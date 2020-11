HP Envy 15, análisis: este portátil para artistas es potente y barato

Dentro del mercado de portátiles en España hay muchos tipos de dispositivos. Están los portátiles pensados para jugar, que van cargados de potencia y diseño más atrevido; los ultrabooks, que prometen un equilibrio perfecto entre rendimiento y ligereza; y por último los portátiles pensados para creadores y artistas.

Sobre nuestra mesa de análisis se encuentra el HP Envy 15, un ordenador portátil que tiene un gran énfasis en los apartados multimedia. No sólo para satisfacer a los creadores que quieran editar fotografía y vídeo en su pantalla, sino también para quienes quieren además un buen sonido y una gran calidad de imagen.

Este HP Envy cumple lo que promete. Es quizás uno de los portátiles más equilibrados que hemos probado en mucho tiempo, y tiene detalles tan bien pensados que incluso si no eres un loco de la edición disfrutarás de este dispositivo que parte de los 1.199 euros y que nos ha dejado un buen sabor de boca.

Precioso y premium

HP Envy. Manuel Fernández Omicrono

Las dimensiones son especialmente importantes en un ordenador portátil, y este HP Envy 15 baila en la fina línea entre ser suficientemente ligero y ser sorprendentemente robusto. La construcción es soberbia, con acabados premium gracias a un chasis de aluminio que hará las delicias de cualquiera que lo toque. Pesa 2,14 kilos y tiene unas dimensiones de 35.79 x 23.68 x 1.84 cm.

A nivel de diseño nos encontramos ante un dispositivo muy bonito. Todo el cuerpo tiene el mismo color, es muy elegante elegante y los bordes reducidos de la pantalla hacen que su parte superior sea muy vistosa. Cuenta con unas líneas rectas marcas, con un diseño conocido pero con un toque de personalidad en parte gracias a los altavoces Bang & Olufsen a ambos lados del teclado, firma que ha demostrado un buen hacer en el terreno del audio: se escuchan muy altos, definidos y con matices.

El cuerpo del HP Envy es excelente. Manuel Fernández Omicrono

Corona la parte frontal un trackpad que nos ha encantado con un tacto casi de porcelana especialmente satisfactorio. Además, se puede pulsar en cualquier parte del mismo, con un click muy diferenciado que devuelve una sensación muy agradable al tacto.

El teclado es otro gran acierto del HP Envy, ya que las cubiertas de las teclas o keycaps son de alta calidad, con un muy buen acabado que da muy buena sensación en los dedos. La distribución nos ha parecido muy inteligente, con un lector de huellas incluido y sin renunciar a teclas que a nosotros nos parecen capitales como el shift de amplio tamaño o el suprimir, inicio, fin, etcétera.

La construcción es soberbia. Manuel Fernández Omicrono

Además, el recorrido de las propias teclas también es genial. Es un gustazo escribir con el teclado de este ordenador; el tacto es suave pero que devuelve una respuesta que imita a la de un click, sin llegar a sonar como un teclado mecánico. Permite al recorrido de la tecla volver rápidamente al inicio. Si bien no es el mejor teclado del mercado en un portátil, será ideal para los que como un servidor escribimos horas y horas en nuestro ordenador.

Afortunadamente HP ha decidido dotar a este Envy 15 de bastante conectividad. Dispone de 2 USB Tipo-C con velocidad de 5Gbps, y con capacidad de lanzar señal DisplayPort 1.4, 2 USB Tipo A de alta velocidad, un HDMI 2.0a y un jack para auriculares. Adicionalmente, se incluye un lector de tarjetas micro-SD.

La selección de puertos es generosa. Manuel Fernández Omicrono

Pantalla para artistas

El punto fuerte del HP Envy es su pantalla. La propia HP vende este dispositivo como un ordenador portátil pensado para creadores de contenido y editores multimedia. Soy fotógrafo amateur y para mí una pantalla bien calibrada es clave a la hora de editar mis trabajos, especialmente en el apartado de la colorización.

En cuanto a especificaciones, el HP Envy monta un panel de 15.6 pulgadas Full HD y con un brillo de 300 nits. El dispositivo cuenta con una calibración Delta E < 2, y una cobertura del 72% NTSC y una cobertura del 100% del gamut P3. Además, monta en la pantalla una tecnología antirreflectante que le dará al panel un acabado mate.

La pantalla antirreflectante hace su trabajo, pero no maravillas. Manuel Fernández Omicrono

La pantalla es especialmente interesante si eres un creador de contenido o un usuario que suele editar multimedia. La calibración de color supera la media con creces, y el rango dinámico con la muestra de blancos y negros es muy buena. Los ángulos de visión son perfectos y tiene compatibilidad con streaming en HDR.

Consumir multimedia ya de por sí es una grandísima experiencia en este HP Envy 15, pero el editar fotografía o vídeo en este dispositivo es toda una delicia. La reproducción de los colores es fiel a la realidad, y sobre todo el nivel de detalle es superior a la media, pese a que hablamos de un panel Full HD y no Quad HD.

Los marcos reducidos nos encantan. Manuel Fernández Omicrono

La tecnología antirreflectante hace bien su trabajo y salvo que tengamos una fuente de luz incidiendo directamente en la pantalla, podremos trabajar incluso en condiciones lumínicas duras. Pero esta tecnología no hace milagros, y si tenemos el sol sobre la pantalla o un foco de luz potente, quizás nos cueste ver algo. Su brillo también es suficiente, aunque hubiéramos agradecido 100 o 150 nits más, especialmente para trabajos a pie de campo.

Intel y Nvidia en equipo

Uno de los problemas más comunes de estos ordenadores portátiles es la potencia. Nuestra unidad monta un procesador de Intel de 10ª Generación, concretamente el i5-10300H (4 núcleos con frecuencias turbo de hasta 4.5 GHz) y una tarjeta gráfica de Nvidia, la GTX 1650 Ti. Le acompañan 500 GB SSD PCIe y 16 GB de memoria RAM a 2993 MHz.

Pueden ser cifras no demasiado impresionantes, pero hay dos detalles a tener en cuenta. El primero es que este es un portátil pensado para artistas y no para gamers. Además si así lo queremos, podemos optar por una configuración más potente con un i7 y con una GPU Nvidia RTX 2060 MaxQ.

Trabajar con este HP Envy es todo un gustazo. Manuel Fernández Omicrono

El rendimiento del HP Envy ha sido muy bueno, mejor de lo esperado. Es cierto que exportando vídeos de alta calidad (4K, por ejemplo) notaremos algún que otro tirón y el inicio de un sobrecalentamiento general en el dispositivo. Pero tendremos un buen desempeño en general, sobre todo en edición fotográfica y en el uso general de Windows 10, su sistema operativo.

Casi perfecto para artistas

El HP Envy no está destinado a todo el mundo. Los que quieran jugar en su portátil no encontrarán en este dispositivo las necesidades que requieren y un usuario más convencional no sabrá aprovechar algunas de sus mejores ventajas, como su pantalla antirreflectante, aunque eso no quite que si no editas fotografía a nivel profesional no puedas adquirirlo.

Y es que el Envy 15 en su configuración más básica es bastante asequible si tenemos en cuenta otras alternativas, como la gama Creator de MSI. Su precio empieza en 1.199 euros y si queremos podemos acceder a mejores características pagando un poco más.

Un coste inferior al de un MacBook y que cuenta con severas ventajas, como su pantalla y su procesador de 4 núcleos de partida. En el sector de los ordenadores portátiles para trabajo multimedia, el HP Envy es sin duda alguna una de las mejores opciones que puedes comprar.