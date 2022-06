Trucos para hacer frente al calor y optimizar el uso del aire acondicionado en el coche

La ola de calor sigue azotando a España. Aunque existen múltiples soluciones para hacer frente a este verano infernal, los usuarios cada vez buscan más alternativas para refrescarse. Y por supuesto el aire acondicionado del coche es uno de los recursos más usados a la hora de ir de viaje o al trabajo. Antes de que te metas dentro y lo pongas a toda potencia, debes saber unos cuantos trucos.

Y es que existen formas de no abusar del aire acondicionado de tu coche o de usarlo más eficientemente, y no tener el habitáculo helado cual escondite de Superman. Existe una serie de consejos para no solo evitar el consumo de gasolina que implica el aire, sino conseguir que no afecte a nuestra salud.

Desde mantener siempre la temperatura por encima de los 22 grados hasta equilibrar el aire junto a la velocidad del vehículo, existen muchos trucos para conseguir optimizar lo máximo posible el frío de tu vehículo. Estos son solo algunos de ellos.

Optimiza el aire de tu coche

Uno de los primeros trucos que debes saber es evitar poner a tope el aire acondicionado nada más arrancar. Es recomendable que, poco después de haber comenzado a conducir, se ponga el aire acondicionado a un nivel medio y con las ventanillas bajadas. Alcanzada una velocidad media, se suben las ventanillas y se sube el aire acondicionado. Así se consigue que la bajada de temperatura sea más homogénea.

Otro tip es el de no bajar nunca el climatizador a menos de 22 grados. Bajar la temperatura por debajo puede ser peligroso, especialmente si dirigimos el aire al cuello o la cara. Se recomienda, además de mantenerlo entre 22 y 23 grados, dirigir el aire al techo del coche. Esto se puede hacer mediante las rejillas regulables que tienen todos los aires acondicionados de un vehículo.

Coche al sol Volkswagen Omicrono

De esta forma, el aire incidirá menos directamente, manteniendo una sensación térmica de baja temperatura. Y es que el aire frío pesa más que el caliente por lo que, enfocando las rejillas hacia el techo del coche, este se enfriará antes y se favorecerá la circulación de aire.

Algunos modelos de vehículos tienen una funcionalidad llamada "recirculación del aire", ideal para los viajes largos, ya que aprovecha el aire frío ya existente en el interior del coche y consigue que el interior al completo disfrute de la baja temperatura. Suele estar representado con un botón en el que aparece un coche con una flecha interior.

Interior de un Tesla.

Si no puedes aparcar en la sombra para evitar que el vehículo se sobrecaliente, entonces tienes la opción de abrir las puertas del coche y poner el aire a baja potencia. Se acelera el proceso de enfriado sin que se gaste más energía, ahorrando en el camino y enfriando el coche más rápido.

Un truco viral

Respecto a este último punto, existe un truco que se dio a conocer gracias a un vídeo viral que últimamente ha vuelto a recorrer las redes. Y es que es un pequeño tip para evitar la peor pesadilla del verano: encontrarte con el coche hecho una sauna por haberse estado cociendo bajo el sol. La solución aprovecha, por supuesto, el aire acondicionado de tu coche.

Método viral para evitar el calor en el coche.

Según se puede ver en el vídeo, de origen japonés, el usuario cierra todas las puertas y deja abierta únicamente la ventanilla del copiloto. Luego, abre y cierra la puerta del conductor de la forma más rápida posible. De esta forma, empuja el aire caliente del coche por fuera de la ventanilla del copiloto. Según el vídeo que se ha popularizado en Internet, este truco puede reducir la temperatura del coche en hasta 10 grados.

