Los camioneros de Chile bloquean la frontera norte contra la migración ilegal: 'Es por seguridad nacional'

Cierre de fronteras para permitir sólo el acceso de ciudadanos extranjeros por pasos habilitados. Decretar estado de excepción constitucional y desplegar a las Fuerzas Armadas. Expulsión inmediata para migrantes que tengan antecedentes penales.

Esas son sólo algunas de las demandas de camioneros en Chile para el Gobierno del presidente Gabriel Boric. La madrugada del pasado lunes, decenas de transportistas se movilizaron en la ciudad de Antofagasta para exigir más seguridad y mejores condiciones de vida.

La convocatoria la hizo la Confederación Fuerza del Norte (CTFN) y, según han adelantado algunos de sus líderes, será de tiempo indefinido. Mientras tanto, las autoridades del Gobierno han dicho "no comprender" la iniciativa y la han recriminado por las consecuencias que puede tener en el abastecimiento de la población. Pese a lo anterior, están obligados a negociar una salida y evitar una escalada del conflicto.

[Héctor Llaitul, el líder de un grupo armado mapuche que Chile ha condenado a 23 años de cárcel]

El aumento de la inseguridad en la zona ha llegado, advierten desde el gremio, a un punto máximo, lo que hace necesaria la manifestación y la exigencia de medidas. No sólo en el sur ha habido trágicos acontecimientos, como el asesinato de los tres policías en la localidad de Cañete, sino también en el norte, donde delitos asociados al crimen organizado y al narcotráfico vienen subiendo constantemente.

Desde el lugar de los hechos, el camionero Álvaro Núñez señaló: "El petitorio que se entregó fue rechazado, así que esta es la última opción que teníamos. Pararnos y cortar las carreteras [...] Hoy en día no podemos parar ni en los peajes, porque si uno se baja a revisar los neumáticos, dos hombres se suben con armas, te roban el dinero y se llevan toda la carga. Si esto no se detiene ahora, no vamos a poder contarlo".

Otras propuestas incluidas en el documento son el establecimiento de puntos de seguridad vial en carreteras, la reincorporación de exfuncionarios de orden y la eliminación de fuero de miembros del Estado que tengan casos de corrupción y "falta de probidad en sus cometidos". También se solicita subsanar las diferencias ideológicas y acelerar las discusiones en el Parlamento.

Momento de la política

Los transportistas dicen estar cansados de las eternas promesas, de los discursos vacíos de sustancia y de las buenas intenciones. La violencia les afecta cada vez más y observan en la paralización de sus actividades el único método de presión efectivo.

En el mismo documento, de hecho, interpelan directamente al Gobierno y al Congreso. Los firmantes exigen que los proyectos de ley relacionados con la seguridad se tramiten con mucha más celeridad y que los acuerdos ya zanjados con el gremio vean la luz y no queden en el aire. Algunos de esos acuerdos, mencionan, vienen del año 2022 y aún no se ve su implementación.

El paro, así como están las cosas, permanecerá hasta que haya soluciones concretas con un impacto inmediato. Algunas señales, eso sí, han dado esperanza. Un dirigente de la organización viajó a Santiago, capital de Chile, para iniciar una mesa de conversación con las autoridades, defender la acción emprendida e insistir con el petitorio.

[El asesinato de tres policías reabre el debate para restituir la pena de muerte en el país]

El Parlamento, por su parte, tampoco ha quedado inmóvil. Tras discutirlo con algunos ministros de Estado, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado resolvieron hacer una fast track de los proyectos de ley vinculados a seguridad. La idea es retomar algunas propuestas anteriores, así como también agregar otras nuevas que puedan contribuir. El próximo 20 de mayo se dará a conocer el contenido en detalle.

Las tensiones son grandes, sobre todo, en un momento en que el gobierno desea retomar su agenda legislativa y hacer avanzar sus reformas en el parlamento. Mario Marcel, ministro de Hacienda, dijo no entender las movilizaciones y que su daño depende de cuánto más se extiendan y cuánto se limite la libre circulación de coches y personas.

Desde el sector de camioneros, las miradas sobre el paro son diversas. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) se restaron de la convocatoria al considerar "inoportuno" cortar las calles e hicieron un llamado a mantener operativos los vehículos de carga. De extenderse la protesta, la crisis podría escalar y afectar a muchísima gente que desea seguir abasteciéndose de alimentos y otras necesidades básicas.