El pack perfecto de PlayStation 5: televisor 4K Sony, consola, accesorios y juego

Quedan pocos días para que la PlayStation 5 llegue a Europa y por ende a España, y ya está claro que será difícil conseguir la consola. No obstante, promete ser todo un bombazo en ventas, y Sony como cualquier marca lo sabe. Por ello, ha puesto a la venta algunos packs para poner la miel en los labios de los compradores con packs como este.

Se ha descubierto que la cadena de tiendas Costco en Canadá ha lanzado más stock de la PlayStation 5 con un pack totalmente espectacular. Un pack que obviamente incluye la consola pero que además incluye el videojuego Marvel's Spiderman: Miles Morales, todos los accesorios de la PS5 y además un televisor de 55" 4K.

Este pack por ahora se ha confirmado únicamente en Canadá, pero Sony no ha dado negado la posibilidad de que este pack llegue a España. No obstante, este pack tiene un coste ciertamente elevado, no apto para todos los bolsillos.

El pack de PS5 más espectacular

El portal Pushquare se ha hecho eco de la noticia mediante Reddit. En dicha red social, el usuario u/tooned22 ha subido una fotografía real de unos almacenes Costco en el que podemos ver este pack.

Además de todo lo mencionado, el pack incluye prácticamente todos los accesorios de la PS5: un DualSense adicional, la cámara HD de PS5, un dock de carga para 2 mandos, los auriculares Pulse 3D oficiales e incluso el mando multimedia de la consola para manejarla como un centro multimedia. Todo ello por un coste de 2.199 dólares canadienses, que traducido a euros equivaldría a unos 1.416 euros. Esto es una conversión directa, por lo que un posible precio establecido en España podría ascender hasta los 1.499 euros.

Un coste prohibitivo, desde luego. Pero recordemos que nos trae, adicionalmente, un televisor 4K de Sony de 55 pulgadas. Usuarios en Reddit han sacado la calculadora y el ahorro que supone este pack respecto a comprar todos los elementos del mismo por separado es de unos 100 dólares. Por lo que en caso de querer montar todo un setup multimedia incluyendo televisor, nos saldría a cuenta.

Por ahora solo en Canadá

Por ahora este pack únicamente se ha confirmado en Canadá, y no hay noticias de que el pack vaya a llegar a España oficialmente. Siempre cabe la posibilidad de que podamos importarlo cuando las existencias se repongan o que alguna tienda ubicada en España lo comercialice, aunque es algo que no se sabe.

Este será uno de muchísimos packs que Sony lanzará con su PS5 para incentivar sus ventas a la espera de que el día de lanzamiento haya un desabastecimiento más que probable de unidades. Por lo tanto, los que quieran una PS5 probablemente tengan que esperar un poco más.