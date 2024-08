El emocionante homenaje a Lady Di de su hermano, Charles Spencer, por el 27 aniversario de su muerte

31 de agosto. Una fecha inolvidable para los británicos, pero también para los amantes de la realeza y los seguidores de una de las figuras que marcó nuestra historia: Lady Di. La princesa falleció en esta fecha, hace exactamente 27 años, en París.

Este 2024, ha querido recordarla una de las personas clave de la vida de la princesa, el conde Charles Spencer. Conocido por el título de cortesía de vizconde Althorp de 1975 a 1992, Spencer es en la actualidad autor y periodista. Es el hermano pequeño de la fallecida princesa.

Le ha rendido homenaje con una evocadora publicación de Instagram en la que se pueden apreciar recortes de periódico. Se ven a los padres de la pequeña Diana, el día de su bautizo, y otras instantáneas de su infancia, una de ellas fechada en 1964. El conde no ha añadido nada más a la publicación, que no ha tardado en acumular miles de 'Me gusta' y comentarios.

Una publicación compartida por Charles Spencer (@charles.earl.spencer)

Diana de Gales, por su peculiar historia, su personalidad y su estilo, entre otros motivos, se convirtió en la 'princesa del pueblo', dejando un legado sencillamente imborrable.

Cada año, miles de personas le rinden homenaje, recordando su final trágico. La princesa falleció en un accidente de tráfico, en el túnel del Pont de l'Alma de la capital francesa, mientras el conductor huía de los paparazzi. También fallecieron en el accidente su entonces pareja Dodi Al-Fayed y el conductor, Henri Paul. Solo sobrevivió el guardaespaldas de Diana, Trevor Rees-Jones.

Charles Spencer manifestó en varias ocasiones su tristeza y enfado ante la situación a la que se enfrentó Lady Di, tanto antes como después del accidente trágico. En abril de 2024, opinó en declaraciones a la BBC que la atención mediática que sufrió en su día su hermana era "más peligrosa" que la que padece ahora Catalina, princesa de Gales.

El conde prometió en el funeral de Diana proteger a sus sobrinos, los príncipes Guillermo y Enrique, del tipo de intrusión mediática que soportó su madre. "Creo que si miro a 1997 y a la muerte de Diana, creo que fue tan impactante también, las circunstancias de su muerte fueron tan sorprendentes, que hizo que la industria que apoyaba a los 'paparazzi' realmente considerara de manera más cuidadosa lo que podía y no podía hacer", según recoge EFE.