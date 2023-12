Los que nos dejaron en el año 2023

Concha Velasco

La actriz Concha Velasco murió el 2 de diciembre a los 84 años en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid). Fue una artista de los escenarios enormemente polifacética. A lo largo de su carrera fue actriz, cantante, bailarina y presentadora de televisión. Fue un icono popular gracias a sus numerosos papeles en el cine, de donde surgió inesperadamente su carrera como cantante, y también fue uno de los rostros más conocidos de la televisión, pero fue en el teatro donde alcanzó su mayor prestigio como intérprete.

Henry Kissinger

El ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger falleció el 30 de noviembre a los 100 años de edad en su hogar en Connecticut. Con su ligero acento alemán que nunca perdió, Kissinger acabaría marcando la política exterior de Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX, primero como consejero de Seguridad Nacional (1969-1975) y después como secretario de Estado entre 1973 y 1977. Es el único que ha compaginado ambos cargos en la historia estadounidense. Recibió el premio Nobel de la Paz junto a su homólogo vietnamita Le Duc Thuo -que lo rechazó- por sus negociaciones secretas para acabar con la guerra de Vietnam.

Matthew Perry

El actor, conocido mundialmente gracias a su papel de Chandler Bing en la serie de televisión Friends, fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles el 29 de octubre. Tenía 54 años cuando apareció ahogado en el jacuzzi de su domicilio. Perry ganó su popularidad en la serie de este grupo de amigos, encarnados por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, que duró 10 temporadas. El actor contó en sus memorias que pasó en varias ocasiones por programas de rehabilitación. De hecho, narró que se había gastado "nueve millones de dólares o así" en rehabilitarse del alcohol y las drogas. Teniendo en consideración que es una de las series más vistas de la historia y que es considerado el 'gracioso' del grupo, su personaje en Friends es uno de los que más risas han otorgado al mundo.

Bobby Charlton

El exfutbolista del Manchester United Robert "Bobby" Charlton, uno de los mayores iconos del fútbol británico, falleció el 21 de octubre a los 86 años. Es la mayor leyenda del Manchester United y de todo el fútbol inglés. Disputó 758 partidos con los 'Red Devils' durante 17 temporadas, en las que consiguió anotar 249 goles. Como jugador conquistó una Copa de Europa, tres títulos de Premier League y la FA Cup. Como internacional con Inglaterra, disputó 106 partidos y anotó 49 goles, ganando el Mundial de 1966. Ese año fue galardonado con el Balón de Oro.

Michael Gambon

El actor irlandés conocido, entre otras cosas, por interpretar a Albus Dumbledore en la saga cinematográfica de Harry Potter, falleció el 29 de septiembre a los 82 años tras contraer una neumonía. Conocido como "El Gran Gambon" por Ralph Richardson, era admirado por varias generaciones de actores y compañeros de la industria del entretenimiento y destacó también por interpretar varios papeles en obras de teatro de Pinter, Beckett y Ayckbourn. Sería este último quien le dirigió en A View from the Bridge en 1987, la obra de Arthur Miller, con la que ganó un premio Olivier por su interpretación.

Pepe Domingo Castaño

La leyenda del periodismo deportivo murió el 17 de septiembre. Lo hizo "de forma repentina". El periodista gallego era una de las voces más reconocidas del programa deportivo de la emisora de los obispos junto a Manolo Lama y Paco González. Estuvo al frente del micrófono durante más de treinta años y es considerado como el 'creador' de la publicidad radiofónica. Su forma de 'vender' productos ha sido copiada por otros muchos, y hacía que en su 'cartera de pedidos' hubiera cola para anunciarse allá por donde pasaba.

