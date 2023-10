El día que Matthew Perry pegó al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau: "Yo era un niño estúpido"

El actor Matthew Perry fue hallado muerto este sábado en su casa de Los Ángeles. El intérprete, conocido mundialmente por su papel de Chandler Bing en la serie de televisión Friends, ha fallecido a los 54 años, después de una vida marcada por su lucha contra las adicciones.

Perry apareció ahogado en el jacuzzi de su casa. "No había señales de ningún hecho delictivo", aseguró el periódico Los Angeles Times, que informó de que el Departamento de Policía de Los Ángeles, encargado de "robos y homicidios", está investigando la muerte.

Perry se hizo popular por su papel en Friends, ficción que protagonizó junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer. "Qué pérdida. El mundo te extrañará, Matthew Perry. La alegría que brindaste a tantas personas en tu corta vida seguirá viva. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos", ha asegurado la actriz Maggie Wheeler, quien interpretó a Janice en la serie.

El puñetazo al primer ministro de Canadá

Debido a su popularidad, a lo largo de su carrera se han conocido distintas anécdotas de la vida de Perry. Una de las más conocidas es la que protagonizó junto al ahora primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con quien coincidió durante su etapa como estudiante en Ottawa (Canadá).

Durante una entrevista en el show de Jimmy Kimmel Live en marzo de 2017, el actor confesó que había golpeado, junto a un compañero de clase, al ahora mandatario. Perry, que estudiaba en aquel momento quinto de Primaria, estaba dos cursos por encima de Trudeau.

Matthew Perry confiesa haber pegado a Justin Trudeau.

"Tengo una historia sobre él de la que no estoy orgulloso... Mi amigo Chris Murray, que también estaba en quinto en Canadá, me recordó que pegamos a Justin Trudeau", aseguró en la entrevista.

El actor de Friends, avergonzado por este hecho, confesó no recordar el motivo por el que pegó al ahora mandatario canadiense, aunque dijo creer que fue por "pura envidia" por ser mejor que ellos en educación física. "No estoy presumiendo de ello. Es terrible, yo era un niño estúpido, no creo que quisiera pegarle realmente, de hecho, creo que en un momento quise convertirlo en un juego cariñoso", aseguró.

[Por qué Chandler Bing es el mejor personaje de 'Friends']

En aquel entonces, hace unos 40 años, el padre de Justin Trudeau, Pierre Trudeau, era el primer ministro canadiense, aunque esto no influyó en el acto, aseguró el actor. "Creo que él era el único chico en la escuela al que podríamos pegar", dijo.

Kimmel preguntó al actor si no había servicios secretos protegiendo a los hijos del primer ministro en el colegio, a lo que Perry contestó que no. El actor comentó con sorna: "Creo que fue fundamental para él pasar por esos avatares para poder convertirse en primer ministro. Yo creo que pensó: 'Estoy por encima de esto, voy a ser primer ministro".

Perry, que confesó que no había vuelto a coincidir con Trudeau en toda su vida, nunca llegó a disculparse con el primer ministro por este incidente, pero admitió sentir "vergüenza". "No quiero pensar en ello", aseguró.

Matthew, nacido en Estados Unidos, pasó gran parte de su infancia en Canadá donde su madre, Suzanne Perry, fue secretaria de prensa del padre de Justin, cuando este era primer ministro.

El primer ministro canadiense retó a una pelea al actor

Por su parte, el primer ministro canadiense, días después de la entrevista, lanzó un desafío al actor. "He estado reflexionando, ¿sabes qué, quién no ha querido golpear a Chandler?, ¿qué te parece una revancha, Matthew Perry?", propuso en un tuit Trudeau, cuyas habilidades en el boxeo son conocidas.

A este reto, Perry respondió también con ironía: "Pienso que pasaré de su proposición de revancha, señor (dado que usted tiene actualmente un ejército a su disposición)".

Trudeau: "Nunca olvidaré los juegos escolares a los que solíamos jugar"

Tras conocer la muerte del actor, el mandatario canadiense ha querido recordar a su excompañero de colegio. "El fallecimiento de Matthew Perry es impactante y triste. Nunca olvidaré los juegos escolares a los que solíamos jugar y sé que la gente de todo el mundo nunca olvidará la alegría que él les brindó", ha dicho en un tweet.

El primer ministro de Canadá, además, ha agradecido al actor por "todas las risas". "Fuiste amado y te extrañaremos", ha finalizado.

