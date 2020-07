Netflix gratis toda tu vida si eres el mejor en este videojuego

Imagina por un momento tener Netflix gratis para toda tu vida. Sería increíble, ¿verdad? Es algo sobre lo que los españoles solo podemos soñar. Pero podría hacerse realidad, gracias a la última locura de Netflix. Gracias a un videojuego, podremos optar a una suscripción vitalicia de Netflix.

No, no es broma. Con motivo de la última película de Charlize Theron, Netflix ha mandado un curioso reto al mundo. El que consiga la mayor puntuación en el videojuego Old Guard Game, un título basado en la película, conseguirá 1.000 meses de Netflix gratis. O lo que es lo mismo: 83 años de Netflix. Salvo que vayas a ser inmortal, eso implica que toda tu vida tendrás Netflix gratis.

Como era lógico y esperable, esto está sujeto a una serie de condiciones. Esto no basta con ser simplemente el mejor; tendremos una sola oportunidad y nos tendremos que enfrentar a básicamente todo el mundo. No, no será un reto sencillo.

Conseguir Netflix de por vida

Netflix en una tablet @ytcount en Unsplash

Hablamos de una cantidad de dinero muy importante: si escogemos el plan estándar de 11.99 euros, nos ahorraremos alrededor de 12.000 euros. Lo mismo ocurre en el caso de que escojamos la Premium, cuyo montante sube a los 15.000. Pero, ¿qué tenemos que hacer para conseguir semejante regalo?

Lo que tendremos que hacer será siple. Jugar al videojuego que propone Netflix, que estará disponible desde hoy a las 14:00 hora española, y 8:00 AM PST o 11:00 AM ET. Encarnarás a Charlize Terón y usarás un hacha de doble hoja para derrotar a hordas y hordas de eneigos. En el juego serás inmortal, pero si "mueres", te ralentizarás tanto tú como tu puntuación.

Es decir, que lo ideal es matar a todos los enemigos lo más rápido posible y sin ser golpeado en el camino. Una tarea que tendremos que realizar, encima contra todo el mundo, lo que dificulta un poco las cosas.

Por tiempo limitado

Para rizar el rizo (esto no iba a ser tan fácil, amigos y amigas) Netflix solo da 3 días a sus jugadores para conseguir tamaña hazaña. Desde el día 17 hasta el día 19 tendremos la oportunidad de conseguir la mayor puntuación. Momento en el cual el jugador que más haya conseguido puntuación se llevará Netflix de por vida, básicamente.

Este es un videojuego para navegadores y podrá jugar todo el mundo, así que nos enfrentaremos literalmente a millones de personas por alzarnos con la mayor puntuación. Si crees que puedes hacerlo, aquí tienes el enlace para jugar hoy mismo. Aunque es una gesta de proporciones épicas, la recompensa bien vale el esfuerzo.