María Teresa Campos

La legendaria y conocida periodista María Teresa Campos perdió la vida a los 82 años el 5 de septiembre tras tiempo aquejada de un importante deterioro cognitivo. Fue una triste e irreparable pérdida en el mundo del periodismo y de la televisión en España. Se fue una leyenda, una persona que escribió una página en la historia de la comunicación. Considerada la primera 'Reina de las Mañanas', fue una de las presentadoras más queridas de nuestro país en las últimas cuatro décadas. Desde que en 1981 diera un portazo en el hogar malagueño que compartía con su primer y único marido, José María Borrego Doblas, la carrera profesional de la comunicadora ya no volvería a ser la misma.

Federico Martín Bahamontes

Una de las grandes leyendas del deporte español, Federico Martín Bahamontes, murió el 8 de agosto a los 95 años. El toledano fue el primer corredor de nuestro país en conseguir ganar el Tour de Francia en 1959. El apodado con el sobrenombre de 'El Águila de Toledo' se convirtió en una de las grandes figuras del ciclismo. Su carisma encima de la bicicleta y su perfil de escalador le convirtieron en uno de los mejores corredores de su época. A lo largo de carrera, Bahamontes logró 74 victorias como ciclista profesional, siendo la más destacada el Tour de Francia, donde también ganó seis veces el premio de la montaña.

Ramón Lobo

El periodista y escritor Ramón Lobo murió el 2 de agosto en Madrid a los 68 años a causa de un cáncer de pulmón. Fue uno de los grandes reporteros de guerra de nuestro país y, en sus veinte años de trayectoria en el diario El País (entre 1992 y 2012), cubrió conflictos y todo tipo de crisis en los Balcanes, Oriente Próximo, Afganistán, Chechenia, Haití y numerosos países de África. Antes fue redactor jefe de Internacional en El Sol, pasó por los diarios económicos Expansión, Cinco Días y La Gaceta de los Negocios, y en Washington trabajó en La Voz de América. También fue corresponsal para Antena 3 y Euskadi Irratia.

Sinéad O'Connor

La cantante irlandesa Sinead O'Connor, conocida por éxitos como 'Nothing Compares 2 U', murió a los 56 años de edad el 26 de julio. La aclamada intérprete de Dublín lanzó 10 álbumes de estudio, mientras que su canción 'Nothing Compares 2 U' fue nombrada el sencillo número uno del mundo en 1990 por los Billboard Music Awards. La muerte de O'Connor se produjo solo 18 meses después del suicidio de su hijo Shane, que se quitó la vida a los 17 años. Este hecho luctuoso agravó la salud mental de la cantante, que fue diagnosticada con trastorno bipolar en 2003 y en varias ocasiones manifestó públicamente sus propias tendencias suicidas.

Francisco Ibáñez

Francisco Ibáñez, decano de los dibujantes y guionistas de tebeos españoles y creador de los populares personajes Mortadelo y Filemón, murió a los 87 años en Barcelona el 15 de julio. Generaciones enteras, desde hace seis décadas hasta hoy, han crecido con las disparatadas aventuras de sus detectives de la T.I.A., a menudo ligadas a la actualidad política y social española, que el dibujante y guionista abordaba de manera satírica. Además, creó otros personajes muy populares como el miope Rompetechos, los chapuceros albañiles Pepe Gotera y Otilio y el despistado botones Sacarino, además de su enloquecida comunidad de vecinos del 13, Rue del Percebe.

Carmen Sevilla

Carmen Sevilla murió el 27 de junio a los 92 años. La actriz, bailarina y presentadora de televisión protagonizó taquillazos como El sueño de Andalucía y La bella de Cádiz, o La venganza (1957), de Juan Antonio Bardem, que sería la primera película española candidata al Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa. Con la llegada del destape lo intentó en el cine con tintes eróticos de la época, pero también llegó a papeles más dramáticos, como El techo de cristal (1971). Después, la televisión acudió en su ayuda. Fue en 1991 cuando se convirtió en un rostro fundamental de la pequeña pantalla gracias a Telecupón y, años después, se puso al frente de Cine de Barrio.

