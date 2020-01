Probamos el Mate 30 Pro: el mejor móvil de Huawei es difícil de recomendar

El pasado año 2019 ha sido realmente duro para Huawei. La firma china no paraba de lanzar móviles de gran calidad y sus ventas subían como la espuma, sin embargo, ese ascenso meteórico se vio entorpecido por Donald Trump.

El presidente de los Estados Unidos acusó a Huawei de usar sus dispositivos para espiar al gobierno estadounidense, tras lo que impuso un veto que obligaba a compañías norteamericanas, como Google, a cortar sus relaciones comerciales con la empresa china.

Mientras se libraba esa guerra comercial se presentó el Huawei Mate 30 Pro, el que ha pasado a convertirse en el primer smartphone de la firma que viene sin las aplicaciones de Google preinstaladas. En OMICRONO hemos tenido la oportunidad de probarlo durante un par de semanas, os contamos cómo ha sido nuestra experiencia con él.

Probamos el Huawei Mate 30 Pro

¿Qué pasa con las apps de Google?

Como decíamos, el Huawei Mate 30 Pro viene sin ninguna aplicación de Google de base. Eso quiere decir que al configurarlo no tendremos ni la tienda de aplicaciones (Play Store) ni apps tan imprescindibles como Gmail, Google Maps o Google Chrome.

Aunque la falta de esas aplicaciones no suponga un problema para los usuarios chinos, sí que lo es para los europeos, el teléfono sería prácticamente un pisapapeles pese a costar 1.099 euros. Sin embargo, hay métodos para tener todas esas apps.

Basta con investigar un poco en YouTube para toparse con tutoriales que nos indican cómo hacerlo paso por paso. En nuestro caso, nos llevó apenas 10-15 minutos tener todas las aplicaciones de Google en el móvil.

Las que no han funcionado

Tras realizar el proceso pudimos usar con normalidad todas las apps de Google, excepto Google Maps, que no lograba geoposicionarnos, por lo que quedó inservible. Es cierto que la ubicación sí que nos ha funcionado en el resto de aplicaciones, pero el Maps es un punto relevante a tener en cuenta.

Respecto a la tienda de aplicaciones de Google, ésta parece funcionar correctamente, aunque hemos experimentado un par de fallos después de instalar decenas de aplicaciones.

Huawei Mate 30 Pro

El primer problema está relacionado con Netflix, la aplicación ni siquiera aparece en la Play Store cuando la buscamos, lo que no le hará gracia a los amantes de las series y el cine.

Por otro lado, sí que pudimos descargar la app de Snapchat, pero ésta no nos dejaba iniciar sesión, exigiéndonos que actualizásemos el dispositivo cuando en realidad no había ninguna actualización disponible. Sabemos que Snapchat no es una aplicación muy utilizada en España, pero queremos recalcar que quizás haya apps que no funcionen como es debido, aunque a nosotros solo nos ha ocurrido con las ya mencionadas.

Diseño futurista y cómodo

El Huawei Mate 30 Pro es un teléfono de gran tamaño, siguiendo así la tendencia de la mayoría de terminales que hay actualmente en el mercado. Pese a ello, resulta cómodo y ligero en las manos, os lo dice alguien con las manos bastante pequeñas.

Huawei Mate 30 Pro

El diseño es elegante a la par que futurista. Sus cuatro cámaras traseras, ubicadas dentro de un módulo circular, suelen llamar bastante la atención, lo que no le gustará a todos.

Como curiosidad, este smartphone carece de botón físico para subir y bajar el volumen. En su lugar, tendremos que tocar tres veces el lateral de la pantalla, tras lo que aparecerá un botón virtual que regularemos de manera táctil.

Pantalla y batería sobresalientes

Durante el tiempo que he estado con el dispositivo he podido comprobar cómo muchos se quedaban boquiabiertos al mirar su pantalla. Hablamos de un panel OLED curvo de 6,53 pulgadas que es una auténtica delicia para visualizar contenido multimedia, hasta los más exigentes quedarán contentos con esta pantalla.

Huawei Mate 30 Pro

La autonomía es una de las características clave de cualquier teléfono y el Mate 30 Pro no defrauda. Éste incorpora una batería de 4.500 mAh que durante nuestras pruebas ha aguantado todo el día sin despeinarse pese a haberle dado un uso intensivo.

En este caso, no tendrás que preocuparte por quedarte sin batería. Y eso sin olvidarnos de su carga rápida, con la que podrás cargar la batería al completo en tan solo una hora.

Rendimiento y cámaras que enamoran

En lo que a rendimiento se refiere, el Mate 30 Pro es un verdadero monstruo. Éste integra el Kirin 990, el último procesador de Huawei, que da unos resultados excelentes sin importar que hagas acciones tan simples como mandar un WhatsApp o darle caña a tu videojuego favorito. Da gusto entrar y salir de las aplicaciones, el teléfono transmite fluidez por todos sus poros.

Huawei Mate 30 Pro

El apartado fotográfico del Mate 30 Pro es una de sus principales bazas. El móvil cuenta con nada más y nada menos que cuatro cámaras traseras: una lente principal de 40 megapíxeles, un gran angular de 40 megapíxeles, un teleobjetivo de 8 megapíxeles y un sensor de profundidad.

Estas cámaras ofrecen unos resultados excelentes y un gran nivel de versatilidad. No podremos hacer solo fotografías normales, sino también usar ese gran angular para realizar tomas más amplias, utilizar su útil zoom para cuando estemos lejos o la lente dedicada al modo retrato.

Huawei Mate 30 Pro

También hemos de destacar su apartado de vídeo, ya que es capaz de grabar a 7.860 FPS, una cámara lenta que sorprende para tratarse de un teléfono.

Conclusión

El Huawei Mate 30 Pro es, sin duda, un telefonazo si nos ceñimos a sus características de hardware. El problema se encuentra en su software, que ha quedado bastante cojo tras el veto de Trump a la compañía.

Sí, es cierto que instalar las aplicaciones de Google me ha llevado solo unos minutos, pero dicha situación hace difícil recomendar su compra. No hemos de olvidar que el móvil cuesta 1.099 euros, una cifra por la que no tendríamos que andar con líos para instalar apps básicas.

Es una auténtica pena que el dispositivo no tenga preinstaladas esas aplicaciones, a mi parecer estaríamos ante el mejor smartphone del mercado por una gran diferencia. Si Huawei no logra levantar ese veto podrían pasar a ser historia en el mercado europeo.