Probamos el LG Ultra 17, el portátil que jubila a tu ordenador de sobremesa

La inmensa mayoría de los portátiles lanzados este año en España presumen de lo mismo: de ser los más ligeros, los más pequeños y los más ligeros de transportar. Una gran diferencia respecto a hace quince o incluso diez años, cuando los portátiles no eran muy 'portátiles'.

Buena parte de culpa la tienen las nuevas tecnologías de fabricación de chips, que han permitido crear procesadores más eficientes, que consumen tanto ni se calientan; así que los mejores portátiles ya no tienen que incluir una enorme batería para durar todo el día, ni necesitan complejos sistemas de refrigeración.

Pero ¿y si aunque no lo necesitasen, tuviesen todo eso? ¿y si no tuviésemos la limitación del espacio y tuviésemos todo el espacio del mundo, no solo para una pantalla gigantesca, sino también para el hardware? El LG Ultra 17 (1.799 €) responde a esas y otras preguntas.

Así es el LG Ultra 17

Pantalla - 17 pulgadas, formato 16:10, resolución 2560 x 1600 píxeles, tecnología IPS LED, cubre el 96% del espectro sRGB.

Procesador - Intel Core i5-10210U o Intel Core i7-10510U

Memoria RAM - 16 GB DDR4-2666

Almacenamiento - 512 GB SSD NVMe

Tarjeta gráfica - Dedicada Nvidia GeForce GTX 1650

Batería - 72 Wh con hasta 16 horas de funcionamiento.

Conexiones - 2 x USB 3.1, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.1 Type-C con carga rápida de 18 W, 1 x HDMI, 1 x Ethernet RJ45, 1 x auriculares 3,5 mm, 1 x alimentación, 1 x microSD 3.0.

Conectividad inalámbrica - WiFi 6, Bluetooth 5.0

Webcam - HD con doble micrófono.

Sonido - Altavoces estéreo de 1,5 W

El LG Ultra 17 es toda una rareza en el sector, al ser uno de los pocos ordenadores portátiles con pantalla de 17 pulgadas; otrora tan populares en las oficinas y hogares españoles, este tamaño de pantalla pasó de moda con la llegada de los Ultrabooks y su reducido tamaño, que hizo que los fabricantes se centrasen en ofrecer modelos cada vez más pequeños.

Sólo en los últimos dos años hemos empezado a ver un renacimiento en portátiles de pantalla grande. Apple lanzó el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas reduciendo los bordes de la pantalla para reducir el espacio físico que ocupa el portátil, y otros fabricantes han conseguido logros incluso mejores.

Por eso es tan raro ver un portátil de 17 pulgadas como este, que hasta cierto punto no se preocupa tanto por el espacio que ocupa.

Un gigante entre enanos

Esta filosofía se demuestra en cuanto sacamos el portátil de la caja. El LG Ultra 17 es un portátil grande, se mire como se mire; es todo un 'gigante' si lo comparamos con cualquier otro modelo, e incluso puede ser demasiado grande dependiendo de la persona. Si al que firma, con una altura de 1,92 metros, le ha costado manejar este portátil, no me quiero ni imaginar cómo debe ser para una persona pequeña.

LG Ultra 17 Adrián Raya

Ahora bien, eso no quiere decir que los ingenieros de LG no hayan hecho su trabajo. Este portátil es grande porque tiene una pantalla grande, no porque use el espacio de manera ineficiente. Con 17 pulgadas, era inevitable que este portátil fuese grande incluso usando la cantidad mínima de materiales posible.

Con dos kilogramos, es cierto que el LG Ultra 17 tiene un peso más cercano al de los portátiles "gaming"; pero se nota que LG ha usado ese tamaño y ese peso a conciencia, y que ha aprovechado materiales como el aluminio.

Donde la compañía no se ha esmerado mucho es en el diseño, tal vez a propósito. El Ultra 17 tiene un aspecto sobrio, en el que absolutamente nada destaca por encima del resto. La carcasa es gris, vacía de detalles exceptuando el logotipo de LG en la esquina superior izquierda. Tal vez LG quería crear algo que no llamase la atención, teniendo en cuenta el tamaño.

LG Ultra 17 Adrián Raya

Es por eso considero tan absurdo el único detalle llamativo de todo el portátil. Cuando lo abrimos, nos daremos cuenta de dos detalles, uno a cada lado del teclado, con las palabras GEFORCE GTX. Sinceramente... no se qué pretendía LG con esto. Este no es un portátil gaming, donde es habitual presumir del hardware que tenemos; especialmente porque este modelo cuenta sólo con una Nvidia GeForce GTX 1650, que aunque es buena, no es excepcional. Al menos las palabras no brillan con iluminación RGB.

