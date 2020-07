Apple pagará a los usuarios de iPhone por el escándalo de la 'obsolescencia programada'

25 dólares. Eso es lo que recibirán una cantidad por determinar de usuarios de iPhone en los EEUU, como parte de un acuerdo extrajudicial que zanjará una de las muchas demandas colectivas que tenía abiertas, algunas en España.

A finales de 2017 Apple se vio inmersa en uno de los mayores escándalos de su historia, después de que se descubriese que tenía la 'culpa' de que los iPhone fuesen más lentos conforme pasa el tiempo, algo que hasta entonces era sólo una teoría conspiratoria.

Puede que te haya pasado con algún dispositivo, especialmente si has tenido un iPhone 6 o iPhone 7; después de un par de años, notas que el móvil va mas lento y empiezas a pensar si es cosa tuya. De repente, cambiar de móvil y comprar un nuevo modelo es algo mucho más atractivo.

Cuando Apple fue acusada de obsolescencia programada

Las palabras 'obsolescencia programada' se repitieron mucho por aquel entonces, y las asociaciones de usuarios y compradores acusaron a Apple de influenciar a los usuarios para que se comprasen los últimos modelos de iPhone.

La explicación de Apple tenía cierto sentido. Con el paso del tiempo y el uso, la batería del móvil empeora; para evitar que el móvil se quede bloqueado o que se apague solo, el sistema 'baja la velocidad' para no usar tanto el hardware.

Opciones de salud de la batería de iOS, introducidas en respuesta al escándalo

Sin embargo, esto no ayudó a los millones de usuarios que se han encontrado con que su móvil va más lento sin motivo aparente, y desde entonces Apple lleva años intentando paliar el daño que este escándalo hizo a su imagen, introduciendo nuevos controles e indicadores de salud de la batería en iOS.

Apple pagará a los usuarios de iPhone

Ahora, Apple tendrá que pagar 25 dólares a cada uno de los usuarios de iPhone que sufrieron en su día la pérdida de rendimiento de sus dispositivos. Ese es el acuerdo extrajudicial al que la compañía ha llegado con los promotores de la demanda colectiva que se impuso en los EEUU poco después de descubrirse el problema.

Después de dos años y medio, los usuarios podrán recibir unos 25 dólares en sus cuentas, una cifra que puede variar dependiendo de cuántos decidan apuntarse a través de la página oficial. Todos los usuarios estadounidenses que compraron un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, o iPhone SE con iOS 10.2.1, o iPhone 7 y iPhone 7 Plus con iOS 11.2, pueden solicitar el pago, aunque al hacerlo se comprometen a no demandar a Apple por lo mismo.

El iPhone 6 fue uno de los dispositivos afectados

Apple ha sido rápida en aclarar que este acuerdo no significa que haya hecho nada malo, y que no supone una confesión de culpabilidad; afirma que ha optado por el pago para no continuar un proceso judicial caro y largo.

En España, es poco probable que los usuarios puedan solicitar un pago semejante por las diferencias en nuestro sistema judicial; sin embargo, Facua pidió a la fiscalía que investigase a Apple por si pudiese haber cometido un delito contra los usuarios, aunque desde entonces no se ha sabido nada. En Francia, una denuncia semejante terminó con una irrisoria multa de 25 millones de euros.