Cormac McCarthy

El escritor Cormac McCarthy, el genio oscuro de la literatura estadounidense, murió a los 89 años el 13 de junio. El novelista es el autor de historias apocalípticas de gran influencia y es considerado como la gran figura de las letras de EEUU desde Ernest Hemingway o William Faulkner. Sus ficciones nihilistas y violentas de la frontera estadounidense y los mundos de ciencia ficción fueron reconocidos con premios, exitosas adaptaciones cinematográficas. No sería hasta 1992, tras publicar Todos los hermosos caballos cuando su fama y su reconocimiento literario se dispararon. Con La carretera, la segunda entrega de su "Trilogía de la Frontera", ganó el Pulitzer en 2007 y fue adaptada al cine por John Hillcoat dos años más tarde.

Silvio Berlusconi

El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi murió el 12 de junio a los 86 años. El empresario llevaba varios días ingresado en el hospital San Raffaele de Milán para someterse a una serie de controles por su leucemia. Se cerraba así una etapa muy particular, una página muy concreta de la historia política italiana, dominada por el carácter descarado pero resolutivo de este emprendedor hecho a sí mismo. Su dilatada biografía llena de luces y sombras devino en fenómeno sociopolítico y de ahí surgió el término ‘berlusconismo’. También poseía el control accionarial del diario Il Giornale y durante 30 años fue el propietario del club de fútbol AC Milan.

Antonio Gala

El escritor, poeta, dramaturgo y ensayista Antonio Gala falleció el 28 de mayo a los 92 años El literato era un hombre pegado a un bastón desde que en 1973 sufriera una perforación del duodeno. Fue reconocido con incontables honores como con el Premio Nacional de Literatura o el Premio Nacional Calderón de la Barca. Con su primera novela en 1990, El manuscrito carmesí, ganó el Premio Planeta. A ésta le siguieron La pasión turca, con una conocida adaptación cinematográfica, Más allá del jardín, Las afueras de Dios, El imposible olvido y los libros de relatos Los invitados al jardín y El dueño de la herida.

Tina Turner

La cantante Tina Turner murió el 24 de mayo a los 83 años. Fue una de las mejores artistas de todos los tiempos. Comenzó su carrera en los 50, durante los primeros años del rock and roll, y evolucionó hasta convertirse en un fenómeno de MTV. El video de su canción 'What's Love Got to Do with It' encabezó las listas de éxitos. Apodada como "reina del rock and roll", la cantante ganó seis de sus ocho premios Grammy en la década de 1980. En ese momento se incluyó una docena de canciones en el Top 40, incluyendo "Typical Male", "The Best", "Private Dancer" y "Better Be Good to Me".

Fernando Sánchez Dragó

El escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó murió a los 86 años de un paro cardíaco el pasado 10 de abril. Autor de más de cuatro decenas de libros, la mayoría novelas y ensayos, Sánchez Dragó, un hombre que vivió libre, desafiando todos los límites, presentó y dirigió también numerosos programas de televisión, muchos de ellos relacionados con la cultura. Como escritor, Dragó publicó Gárgoris y Habidis, que le valió el Premio Nacional de Literatura en 1979 y que indaga en nuestros mitos y la influencia de estos en el imaginario español. Uno de sus últimos libros fue Galgo corredor, un nuevo volumen de sus memorias donde relataba sus "años guerreros", su etapa universitaria en la facultad de Derecho y en la de Filosofía y Letras mientras vivía todo lo rápido posible para ser escritor y burlaba a Franco por diversión

Josep Piqué

Josep Piqué, político por "carambola", como él mismo decía, ministro clave en los gobiernos de José María Aznar, falleció el 6 de abril a los 68 años. El expresidente del Gobierno le fichó en 1996 de la empresa privada. Tenía 41 años, dos menos que el presidente del Gobierno, y dirigía entonces la química Ercros. Con Aznar ocupó las carteras de Industria y Energía (1996-2000), Asuntos Exteriores (2000-2002) y Ciencia y Tecnología (2002-2003). También ejerció como portavoz del Ejecutivo y presidió el PP catalán. Piqué se definía como "un liberal pragmático", y en su etapa al frente de Industria se sentaron las bases para liberalizar sectores como el eléctrico. Durante su gestión se privatizaron empresas de participación estatal como Repsol, Aceralia, Telefónica y Endesa.