Increíble pantalla

Pero dejémonos de pequeños detalles. Si hemos comprado este portátil, lo hemos hecho por una razón: la pantalla de 17 pulgadas; y ahora es cuando me alegro de decir que está a la altura

Hace muchos años que no veía una pantalla tan grande en un portátil, y me ha traído muy buenos recuerdos, de cuando los portátiles realmente podían valer como sustitutos de los sobremesas.

Con 17 pulgadas, es posible usar este LG Ultra 17 como ordenador principal sin problemas; y disfrutando de una buena experiencia, además. Pese a que la resolución es 2K (2560 x 1600 píxeles), la verdad es que no he echado de menos las 4K; los textos se leen muy bien, todos tus programas favoritos se van a ver muy bien, e incluso va a ser mejor para videojuegos y la gráfica incluida.

LG Ultra 17 Adrián Raya

Siendo una pantalla de LG, es lógico que use tecnología IPS, con todos sus beneficios: ángulos de visión perfectos (ideal para ver películas en compañía) y unos colores muy buenos (96% del espectro sRGB).

Si acaso, los únicos problemas de la pantalla en realidad no son de ella. Por ejemplo, los reflejos, que son demasiado malos dependiendo de la iluminación; es el tipo de cosa que no te darás cuenta si sólo usas el portátil en interiores. Los bordes también podrían ser más finos, pero son aceptables comparado con lo que vemos en el sector. Además, eso permite tener la webcam en la parte superior; pero es algo decepcionante que LG no haya incluido una tapa o alguna manera de garantizar nuestra privacidad.

Completo y capaz

El rendimiento del LG Ultra 17 es muy bueno, como era de esperar usando un procesador Intel Core i7 de décima generación. Cualquier tarea que nos propongamos es posible, tanto si vamos a trabajar en Office, a editar fotografías o simplemente navegar por Internet; y gracias a la gráfica GeForce GTX 1650, también tenemos un rendimiento muy aceptable en juegos modernos.

El LG Ultra 17 se 'traga' todo este trabajo sin rechistar, gracias en buena parte a la excelente refrigeración. Incluso pidiendo todo del equipo, en todo momento las temperaturas se han mantenido bajas y estables; y lo mejor es que el calor no se traspasa al teclado y podemos usarlo sin molestias. Se nota que LG ha aprovechado bien el espacio adicional.

LG Ultra 17 Adrián Raya

En cambio, hay otros aspectos que LG podría haber mejorado aprovechando lo grande que es este portátil. Por ejemplo, los altavoces siguen debajo, lo que afecta seriamente a la potencia del sonido; incluso al 100%, no suenan lo suficiente.

El teclado también es mejorable, y debería haber aprovechado todo el ancho del portátil. La barra de espacio, por ejemplo, es demasiado pequeña y no llegarás a pulsarla con el pulgar derecho. El trackpad podría haber sido mucho más grande y fácil de usar.

En cuanto a las conexiones disponibles, LG ha aprovechado para meter algunas que ya no solemos ver, como un puerto Ethernet para conectarnos a la red sin necesidad de usar WiFi; también se agradece el puerto HDMI para conectar el portátil a una pantalla. En cambio, no me ha gustado que sólo tenga un puerto USB-C, aunque al menos podemos cargar el portátil con él, aunque el LG Ultra venga con un cargador con conector propio.

Como un sobremesa

El LG Ultra 17 cubre un nicho que creía que se había perdido para siempre: el de los ordenadores portátiles capaces de sustituir a los sobremesas. Este no es el portátil más fácil de usar cuando lo llevamos encima a cualquier parte, pero sí que es muy capaz y puede evitar que nos compremos una torre de ordenador.

Creo que el LG Ultra 17 puede cumplir una función vital en muchos hogares, ya sea como el ordenador de la familia o como el personal de uno de los miembros. Sólo con conectar un monitor por la conexión HDMI (o usar la pantalla de 17 pulgadas) y un conjunto de teclado y ratón, podemos usarlo en casa; y llevárnoslo con nosotros si lo necesitamos para cualquier cosa.

LG Ultra 17 Adrián Raya

Es cierto que eso no es lo que quieren muchos usuarios; que el gran tamaño no compensará la buena pantalla o la potencia disponible. Pero para quienes la portabilidad no sea una prioridad, es una buena opción; podría ser mejor, si LG hubiese echado el resto.

Da la sensación de que LG no quería hacer un portátil demasiado pesado, pero creo que eso hubiera sido mejor que 'quedarse en el medio' como hace este modelo; al fin y al cabo, la propia LG ya ofrece el Gram 17 para quienes quieran un portátil realmente ligero.

El LG Ultra 17 ya está disponible en España a un precio de 1.799,06 euros en la página oficial de LG, pero también es posible encontrarlo en tiendas online a precios más bajos: en Amazon está a 1.499 euros.