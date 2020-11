De Hortaleza a tu consola: así se crea un juego de PS5 desde Madrid

La nueva generación de consolas ya está aquí. Tras el desembarco de Xbox Series X en España, esta semana le ha tocado a PlayStation 5 (PS5) que lo hace con un interesante catálogo de juegos como una de sus principales bazas. Sin embargo, lo ampliará en unos días con Temtem, un juego creado por el estudio español Crema Games.

Crema Games es un estudio muy pequeño, ubicado en el madrileño barrio de Hortaleza, y en la actualidad son solamente 30 personas. Un número muy corto para el videojuego que la desarrolladora madrileña está creando. Sin embargo, "es una cifra que permite contar con un buen ambiente y una cercanía que no es propia de estudios grandes", explica a OMICRONO Enrique Paños, cofundador de Crema Games.

Quizá esa cercanía y buen ambiente es la que les ha llevado al éxito. En enero de 2020 lanzaron una versión para ordenador que ahora llegará con acceso anticipado de a PlayStation 5 el 8 de diciembre.

Temtem, del estudio español Crema Games, llegará en exclusiva a PlayStation 5.

Crear para PlayStation 5

Crema Games siempre ha desarrollado sus juegos desde Madrid, y su cofundador asegura que para un estudio no existe mucha diferencia entre sacar un juego para PlayStation 5 o PlayStation 4 desde un lugar determinado: "pienso que los videojuegos es algo muy globalizado, por lo que la ciudad no influye mucho a la hora de desarrollar un juego para PlayStation 5 u otra consola".

En el caso de Crema Games, su cofundador explica que "Temtem se planteó para consolas y PlayStation 4 estaba en el flujo de trabajo presente. El desarrollo para PlayStation 5 no ha cambiado mucho, aunque es cierto que hemos adelantado el lanzamiento a lo que había en la previsión inicial, por lo que hemos tenido que meter el turbo".

Enrique Paños, cofundador de Crema Games. Crema Games Omicrono

A la hora de desarrollar un videojuego hay que tener muchas variables en cuenta, "hay que controlar desde el marketing hasta las estimaciones, los tiempos, presupuestos, contratiempos, etc. Crear un videojuego es muy complicado, y venderlo, aún más", afirma Enrique. Las complicaciones también se encuentran a la hora de hacer un juego para una consola nueva, como PlayStation 5.

Salir en una plataforma nueva no es una tarea sencilla, ya que "todas las herramientas no están asentadas y no son funcionales al 100%". Crema Games desarrolla en Unity, un motor gráfico multiplataforma que "permite exportar tu juego para PlayStation 5. Con eso ahorras tiempo de rehacer el juego para la nueva consola, pero también dependes de ellos si algo no está funcionando", indica Paños.

Temtem está llamado a convertirse en una alternativa a Pokémon. Crema Games Omicrono

El éxito de Crema no ha sido flor de un día. En junio de 2018 la desarrolladora publicó una campaña para financiar el juego, logrando recaudar más dinero del esperado. Casi dos años después, Temtem se lanzó en Steam convirtiéndose en un gran éxito entre los jugadores, algo que llegó a sorprender a sus creadores: "esperábamos que el juego gustase y tuviera éxito, pero no tanto. Ha sido difícil de digerir y manejar. Lo llevamos con mucho estrés".

Un éxito que ha derivado en la llegada del juego a la nueva generación de consolas de la mano del editor Humble Games, aunque solamente el acceso anticipado será exclusivo de PlayStation 5. "Sacar el juego en todas las consolas es inviable ahora mismo, ya que portar cada parche en cada plataforma requiere de un gran esfuerzo. Sin embargo, lanzar Temtem solo en una nos permite enfrentarnos a situaciones que pudieran surgir en el lanzamiento final y pulir el juego con una primera actualización", comenta Paños.

Las oficinas de Crema Games en Madrid. Crema Games Omicrono

Un estudio debe ajustarse siempre a los requisitos de cada plataforma y cumplir todas sus políticas, por lo que "técnicamente crear un juego no es un proceso muy complicado si tienes tiempo suficiente", asegura Enrique. PlayStation 5 cuenta con una serie de características que pretenden llevar la experiencia de jugar a un nuevo nivel y que no se encuentran en otras consolas.

Por ejemplo, el nuevo mando DualSense es capaz de generar respuestas hápticas a partir de los efectos de sonido. Desarrollar un juego para esta consola permite beneficiarse de muchas de estas funcionalidades, "pero para el acceso anticipado no estarán disponibles, por lo que se irán implementando según avance el desarrollo", detalla el desarrollador.

Frente a Pokémon

Temtem debutará en consolas el próximo 8 de diciembre y se convertirá en el primer juego de un estudio español en debutar en PlayStation 5. Un título que está llamado a convertirse en la principal alternativa a Pokémon y cuya versión final también llegará al resto de consolas, ya que la exclusividad tan solo es para el acceso anticipado.

El videojuego recuerda inevitablemente a la de la popular saga Pokémon de Nintendo y que los propios creadores de Temtem reconocen: "es un homenaje a Pokémon. Creamos nuestra propia versión". Y es que el juego se trata de un título multijugador donde habitan criaturas llamadas "Temtem" que el jugador debe atrapar. Unas criaturas que mejoran sus habilidades, una filosofía similar al icónico japonés.

La inspiración en la popular saga de Nintendo pero la desarrolladora madrileña también ha tenido en mente otros títulos de peso para crear su juego. "Todos los juegos a los que has jugado te condicionan la forma de pensar y diseñar, ya sea de manera consciente o inconsciente. Por ejemplo, en cuanto a diseño nos ha podido condicionar Ragnarok 2, World of Warcraft y Destiny 2, entre otros. A nivel artístico, y como fans de Nintendo, Zelda está siempre presente, aunque nos llamó mucho la atención Gigantic. En cuanto a mecánicas, ha sido una mezcla de varios juegos por turnos", explica Enrique.