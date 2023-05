Cs no se presentará a las generales del 23-J tras su debacle el 28-M: "No nos ven como alternativa"

Ciudadanos no se presentará a las elecciones generales del 23 de julio. Se confirma así la desaparición práctica de un partido que hace tan sólo cuatro años fue tercera fuerza nacional y a punto estuvo de adelantar al PP. Nueve escaños separaron a Albert Rivera de Pablo Casado.

En una comparecencia ante los medios, la dirección naranja ha aclarado que no se trata de una "disolución", sino de una especie de periodo de hibernación: "Nos ponemos desde ya a preparar el próximo ciclo electoral". Es decir: no habrá papeletas de Ciudadanos hasta 2027 salvo que se produzca un adelanto en las elecciones generales posteriores al 23-J.

La decisión se ha tomado en una Ejecutiva celebrada este martes en la sede del partido, ubicada en la calle Alcalá, junto a la Plaza de las Ventas. El icónico edificio naranja también va a desaparecer, aunque este punto ya se había acordado antes de las elecciones autonómicas debido a la imposibilidad para pagar el alquiler.

La organización todavía dirigida por Patricia Guasp –líder en Baleares– y Adrián Vázquez –líder en Bruselas– no pedirá el voto para ningún partido en concreto, pero se despide reiterando su creencia en la "necesidad de derrotar a Pedro Sánchez".

Algunos altos cargos de la formación incluso habían exhibido su parecer en redes sociales antes de que empezase la reunión, lo que ha provocado la publicación de la noticia en algunos medios antes de que fuera una realidad.

"No nos ven como alternativa"

El debate no ha sido demasiado intenso. A tenor de las fuentes consultadas por este periódico, una abrumadora mayoría de los dirigentes ha acudido al cónclave con la intención de manifestar su apuesta por no concurrir al 23-J. No ha hecho falta siquiera una votación para reafirmarlo.

"¿Qué sentido tiene? No hay tiempo para rearmarse. Debemos asumir el desastre y reinventarnos de aquí a cuatro años", relata un miembro de la Ejecutiva liberal. Otros destacan que, si Ciudadanos ancla su existencia al concepto de la "utilidad", debe reafirmar ahora esa "utilidad" renunciando a presentarse. "El voto útil hoy es otro y esa es la manera de frenar a Sánchez".

Las palabras elegidas por Adrián Vázquez en la rueda de prensa han sido estas: "El mensaje ha sido muy claro (...) Hemos llegado a la conclusión de que los españoles no nos ven como alternativa".

Vázquez se ha referido a los partidos liberales de Bélgica y Alemania que, tras pasar "una situación parecida" a la de Ciudadanos hoy, "gobiernan en sus respectivos países": "Ahora empieza todo. No nos rendimos".

Alegría en el PP

El adiós electoral de los naranjas ha sido una alegría para Génova. En la sala de máquinas del Partido Popular son conscientes de que ese 2% del voto que podría cosechar Ciudadanos –cifra consistente en la extrapolación de los datos municipales– arrebataría algunos escaños a Feijóo en las generales.

La única esperanza de Ciudadanos de cara al 28 de mayo consistía en mantener la representación en la ciudad de Madrid, donde se creyó que Begoña Villacís podría así conservar la vicealcaldía. Pero en esa plaza, la de la esperanza, el resultado también fue un descalabro.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha agradecido a Ciudadanos que dé el paso de no concurrir a las elecciones del 23 de julio para que no se "pierdan" votos y puedan "ganar" a Pedro Sánchez.

"En mi opinión, sería un ejercicio de madurez y responsabilidad. Y en nombre de la España que está esperando el cambio, se lo queremos reconocer. Han entendido el mensaje de este domingo: no podemos dejar que unos pocos votos se pierdan y no se traduzcan en España e impidan las mayorías para que gobierne un partido reformista como el PP", ha apostillado tras la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP.

Según Feijóo, esa decisión de Cs "ayuda a mandar el mensaje" de que tienen la "oportunidad histórica" de "concentrar todos los esfuerzos en el PP como herramienta útil para ganar a Sánchez". "Desde ya les digo a todos los votantes de Ciudadanos que esta casa reformista es su casa, su casa para siempre", ha manifestado.

Hundimiento electoral

Ciudadanos conoció un éxito desconocido para el centro liberal desde los tiempos de la UCD. Ni el CDS de Suárez ni la UPyD de Rosa Díez lograron índices de representación similares.

En 2015, los de Albert Rivera dieron el salto al debate nacional. Hasta entonces sólo se presentaban en Cataluña. Consiguieron 40 escaños en ese primer envite. Pactaron con Pedro Sánchez un gobierno socioliberal, pero fue tumbado por Podemos.

En los comicios de 2016, bajaron de 40 a 32 escaños, pero se mantuvieron como fuerza influyente en el Congreso. Sánchez selló entonces su coalición con Pablo Iglesias. En 2019, Ciudadanos, que había sido la gran oposición a Sánchez, alcanzó su mejor resultado –57 escaños–, suficiente como para formar gobierno con el PSOE.

Rivera declinó esa posibilidad hasta que sólo faltaba una semana para la repetición electoral. Sánchez rechazó su mano tendida y España volvió a las urnas. El electorado interpretó que Rivera fue el culpable y Ciudadanos cayó hasta casi desparecer: de los 57 a los 10 actuales parlamentarios.

Inés Arrimadas tomó el testigo, pero no supo reflotar la organización. Por el camino, la decisión de aliarse con el PSOE en Murcia para una moción de censura contra el PP quebró la relación que mantenía Ciudadanos con Casado y comenzó un rápido declive. De hecho, los naranjas concurrieron al 28-M ya sin apenas poder territorial.

Los datos del 28-M

Ciudadanos firmó el 28 de mayo otra jornada electoral catastrófica confirmando su hundimiento al quedarse fuera de todos los parlamentos autonómicos en liz y despareciendo también de la capital, donde Begoña Villacís ostentaba la vicealcaldía. La portavoz nacional, Patricia Guasp, tampoco ha conseguido revalidar su escaño en Baleares, autonomía donde luchaba por la Presidencia del Govern.

Los liberales no han logrado asientos ni siquiera en los parlamentos que tienen la barrera electoral más baja: un 3%. Estos son Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia y Navarra. El descalabro adquiere mayor tamaño después de haber sido la tercera fuerza en los anteriores comicios.

Los resultados de 2019 posibilitaron a Ciudadanos alcanzar pactos de gobierno en Murcia, Madrid, Castilla y León y Melilla. Sin embargo, ninguna de estas coaliciones ha llegado viva a la convocatoria electoral de este domingo y Ciudadanos ha sufrido una debacle también en estas plazas.

En referencia a los concejales, Ciudadanos ha obtenido algo más de 390 en toda España, gracias a los 302.171 votos conseguidos. Pierde casi 2.400 concejales respecto a las elecciones de 2019, cuando obtuvieron 2.787 y más de 1,9 millones de papeletas. Además, han extraviado las alcaldías y las vicealcaldías que ostentaban, como las de Palencia, Madrid o Ciudad Real.

Como nota de consuelo, Ciudadanos ha logrado una mayoría absoluta, la de Porcuna (Jaén). El alcalde, Miguen Antonio Moreno Lorente, ha conseguido revalidar su cargo al obtener el 69,23% de los votos y nueve concejales.

