¿Qué ve un suizo o un japonés desde su ventana? Con esta web puedes saberlo

No cabe duda alguna de que España cuenta con paisajes espléndidos, pero no todos tienen la suerte de poder disfrutar de unas buenas vistas directamente desde las ventanas de su casa.

Aunque no nos paremos a pensarlo habitualmente, esa vista desde nuestro hogar se convierte en prácticamente un pedacito de nosotros mismos, en un rincón privado al que nadie más tiene acceso.

Curiosamente, existe una página web que pretende romper esa barrera al mostrarnos lo que ven por su ventana otras personas repartidas por todo el mundo, desde Malasia, pasando por Ucrania o Croacia y llegando hasta Alemania o los Estados Unidos.

WindowSwap: ventanas de todo el mundo

Si por algo se caracteriza Internet es por estar repleta de páginas web de todo tipo, razón por la que de vez en cuando nos encontramos con sitios que destacan por ofrecer una idea muy original, como el caso de WindowSwap.

Vista desde una ventana en Brooklyn. WindowSwap Omicrono

Basta con entrar en dicha web y pinchar en el botón "Open a new window somewhere in the world", tras lo que comenzaremos a ver vídeos grabados desde las ventanas de viviendas de todo el planeta.

Vista desde una ventana en EEUU. WindowSwap Omicrono

En la esquina superior derecha de cada vídeo aparecerá la información relativa a la ciudad y país donde se grabó, mientras que en la zona superior izquierda veremos el nombre de su dueño. Para cambiar a otro lugar del mundo, solo tendríamos que pulsar de nuevo el botón inferior.

¿Cómo es posible?

No os asustéis, para hacer esta web realidad nadie ha violado la privacidad de los usuarios, sino que son ellos mismos los que suben el vídeo en cuestión. Basta con tener una cámara y grabar durante diez minutos en horizontal y en formato HD las vistas desde nuestra ventana.

Ventana en Doha. WindowSwap Omicrono

Puede que no sea la página web más útil del mundo, pero sí puede resultar entretenida para pasar el rato y viajar por el mundo de una manera diferente. Como es lógico, hay un poco de todo, desde paisajes espectaculares hasta otros en los que un gato mirando por la ventana es quien se lleva toda la atención.