El fundador de Popcorn Time lanza un nuevo servicio: así es Flixxo

Hace un par de años con el motivo del boom de la criptomoneda (especialmente en España) pudimos ver muchas maneras de entender este concepto, uniéndose con otros completamente dispares. Ahora nace otro más que quiere ir a lo más alto: Flixxo, el "Netflix" basado en criptomoneda.

Sí, has leído bien: Flixxo es un servicio de streaming al más pro estilo Netflix pero que está basado en criptomonedas. El proyecto, nacido en 2017 ha completado su fase de prueba y ya está llegando a Argentina con 1.000 horas de contenido. Su fundador y CEO es Adrián Garelik, al cual conocerás por ser el creador de Popcorn Time, una de las apps de Netflix pirata más populares.

El concepto que sigue Flixxo es simple: su plataforma de streaming se basa en su criptomoneda propia, Flixx, que es un token del estándar ERC 2020 situado en la blockchain de Ethereum.

Ver streaming con criptomonedas

Según explica el medio Criptonoticias.com en una conversación con su CEO, la plataforma tiene un modelo basado en su propia moneda. Flixx se podrá recibir viendo anuncios y realizando algunas interacciones sociales. Con dicha criptomoneda podremos comprar cierta cantidad de metraje, ver series o invitar amigos a la app.

Los creadores de contenido afiliados a Fixxio pueden cobrar los tokens que ganen vendiéndolos a los anunciantes, y los consumidores usan Flixx para poder ver obras en streaming. Esta parte de la plataforma es gratuita y no se necesita ningún tipo de suscripción, más allá de depositar Flixx por cada vídeo. El precio dependerá de la obra que queramos ver, y podremos conseguir tokens por ver publicidad del sitio.

Un Netflix descafeinado

Flixxo pretende orientarse a un público de entre 14 y 24 años con habla hispana principalmente. Ha llegado a territorio argentino con 100 series que se suman a las más de 1.000 horas de contenido. Usa un protocolo muy similar a BitTorrent, con una transmisión de archivos entre usuarios que no usan servidores centrales.

La idea detrás de Flixxo es ofrecer un servicio que los adolescentes puedan permitirse, ya sea porque no quieren pagar por la plataforma o porque no tienen el capital suficiente. No se necesita tarjeta de crédito ni ningún tipo de dato bancario; el Flixx será la experiencia de la base.

Es cierto que tiene bastante que envidiar a Netflix en cuano a contenido, ya que cuenta con contenidos de productores reconocidos pero que se alejan del plantel de series y obras disponibles en otras plataformas, como HBO o Netflix.

La plataforma llega en un momento bastante débil para la criptomoneda, en una era post-Bitcoin en la que muy pocas plataformas usan ya este concepto para funcionar. y cuya imagen se ha visto afectada por la crisis acaecida hace un par de años. No se sabe, por otra parte, si Flixxo intentará llegar a otros países.