Paula Abdul, la estrella de American Idol, demanda al productor Nigel Lythgoe por abuso sexual

La cantante, bailarina y estrella del programa 'American Idol', Paula Abdul, ha presentado una demanda contra el director de cine y productor de televisión, Nigel Lythgoe, acusándole de agredirla sexualmente en un ascensor.

Abdul, quien saltó a la fama como cantante a finales de la década de 1980, ha alegado que los hechos se produjeron en las primeras temporadas de 'American Idol' (comenzó en 2002). El productor ha negado dichas acusaciones.

Lythgoe, productor de varios exitosos concursos de talentos televisivos, tocó -esupuestamente- los senos y genitales de Abdul (entre otros contactos físicos no consentidos) en el ascensor de un hotel después de un día de audiciones. Abdul, especifica la demanda, le empujó y escapó rapidamente del ascensor en cuanto se abrieron las puertas de éste.

Paula Abdul en los American Music Awards de 2019. Reuters

"Durante más de dos décadas, Paula y yo hemos interactuado como queridos (y totalmente platónicos) amigos y colegas", ha dicho Lythgoe a TMZ. "Ayer, sin embargo, de repente me enteré de estas afirmaciones en la prensa y quiero ser claro: no sólo son falsas, sino que son profundamente ofensivas para mí y para todo lo que represento".

Según documentos judiciales, Abdul denunció inmediatamente la agresión a la productora de 'American Idol' en ese momento y a sus representantes, pero no tomó medidas por temor a perder su trabajo, según se señala en la demanda, en donde además señala que -por contrato- tenía 'prohibido hablar'.

[El actor Russell Brand será investigado por las acusaciones de violación y agresiones sexuales]

Otro presunto asalto tuvo lugar años después, cuando Abdul trabajaba como juez en 'So You Think You Can Dance' -incuyendo a otra compañera de trabajo-. La estrella, de 61 años, alega que Lythgoe, de 74 años, la agredió en el sofá de su casa de Los Ángeles después de una cena de trabajo. Abdul nuevamente lo rechazó firmemente e "inmediatamente abandonó la casa de Lythgoe", según documentos judiciales.

En la demanda, Abdul plantea otra serie de acusaciones al magnate de la industria del entretenimiento, incluyendo una vez en la que la llamó para burlarse y decirla que habían pasado "siete años y el plazo de prescripción había prescrito" para las supuestas agresiones.

No obstante, la demanda la presentó días antes de la fecha límite (31 de diciembre) establecida por la Ley de Responsabilidad por Encubrimiento y Abuso Sexual de California.

