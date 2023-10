Muere Matthew Perry, Chandler en 'Friends', ahogado en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles

El actor Matthew Perry, conocido mundialmente gracias a su papel de Chandler Bing en la series de televisión Friends, ha sido encontrado muerto en su casa de Los Ángeles este sábado. El actor, de 54 años, ha aparecido ahogado en el jacuzzi de su domicilio pasadas las 16.10 horas, según informa TMZ citando a fuentes policiales.

"No había señales de ningún hecho delictivo", añade el periódico Los Angeles Times, que afirma que el Departamento de Policía de Los Ángeles encargado de "robos y homicidios" está investigando la muerte.

Perry ganó su popularidad en la serie de este grupo de amigos, encarnados por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, que duró 10 temporadas.

Asimismo, protagonizó películas como The Whole Nine Yards, en la que compartió pantalla con Bruce Willis.

Según confesó el propio actor, a lo largo de su vida había sufrido varios episodios de adicción a las drogas y al alcohol.

El actor contó en sus memorias que pasó en varias ocasiones por programas de rehabilitación. De hecho, narró que se había gastado "nueve millones de dólares o así" en rehabilitarse del alcohol y las drogas.

