Muere Michael Gambon, el legendario Albus Dumbledore de la saga de 'Harry Potter'

El actor irlandés afincado en el Reino Unido Michael Gambon, conocido, entre otras cosas, por interpretar a Albus Dumbledore en la saga cinematográfica de Harry Potter, ha fallecido a los 82 años tras contraer una neumonía, ha informado este jueves su familia.



"Estamos destrozados por anunciar la pérdida de Michael Gambon", indica un comunicado emitido por su publicista, Clair Dobbs, en nombre de su esposa, Anne Miller, y su hijo Fergus.



"Amado esposo y padre, Michael murió pacíficamente en el hospital acompañado de su esposa Anne y su hijo Fergus, después de un brote de neumonía. Michael tenía 82 años", añade.

Conocido como "El Gran Gambon" por Ralph Richardson, era admirado por varias generaciones de actores y compañeros de la industria del entretenimiento y destacó también por interpretar varios papeles en obras de teatro de Pinter, Beckett y Ayckbourn. Sería este último quien le dirigió en A View from the Bridge en 1987, la obra de Arthur Miller, con la que ganó un premio Olivier por su interpretación.

También protagonizó la ambiciosa trilogía de Ayckbourn The Norman Conquests, entre otros papeles como los de La vida de Galileo de Brecht del año 1980 o Skylight de David Hare, por el que fue nominado al premio Tony en Broadway a mediados de los 90.

Michael Gambon en la saga de Harry Potter

Gambon fue un actor que gozó de cierto éxito cinematográfico con películas como El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante (1989) de Peter Greenaway, y también protagonizó otros largometrajes como Sleepy Hollow (1999), The Insider (1999) y Gosford Park (2001). Después interpretó al inolvidable profesor de Harry Potter Albus Dumbledore, reemplazando a Richard Harris tras su muerte en 2002.

Michael Gambon se describía a sí mismo como el gerente de una tienda y un "viejo cabrón grande e interesante", mientras que Ayckbourn llegó a decir que era una "máquina maravillosa e ilimitada, como un Lamborghini".

También fue admirado por el público, aunque también hay que destacar que siempre quiso proteger su privacidad y concedía entrevistas a regañadientes. En 2004 dijo a Observer que "Simplemente sigo adelante y trato de mantener la boca cerrada".

En televisión, tuvo un gran éxito con series detectives muy diferentes. La primera fue The Singing Detective, donde interpretaba a un escritor de novelas de misterio que estaba hospitalizado con artritis psoriásica. Y la segunda fue una producción sobre el detective Maigret, donde interpretaba a un policía parisino. También interpretó a un ángel junto a Simon Callow en la versión televisiva de Angels in America de Tony Kushner.

Después de participar en las obras de Samuel Beckett Endgame, Eh Joe, Krapp's Last Tape y All That Fall, Gambon se retiró del teatro. De hecho, en 2014 dijo que tenía dificultades para recordar sus líneas: “Me siento triste por eso. Me encanta el teatro, pero no me veo volviendo a interpretar papeles importantes”.

En 2009, una enfermedad le llevó a abandonar la obra The Habit of Art de Alan Bennett en el National Theatre, apenas unas semanas antes de la noche del estreno, y tuvo que ser sustituido por Richard Griffiths.

