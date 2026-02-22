Casi 1.000 euros al mes por hijo: la ayuda universal por crianza será compatible con otras estatales y autonómicas

El objetivo de la medida es erradicar la pobreza infantil y afrontar la crisis de natalidad, siguiendo modelos aplicados en otros países europeos.

La prestación será universal, sin tener en cuenta la renta, pero se compensará a través del IRPF para que las familias de mayores ingresos no obtengan un beneficio neto.

La ayuda de 200 euros mensuales por hijo hasta los 18 años se sumará a otras ya existentes, como los 100 euros a madres trabajadoras y los 500 euros en la Comunidad de Madrid.

La futura prestación universal por crianza será compatible con otras ayudas estatales y autonómicas, permitiendo acumular hasta cerca de 1.000 euros al mes por hijo menor de tres años en algunos casos.

La futura prestación universal por crianza que prepara el Ministerio de Consumo podrá compatibilizarse con otras deducciones fiscales y ayudas autonómicas y estatales ya existentes.

Así lo han confirmado fuentes del departamento que dirige Pablo Bustinduy a EL ESPAÑOL. El diseño de la medida, subrayan estas fuentes, parte de una premisa clara: garantizar que llegue a todos los hogares sin discriminación.

Esto significa que, en la práctica, una madre madrileña podría llegar a recibir cerca de 1.000 euros al mes por cada hijo menor de tres años a su cargo si acumula todas las ayudas actualmente vigentes y la futura prestación.

¿Cómo? A los 200 euros al mes que el Gobierno plantea pagar por hijo hasta los 18 años, se añadirían otras ayudas ya existentes: 100 euros mensuales para madres trabajadoras con hijos hasta 3 años; 110 euros del complemento ligado al Ingreso Mínimo Vital en hogares vulnerables; y 500 euros al mes que concede la Comunidad de Madrid durante los tres primeros años de vida.

Este ejemplo no sería igual en todas las comunidades autónomas, porque las ayudas a la maternidad son diferentes en cada territorio y, en muchos de ellos, como Andalucía, Navarra o Comunidad Valenciana, están ligadas a deducciones fiscales.

La compatibilidad con otras ayudas es, según explican fuentes cercanas a Consumo a EL ESPAÑOL, uno de los ejes del proyecto.

La prestación actuaría como una base común para todas las familias y podría complementarse en situaciones de mayor vulnerabilidad, como en hogares monoparentales o perceptores del Ingreso Mínimo Vital.

Argumentan que el modelo actual deja fuera a familias que no presentan declaración de la renta y que el despliegue del CAPI ha sido inferior al esperado.

"La prestación universal, en cambio, garantizaría el acceso efectivo a todas las familias y extendería el apoyo a toda la infancia, siguiendo los modelos consolidados en Europa", añaden.

Familias ricas y pobres

Desde el Ministerio insisten en que la prestación por crianza es de carácter universal porque busca erradicar la pobreza infantil y la crisis de natalidad.

Eso quiere decir que no tendrá en cuenta la renta como requisito de acceso. El objetivo es asegurar que todos los niños estén cubiertos.

Los sistemas condicionados, como el ligado al Ingreso Mínimo Vital o la deducción fiscal a madres trabajadoras, dejan fuera a hogares que, aun necesitándolo, no cumplen determinados requisitos.

Pero, ¿por qué dar una ayuda de 200 euros a una familia con gran capacidad económica? La progresividad, defiende Consumo, se introduciría a través del IRPF.

"Las familias de renta baja percibirían íntegramente la prestación; parte de las de renta media la recuperarían vía tributación; y las de renta alta la devolverían completamente en el impuesto, de modo que no supondría un beneficio efectivo para quienes no la necesitan", explican a este diario.

Los únicos requisitos para solicitarla, por lo menos en su planteamiento inicial, serían los habituales en cualquier prestación estatal: tener hijos a cargo y residencia en España.

Desde el Ministerio no descartan que la ayuda pueda reforzarse en determinados casos, aunque sin perder ese carácter universal de base. Una cuestión que, por el momento, no se está negociando con el PSOE.

Política de Estado

El Gobierno pretende que la nueva ayuda se consolide como una política de Estado, y que se mantenga en el futuro aunque gobierne un partido de otro signo.

Aunque por el momento, tardará en llegar: el Ministerio está intentando negociar con el PSOE en el seno del Consejo de Ministros y después tendrá que saltar al Congreso de los Diputados.

El departamento de Bustinduy recuerda que este tipo de prestaciones ya existen en otros países europeos. Alemania o Suecia llevan más de medio siglo aplicando modelos similares y, con distintos diseños, están presentes en prácticamente todos los Estados de la UE.

España, lamentan, es hoy una excepción.

En España hay alrededor de ocho millones de menores distribuidos en unos cinco millones de hogares. Frente al coste de la medida, el Ministerio pone el foco en el coste de la pobreza infantil, que distintos informes sitúan en hasta un 5% del PIB, más de 60.000 millones de euros anuales.

También en la brecha de inversión en políticas familiares respecto a la media europea, cercana a un punto del PIB. En ese marco, consideran que la prestación "es plenamente asumible y eficiente".