Así es AquaReturn, el invento español para ahorrar agua y energía en casa: cuesta menos de 400 euros y se instala fácil

El verano es el punto más crítico para la sequía que desde principio de año preocupa en numerosas regiones de España, obligando a tomar medidas que afecta tanto agricultores como a particulares en el uso de agua dentro de casa. Es crucial hacer un uso más responsable de este importante líquido. Con este objetivo surgen ingeniosos inventos españoles para ahorrar agua en casa y sumarse a este esfuerzo colectivo sin renunciar a su uso habitual.

Las soluciones que proponen son sencillas y asequibles capaces de evitar hasta el más mínimo desperdicio de agua. Pues el simple gesto de abrir el grifo del agua caliente y dejar la mano bajo el agua unos segundos a la espera de que alcance la temperatura adecuada, conlleva un desperdicio considerable, tanto del agua como de la energía empleada en calentarla. Pero ¿y si ese agua descartada se reutilizara?

Con este objetivo se han inventado soluciones como la de la empresa española AquaReturn, que según indican sus creadores, ahorra una media de 10.000 litros de agua por persona al año. Esta empresa alicantina asegura haber evitado ya la emisión de 13.711.933 de kg de Co2 con un dispositivo fácil de instalar por tu cuenta y que cuesta menos de 400 euros.

¿Cómo funciona?

El reaprovechamiento de agua no es un invento nuevo, tradicionalmente se ha reutilizado en casa buena parte de las aguas grises para regar las plantas. Incluso hay quien coloca un cubo bajo el grifo para recoger el agua que deja correr antes de que llegue caliente. No obstante, estos trucos no siempre son prácticos.

Por el contrario, más sencillo es integrar en el circuito del agua sistemas como el ideado por esta empresa con sede en Alicante. El AquaReturn se instala fácilmente debajo del fregadero, o en cualquiera de las salidas de agua caliente del cuarto de baño y las que se encuentren entre el baño y la caldera.

El dispositivo tiene un funcionamiento muy simple, redirige el agua en las tuberías hasta que detecta que ésta alcanza la temperatura deseada. Si es inferior a 35 grados, el equipo la impulsa por la tubería de agua fría de nuevo hacia la caldera, incluso si el líquido ya empieza a llegar templado. Cuando se alcanza el calor deseado empieza a salir por el grifo para que puedas utilizarla, mientras tanto, el agua templada llega de nuevo a la caldera para que requiera menos esfuerzo llevarla a la temperatura indicada. Así se ahorra agua y electricidad.

Se trata de un equipo pequeño, en forma de una caja de 20 cm de largo, 12 cm de ancho y 12 cm de alto. La instalación se realiza entre las entradas de agua fría y caliente y el grifo para servir de peaje entre ambas partes.

Sistema de instalación de AquaReturn Aquareturn Omicrono

El agua caliente llega al grifo y a tus manos en menos de veinte segundos. Lo que tarde en calentarse depende en segundo lugar de la potencia del calentador de cada casa. En la página web de la empresa cuentan con una calculadora para saber cuántos litros de agua podrías ahorrar con esta solución.

Ahorro de agua y energía

La empresa calcula que aproximadamente se puede ahorrar un 23% del agua de la vivienda. También afirma que es posible ahorrar en energía con este sistema que solo consume un 4% de la electricidad que ayuda a ahorrar. Estos datos los extrae de un estudio realizado por el CSIC sobre su producto.

Ducha iStock- Skynesher Omicrono

El informe del CSIC afirma que con la recirculación dela gua es posible mejorar también el uso energético. Suponiendo un salto térmico promedio de transmisión al agua precalentada de 10 ºC, y un volumen aprovechado de unos 15 litros por día (asociado sólo a la inercia térmica del sistema), la energía diaria aprovechada es próxima a 0.18 kWh/día".

Hay que tener en cuenta el consumo energético que hace el dispositivo AquaReturn. Con una potencia de 150 W, esto supone es de 0.005 kWh/día (inferior al 3 % de la energía aprovechada), según los datos del CSIC. La OCU denunció en 2014 el consumo energético de este invento, un año después se realizó la investigación del CSIC. También se indica que no requiere de mantenimiento, aunque sí necesita un filtro para evitar obstrucciones en el interior del dispositivo.

Esquema de AquaReturn devolviendo el agua templada a la caldera antes de salir por el grifo AquaReturn Omicrono

El filtro se proporciona con la compra y su instalación es sencilla. El precio de este invento está en 347 euros con posibilidad de recibirlo gratis en casa en envíos dentro de la península.

Otras soluciones

Más allá del producto de esta empresa, y como ya se ha mencionado antes, otras compañías e investigadores buscan con nuevos diseños ahorrar en agua y calefacción. Proponen soluciones tecnológicas basadas en la recirculación y purificación del agua dentro del circuito de tuberías de los hogares. Incluso los inventos surgen de mentes más jóvenes, como esta adolescente cuya idea puede ahorrar más de 5 litros por ducha.

El botón de Orbital Shower incluye información como los litros ahorrados Orbital Systems Omicrono

De estos proyectos, el pionero y el más avanzado hasta la fecha es el que propone Orbital Systems, que permite ahorrar hasta un 90% de agua y un 80% de energía, al tiempo que aumenta el confort y la higiene del usuario. Esta compañía sueca fue fundada en 2012 por el diseñador industrial Mehrdad Mahdjoubi, tras una colaboración entre la NASA y la Universidad de Lund para idear un suministro de agua sostenible de las futuras misiones a Marte.

Su idea funciona como una planta de reciclado de aguas residuales en miniatura, que actúa en tiempo real y da la sensación de ofrecer un chorro constante de agua nueva. Todos los componentes quedan ocultos tras un panel, lo que da una sensación extra de limpieza y confort. No hay ni rastro de grifos: el usuario acciona un gran botón táctil resistente al agua y elige la temperatura y el nivel de presión deseados o selecciona uno de los programas prefijados gracias al anillo giratorio que rodea al botón.