Pedro Solbes

Pedro Solbes, exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía y Hacienda con José Luis Rodríguez Zapatero, falleció el 18 de marzo a los 80 años. Solbes inició su trayectoria con el PSOE como secretario general de Economía y Hacienda, con Miguel Boyer al frente del Ministerio, y fue secretario de Estado para las Comunidades Europeas y ministro de Agricultura antes de dirigir el Ministerio de Economía, entre 1993 y 1996, durante el último mandato de Felipe González como presidente del Gobierno. En 2004 volvió a la primera línea política española. La economía del país atravesaba una buena racha hasta 2008 que empezó a torcerse cuando estalló de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica mundial. Dimitió en 2009.

Amancio Amaro

amancio Amaro, destacado futbolista y entrenador del Real Madrid, murió el 21 de febrero a los 83 años. Nació en una España que salía de la Guerra Civil y fue futbolista y entrenador del Real Madrid. Uno de los grandes que vistió de blanco entre 1962 y 1976, fue campeón de Europa (1966) y ganó 9 Ligas y 3 Copas de España. Durante 14 temporadas en el Real Madrid, 'El Brujo' -como así le apodaban por sus regates sacados de la chistera- disputó 471 partidos y marcó 155 goles, logrando ser el pichichi de Primera División en los años 1969 y 1970. Fue internacional absoluto con la Selección (42 partidos y 11 goles), participando en la conquista de la Eurocopa 1964.

Raquel Welch

La actriz estadounidense Raquel Welch, recordada por películas como Hace un millón de años (1967) y por ser un icono sexual de las décadas de los sesenta y setenta, murió el 15 de febrero a los 82 años. Su belleza y potencial erótico fue aprovechado por la industria, que creó para ella uno de los apodos más machistas que se recuerdan en Hollywood: El Cuerpo. El despegue definitivo de su carrera como actriz se produjo con la aventura prehistórica Hace un millón de años, remake del clásico de Hal Roach. Entre la filmografía de la actriz, que participó en una treintena de películas y en series de televisión —Seinfield, por ejemplo— en una carrera que se extendió durante cinco décadas, también destacan títulos como La mujer de cemento (1968), junto a Frank Sinatra, o Hannie Caulder (1971).

Paco Rabanne

El afamado modista Paco Rabanne murió el 3 de febrero a los 88 años de edad en su casa de Portsall, en Finisterre. Era conocido por su sentido de la fórmula y su excentricidad. Más allá de las pasarelas de Alta Costura, el bretón de corazón supo acaparar titulares con su gusto por lo paranormal. Presumía de ser un visionario, pero no solamente en el mundo de la moda. Además de hacer el vestido más caro de la historia en los 60, introducir el metal en la ropa y vestir a las estrellas del momento, Paco Rabanne era un hombre místico que aseguraba estar en contacto con otras dimensiones.

Jeff Beck

El músico británico Jeff Beck, uno de los más grandes guitarristas de la historia del rock, murió el 11 de enero a los 78 años. Ganador del premio Grammy en múltiples ocasiones, Beck era miembro del Salón de la Fama del Rock por partida doble, por su carrera en solitario y como miembro del grupo Yardbirds. Considerado por las publicaciones especializadas y por otros músicos como uno de los mayores virtuosos que han tocado la guitarra, Beck destacó como un gran innovador tanto con los Yardbirds, grupo en el que sustituyó a Eric Clapton en 1965 a sugerencia de Jimmy Page, como al frente del Jeff Beck Group. Fue uno de los pioneros en fusionar el jazz con el rock, experimentó con distorsiones nunca antes ensayadas y actuó con infinidad de intérpretes.

