Tragedia en Chile: hallan calcinados a 3 carabineros en el 97 aniversario de la institución policial

El sargento Carlos Cisterna (43 años) y los cabos Sergio Arévalo (34 años) y Misael Vidal (30 años) de la 4ª Comisaría de Control y Orden Público de los Carabineros de Chile, fueron cruelmente asesinados la madrugada del sábado en una emboscada en el sector de Antiquina, en la región sureña del Biobío, según informa La Tercera.

Los bomberos recibieron la alerta de que había tres cuerpos calcinados en una camioneta que se “encontraba en combustión en la ruta” a 500 kilómetros al sur de Santiago. Todas las unidades de Carabineros –la policía chilena– se trasladaron a la escena del crimen. La autoría del triple homicidio aún no ha sido desvelada, aunque los medios locales apuntan a alguno de los grupos armados que operan en la zona.

La Ruta P-72, en la que murieron incinerados los cabos y el sargento, “es uno de los lugares que más ha sido victimizado por atentados desde que existe ese conflicto en la Macrozona Sur”, explica la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

El conflicto en la Macrozona Sur surge de la pobreza, la violencia, la falta de accesos a servicios básicos pero, sobre todo, de las demandas territoriales del pueblo mapuche. El Desconcierto ilustra que la pérdida "de manera ilegal" de su territorio es “el fondo del problema” de los conflictos en esta parte de la región del Biobío.

Hay grupos radicalizados que operan en la zona como la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) y la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), aunque ninguno ha sido señalado como posible culpable. Según los informes policiales, las víctimas iban patrullando la zona y habrían “sido emboscados y atacados con armas de fuego”, comenta La Tercera.

Otras versiones especulan que “un grupo de hombres armados disparó contra la patrulla policial, antes de prender fuego al vehículo con ellos adentro”, añade Página 12. Lo que sí es seguro es que los restos de los tres integrantes Carabineros fueron incinerados. Además, Tohá mantiene que el suceso es “un tipo de ataque que no se había visto nunca [en el país]”, aseguró en una entrevista en el Canal 13.

“Recibieron una ráfaga de disparos con escopetas y se cree –también– por las municiones halladas en el sitio del suceso (calibre 0.45) con fusiles. De hecho uno de los disparos atravesó el motor”, informa La Tercera.

El gobierno de Gabriel Boric, presidente chileno, presentará una querella por homicidio contra Carabineros, por infracción de la Ley de Armas y organización criminal, anunció el subsecretario de Interior chileno, Manuel Monsalve. Si se logra recopilar suficiente evidencia sobre el crimen para enjuiciarlo, “los tres delitos conllevan una pena de cadena perpetua calificada”, comparte Página 12.

Hubo toque de queda nocturno para tres municipios de la región, como resultado. La investigación es llevada a cabo por cuatro fiscales, encabezados por Danilo Ramos. El General Ricardo Yáñez, director de los Carabineros, suspendió la ceremonia número 97 de la institución policial, por el delito en contra de sus compañeros. Dijo que “un país entero” llora las muertes de Carlos, Sergio y Maisel. No sólo 57 mil hombres y mujeres.

Fue un “asesinato horrible, cobarde y cruel. Un ataque al alma de Chile. [...] No tengo registro en mi historia, 38 años de servicio de la muerte de no uno, sino tres asesinados de forma cruel el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue el azar”.