Los migrantes sin techo de Denver se rebelan: duchas, cocinas y 11 exigencias más para volver al refugio

El 6 de mayo, un grupo de inmigrantes que vive en un campamento de tiendas de campaña debajo de un puente rehusaron desmantelar su campamento hasta que el alcalde de Denver, Mike Johnston, cumpla con sus 13 demandas, entre ellas duchas más largas. Los manifestantes aseguran que "no están en el ejército" y "no son criminales, por lo que "no quieren ser tratados como tal". El mayor problema que tienen es que no llegan los permisos de trabajo y sin ellos no tienen derecho de generar ingresos para empezar su vida.

Con una población de 710.000 personas, Denver, en el estado de Colorado, ha albergado en el último año a casi 40.000 inmigrantes. Esto ha requerido un gasto de 60 millones de dólares, lo que ha enfrentado a la ciudad a un déficit de 120 millones de dólares, según informa Jon Ewing, portavoz de Denver Human Services, al medio canadiense CBC. Estos datos convierten a la capital de Colorado en la ciudad que más ha recibido inmigrantes en todos los Estados Unidos, incluso más que las ciudades de Nueva York y Chicago. Eso se ha visto reflejado en los números bajos de protestas a diferencia de Nueva York e Illinois, además de que los residentes han donado comida, ropa e incluso han organizado a padres de familia para llevar a niños inmigrantes al colegio a través de asociaciones sin ánimo de lucro. Por otra parte, Denver Health ha pedido reiteradamente más dinero al estado y gobierno federal, pues necesitan ayuda para cubrir 10 millones de dólares de facturas médicas de inmigrantes que no han sido pagadas. Tanto las administraciones de los hospitales como de los colegios (que han recibido hasta 3.000 niños nuevos) dicen poder manejar la afluencia de inmigrantes. No obstante, alegan que esto no será posible sin más financiación externa. [Biden titubea y no llamará a la Guardia Nacional pese a la violencia desatada en los campus de EEUU] Inmigrantes en Denver Hay tres "ciudades santuario" en Estados Unidos: Denver, Nueva York y Chicago. Los inmigrantes en estas ciudades son transportados por órdenes del gobernador Gregg Abbott, desde Texas, estado que ha procesado a 600.000 inmigrantes desde 2021. Los municipios les ayudan a empezar sus vidas de cero en EEUU. Además, les ofrecen comida y albergue inmediato. Muchas veces, son hoteles en los centros de las ciudades o colegios (muchos padres se han quejado por que sus hijos cursen lo que resta del año escolar desde casa para que los inmigrantes o las familias inmigrantes vivan allí). También se les proporciona asesoramiento familiar, ayuda y orientación sobre papeles de trámites de trabajo, un hogar temporal y ayuda para integrarse en el "nuevo" sistema escolar, explica la CBC. En febrero, el gobierno del alcalde Mike Johnston anunció que limitaría el número de días que los inmigrantes tenían permitido pasar en albergues a 42 días si es una familia y 14 si vienen solos. Sin embargo, en abril se cerraron tres de los siete hoteles disponibles para reducir los costes (ya se habían gastado 60 millones de dólares). Ahora, los recién llegados de la frontera sureña pueden quedarse en los albergues entre 24 y 72 horas como máximo. Terminarán viviendo en la calle a menos que logren entrar al programa Denver Asylum Seekers creado por el alcalde, que considera su ciudad una guía (playbook) para que otras ciudades y estados controlen y mejoren la situación de inmigrantes en Estados Unidos. Los candidatos para el programa tienen como requisito haber vivido en el albergue antes del 10 de abril, ya que "está limitada a personas dentro del sistema de hoteles albergues de la ciudad, así como aquellos que reciben apoyo de vivienda de transición de ciertos socios sin fines de lucro de la ciudad", aclara Denver the High Mile City. Tampoco pueden tener permisos de trabajo autorizados —ni recientemente ni en un futuro próximo—. Los participantes del Denver Asylum Seekers Program serán otorgados una tarjeta de débito (el monto dependerá de la familia y de sus necesidades) para poder comprar comida y otros artículos que les haga falta. También vivirán en apartamentos durante seis meses mientras reciben formación laboral, comida y ayuda legal gratuita con la solicitud de asilo. Las 13 demandas 1. Tener derecho de "preparar/cocinar su propia comida con ingredientes que sean culturalmente apropiados y frescos [arroz, pollo, harina, tomates y cebolla] proporcionados por la ciudad," en lugar de las comidas preparadas en los albergues, así como también quieren ser asegurados que los individuos que tengan o estén comiendo comida no proveniente de los albergues, no sean castigados. [La Casa Blanca matiza las palabras de Biden sobre la 'xenofobia': "Somos una nación de inmigrantes"] 2. Tener acceso a cualquier hora del día a las duchas sin tiempo límite. 3. Visitas de profesionales médicos que serán realizadas de manera regular, con derivaciones a especialistas según sea necesario. 4. El grupo será ofrecido el mismo apoyo a la vivienda que a los otros. Los funcionarios de la ciudad no pueden echar a personas en 30 días, sin primero tener algo estable esperándolos. 5. Al ser evacuados, el proceso tiene que ser justo y claro —con avisos verbales, escritos y finales. 6. Tiene que haber apoyo de empleo, que incluye solicitudes para permisos de trabajo para aquellos que califican. 7. Se deben concertar consultas, libre de coste, para cada familia o individuo con un abogado de inmigración para discutir o avanzar sus casos, además que [el gobierno de la ciudad de Denver] debe proporcionar apoyo legal continuo en forma de clínicas de documentos de inmigración y proporcionar transporte para las fechas de corte relevantes. 8. [El gobierno de la ciudad de Denver] debe proporcionar privacidad dentro de los albergues para las familias o individuos. 9. No habrá más abuso verbal o psicológico o físico por parte del personal además que el Sheriff no deberá dormir dentro del albergue con el monitoreo de 24 horas, siete días a la semana. (Están indignados con el trato criminal. No lo son y "no serán tratados como tal"). 10. Deberá haber transporte proporcionado para todos los niños de ida y de regreso del colegio en las restantes tres semanas. 11. Las familias no serán separadas independientemente si tienen hijos o no. El campamento se quedará junto. 12. Se agendará una reunión con el alcalde y aquellos involucrados de llevar a cabo el nuevo programa de Newcomer lo más pronto posible para hablar sobre futuras mejoras y maneras de apoyar a los inmigrantes. 13. [El gobierno de la ciudad de Denver] debe proporcionar a todos los residentes con un documento oficial en inglés y en español con la lista de las demandas y un número para poder llamar si reportar faltas a lo estipulado. Contienda electoral El tema de inmigración ilegal es un punto clave en las elecciones presidenciales de 2024. Por ejemplo, Danielle Jruinsky, trabajadora del ayuntamiento de la ciudad de Aurora, comenta a CBC que "no hay manera de absorber en Aurora a estos migrantes sin impactar a nuestros residentes". El expresidente y candidato republicano Donald Trump no cree pertinente seguir recibiendo a inmigrantes ilegales, y alega: "Están envenenando la sangre de nuestro país. Eso es lo que han hecho. Envenenan instituciones mentales y prisiones en todo el mundo". A su vez, Joe Biden, presidente y candidato asimismo para noviembre, propuso una nueva legislación que acelere el proceso de solicitudes de asilo para algunos inmigrantes —para aquellos que "no supongan un riesgo para la seguridad nacional y pública"—.