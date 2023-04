El lazo de tu infancia vuelve a ser tendencia: así nos lo confirmaron las pasarelas

Valentino, Chanel, Armani Privé y Giambattista Valli fueron solo algunas de las casas que nos confirmaron el éxito de una tendencia de moda y belleza clave de este 2023: los lazos.

[La española Juana Martín lleva Andalucía a París y Fendi cierra la Semana de la Alta Costura]

"Los lazos son una de las tendencias de este invierno y no solo para llevar en el pelo, sino también en las prendas, tanto al cuello como en la espalda incluso. Son una de las opciones para un escote perfecto en la espalda, ya que le da un toque de romanticismo y sensualidad" nos confirman los expertos de Koahari.

Elegantes y sofisticados en esencia, visten todo tipo de diseños, confirmando el regreso de la estética romántica. Este 2023, viven, sin embargo, una pequeña revolución: los lazos no solo se lucen en prendas serias o recatadas. Asociados a transparencias y brillos, ganan sensualidad.

Visten, de hecho, los modelos más deseados de los últimos meses como el par de salones de Mach & Mach (en el top 10 de la plataforma Lyst). Pero es, sin duda, en su versión capilar, como pasador, que más ha triunfado en las pasarelas y las calles de las capitales de la moda.

La 77 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid fue, de hecho, el escenario que reafirmó su poder. Analizamos sus últimas apariciones en pasarelas y alfombras rojas y las firmas que te permitirán apostar por la tendencia sin pasarte de presupuesto.

En las pasarelas

Dulceida, en el desfile de Andrés Sardá. Gtres

El desfile otoño/invierno 2023/2024 de Andrés Sardá se abrió con un espectacular look dorado con body y capa de tul, lucido por Dulceida. La influencer lució en su melena un lazo extra grande, de efecto satinado, a juego.

Desfile de Encinar. EFE

El lazo extra grande fue también uno de los protagonistas del último desfile de Encinar. Negro, a juego con el vestido de cuello redondo, y mangas abullonadas en la zona de los antebrazos.

En el 'backstage' del desfile de Patou. @patou

También brillaron los lazos en el desfile de Patou, en recogidos y melenas sueltas. De acabado aterciopelado, a juego con conjuntos de punto.

En la alfombra roja

Penélope Cruz. Gtres

El lazo XL es una de las apuestas recurrentes de Penélope Cruz. La actriz es una adepta del complemento capilar como lo comprobamos recientemente en el estreno de L'immensità.

Tamara Falcó. Gtres

Tamara Falcó sorprendió en la presentación de su libro de recetas con un semirecogido, con mechones sueltos, realzado por un pasador con lazo negro. Firmó un look muy natural.

¿Dónde conseguirlos?

"No importa el color ni el tejido, solo necesitas seguir una regla y es que sea un maxi lazo para llevar en el pelo, generalmente a modo de semi recogido" según nos recuerdan los expertos de You Are The Princess.

Coosy firma el modelo Aiko, un gran lazo de terciopelo con cierre metálico y pasador. Destaca por su tamaño XXL y su acabado (27 €).

La firma Araban nos propone este modelo de terciopelo en tono mostaza (7,45 € en El Corte Inglés).

You Are The Princess cuenta con esta versión del lazo, ultra económica y exitosa para todas las melenas (2,99 €).

Sigue los temas que te interesan