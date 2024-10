Juan Carmona, guitarrista flamenco: "Es triste ver las letras machistas en algunas canciones de hoy en día"

Nuria March no ha querido perder la oportunidad en este nuevo episodio de tener una interesante conversación con, además de un gran amigo, un profesional de la talla de Juan Carmona. Denominado por muchos como el precursor desde 1983 del flamenco moderno con el nacimiento de Ketama, Juan comenta a Nuria sus inicios.

"Empezamos en el teatro Caracol, gracias a la visión de Mario Pacheco y su sello Nuevos Medios, Ketama fue ganando notoriedad", dice. Aunque el camino no fue fácil y como bien adjunta "tener estrella" hizo mella en esta historia que hoy cuenta a la empresaria, Carmona confiesa: "Nos dijeron dos veces que no en la discográfica, pero Paco de Lucía nos ayudó a abrir esa puerta".

Juan Carmona

La herencia familiar

Nuria March pregunta a Carmona si el don del flamenco se aprende o es cuestión de genética, a lo que, con orgullo, explica: "Desde que era pequeño lo que oía en mi casa era música, eso, junto con los genes de mi padre, hizo que, efectivamente, pasara de generación en generación".

Pero esta "varita mágica" no solo tocó a Juan. El productor comenta que a día de hoy, su hija, sigue sus pasos, ya que, desde la cuna, también ha vivido muy intensamente la música debido a que su mujer, María Segura, también es una gran cantante, comúnmente conocida como Almaria, le ha transmitido su pasión por este mundo.

Su amor por las mujeres del 27

Nuria resalta uno de los proyectos más importantes de Juan Carmona en los últimos tiempos, 27 flamenco, una obra que rinde homenaje a las mujeres de la Generación del 27 y la cual se estrenó en 2017.

Carmona señala: "Empecé con los hombres del 27, como Lorca y Picasso, pero luego descubrí a las mujeres y me enamoré de ellas". Estas mujeres no fueron otras que Concha Méndez, Josefina de la Torre y Maruja Mayo, entre otras, las cuales son pioneras del feminismo, y su legado inspira profundamente a Carmona. "Ellas permitieron que el feminismo actual ocupe el lugar que merece", afirma.

Precursor de nuestro arte

Juan Carmona es, en la actualidad, directivo de la SGAE y en su trayectoria siempre ha defendido los derechos de los autores, cantantes y músicos en general."Fui el primer gitano en entrar en la SGAE".

Junto a esta revelación, explica que en un tiempo no muy lejano al actual, "las mujeres no podían registrar sus temas, tenían que hacerlo sus maridos o padres". A pesar de que, a día de hoy, esa realidad ya no existe, tanto Carmona como Nuria, lamentan la desaparición de aquellos programas nocturnos musicales que daban voz a muchos artistas españoles. "Los músicos pedimos que no se deje morir la música, especialmente el flamenco", enfatiza.

Presente y futuro musical

El músico es una mente brillante que nunca descansa, por ello, tiene claro que la producción va a seguir presente en su vida y con una compañera muy especial, su mujer María Segura.

"Me gustaría versionar grandes temas con mi mujer, María Segura, que tiene una voz increíble", dice. Dentro de esta tónica, tanto Nuria como Juan comentan de forma crítica las letras actuales de géneros como el reggaeton: "Es triste ver las letras machistas en algunas canciones de hoy en día", comenta.

El legado de Juan Carmona

Juan Carmona hace de su paso por En Marcha con Nuria March un recorrido de lo que ha supuesto su carrera en el mundo del flamenco, dejando un mensaje muy importante: "Hay que aprender a ser humilde, porque si te lo crees, la caída es brutal", afirma.

Un profesional que ha marcado un antes y un después con un legado musical sin igual, que ha unido generaciones con su música y llevado el flamenco moderno hasta el último rincón del mundo. ¡No te puedes perder el testimonio de Juan Carmona esta semana!