos que necesitar únicamente nuestras manos. El grosor máximo es de 11 milímetros, ya que una de las partes del dispositivo es de tan solo 5.4 milímetros. El gran problema, como podréis haber imaginado, reside en el hecho de que tenemos mucha más pantalla susceptible a arañazos, por lo que la durabilidad también es un tema a tener en cuenta.

A nivel de software, no nos encontramos con sorpresas: Android 10 con EMUI 10. Pero de nuevo, con las limitaciones del veto a Huawei, ya que no tenemos disponibles los servicios de Google, sino los de Huawei.

Precio y disponibilidad del Huawei Mate XS

8 pulgadas OLED. Izan Gonzalez

La disponibilidad no está clara en cuanto a fechas exactas, pero a diferencia del Mate X anterior, este modelo sí estará disponible en el mercado internacional, por lo que podremos comprarlo. No obstante, no será barato: cuesta unos 2.499 euros, y recordemos que no viene con los servicios de Google. Además, tiene que competir con los Samsung Galaxy Z Flip y Motorola Razr, considerablemente más baratos con características, al menos, similares.