"Mi padre está vivo gracias a un Apple Watch"

El pasado 14 de junio, como cada domingo, los González, una familia de Gran Canaria, se reunían en torno a una mesa para almorzar. Un momento de tranquilidad, de pasar el tiempo entre padres e hijos, de esa calidez familiar de brindar por el simple hecho de estar juntos. Sin embargo, lo que no imaginaban los González es que esa misma noche acabaría con una operación de corazón de urgencia.



El de esta familia, y en especial el de Vicente González, parece uno de esos casos que solo pasan en EEUU o están sacados de la estrategia de marketing de cualquier compañía. Nada más lejos de la realidad. Es una historia real, con final feliz, y en la que la tanto la tecnología como la rapidez y buen olfato de su hijo, Tito González, fueron claves para que Vicente haya logrado esquivar a la muerte.

Tito, piloto de aviación, es poseedor de un Apple Watch Series 5, un reloj que fue clave en la serie de acontecimientos que tuvieron lugar esa tarde del mes pasado. Atiende a OMICRONO poco antes de abrocharse el cinturón y empujar las palancas de los motores rumbo a alguna ciudad española. "Tengo solo 20 minutos, pero creo que me da tiempo de sobra para contarte el caso de mi padre".

Electrocardiograma del Apple Watch

"Mi padre terminó de comer y comenzó a sentirse mal. Los síntomas eran los propios de cuando algo no te sienta bien al estómago y necesitas tumbarte en la cama". Tito avisó sobre los síntomas de su padre a una de sus hermanas, médico en un hospital de la isla. "Ella estaba de guardia ese domingo, así que hablé con ella y le conté cómo se sentía mi padre. Me dijo que podría ser alguna indigestión o algún virus de estómago".

Apple Watch con ECG Esteban Palazuelos Omicrono

Sin embargo, Tito andaba con la mosca detrás de la oreja. "Vi que mi padre no estaba bien. Vi que no era él". Vicente entonces fue a echarse la siesta sin que los síntomas mejoraran. "No sé por qué, pero le puse el Apple Watch con la función de electrocardiograma". Así, Tito colocó en la muñeca de su padre el reloj inteligente y le dio instrucciones para que tocara la corona del reloj, algo indispensable para que comience la medición.

"El reloj empezó a hacer el electrocardiograma y cuando terminó apareció un aviso en amarillo. Ponía 'pulsaciones muy bajas'. Mi padre tenía menos de 40 pulsaciones por minuto y el reloj recomendaba acudir con urgencia a un médico". Entonces Tito animó a Vicente para que caminara un poco por la terraza con el fin de conocer si las pulsaciones aumentaban. "Le vi que no quería caminar, estaba muy cansado. Vuelvo a poner el reloj y me dice lo mismo que en la primera medida".

Vicente González; en el hospital y ahora. Tito González Omicrono

Vicente seguía por debajo de las 40 pulsaciones y ninguno de los síntomas de malestar mejoraban con el paso de los minutos. "El Apple Watch se conecta con el móvil y pasa en PDF el electrocardiograma. Le envié el electro a mi hermana y, aunque era algo escéptica con la fiabilidad de estos dispositivos, me dijo que no perdíamos nada por llevar a nuestro padre a un centro de salud".

Así, Vicente y Tito acudieron al centro de la zona de Maspalomas. "Cuando llegamos tuvimos la suerte de que no había nadie con esto del Covid-19. Expliqué al médico que le había puesto el reloj y me miró raro, pero le hicieron un electrocardiograma normal y me dijeron que le llevara de inmediato al servicio de urgencias del hospital de Las Palmas".



En ese momento le dieron dos opciones: llevar a su padre él mismo en coche o esperar a una ambulancia. Ante la gravedad del asunto, Tito no se lo pensó y se puso al volante de su coche para llevar a su padre lo antes posible al hospital de Las Palmas.

Apple Watch haciendo un electrocardiograma Esteban Palazuelos Omicrono

Rápida reacción

"Mi hermana ya había organizado nuestra llegada porque trabaja allí. Mi padre tenía un bloqueo grado dos. En el electrocardiograma se veía que el corazón estaba algunos segundos sin latir". Esa misma noche operaron a Vicente de urgencias y le colocaron un marcapasos. "Al día siguiente le dieron el alta. Los primeros días estaba algo más apagado pero ahora se encuentra perfectamente. Mi madre me acaba de decir que está bailando".

"Algunos cardiólogos amigos de mi hermana nos han contado que haberle puesto el reloj en ese momento fue salvarle la vida". Porque los síntomas eran de que algo le había sentado mal, si Vicente "se llega a haber ido a la cama y eso va a más, pudo no haber despertado", reconoce Tito.

El Apple Watch avisó a Vicente y a Tito de que lo mejor era acudir a un centro de salud y, no menos importante, padre e hijo hicieron caso al reloj y siguieron la recomendación con celeridad, lo que al final fue clave para que los médicos pudiesen reaccionar a tiempo.

Apple Watch Chema Flores Omicrono

Otros cuidados del Apple Watch

Tito ha mandado una carta a de agradecimiento a Apple a la sede de Cupertino. "Puedo decir que gracias a la ayuda del Apple Watch y mi sexto sentido se ha salvado la vida de mi padre por unos años más. Quiero despedirme agradeciendo a todo el equipo y animándoles a continuar desarrollando productos que permitan recibir felicitaciones como la mía".



Y es que el enfoque sanitario del Apple Watch ha hecho que este dispositivo de Apple no sea únicamente un reloj, sino que se ha convertido en un aliado que sabe cómo estamos en todo momento. "Quizá en el futuro puedan presentar algo para realizar el seguimiento de la diabetes, si no llega a tener el reloj en ese momento no sé qué hubiera pasado", comenta Vicente a OMICRONO.

Aviso tras detector de caídas. Chema Flores Omicrono

Además del electrocardiograma, el reloj inteligente de Apple cuenta desde el modelo Series 4 con detector de caídas. Una función que también ha salvado a muchas personas de pasarlo realmente mal. Cuando el Apple Watch detecta que la persona se ha caído manda automáticamente un mensaje a los contactos establecidos informando de la caída y de la ubicación. Tan solo se activa si permanece inmóvil durante un minuto y también podrá avisar a los servicios de emergencia para que puedan acudir con la máxima celeridad.

Otra de las funciones que integraron a partir del Apple Watch Series 4 es la capacidad de detectar ruidos altos. Especialmente pensada para cuidar de la salud auditiva informándonos de que la exposición prolongada a ciertos niveles de ruido puede afectarnos de forma negativa.