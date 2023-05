Begoña Villacís se hunde en el abismo: no entra en Madrid y deja a Cs al borde de la desaparición

Begoña Villacís era en esta campaña electoral algo así como un Cid Campeador naranja que, medio muerto, cabalgaba solo para intentar conseguir el milagro: un 5% de votos que les permitiera seguir vivos en el Ayuntamiento de Madrid, y en la política.

Pero las urnas han sido tajantes con la vicealcaldesa de Madrid en funciones que ha conseguido menos de un 3% de votos, muy lejos del 5% que le hubiera permitido formar grupo con tres concejales. El rodillo del voto útil parece haber funcionado.

Hace cuatro años, Ciudadanos y Begoña Villacís consiguieron casi un 20% de los votos en la capital y 11 concejales. Un éxito rotundo. De hecho, su formación tuvo la llave para dar el Gobierno a la izquierda o al PP y desde el partido decidieron pactar con José Luis Martínez Almeida y darle la vara de mando.

Después de cuatro años de "buen gobierno", como lo han definido ambas partes, este 28 de Mayo se ha cumplido la maldición de las coaliciones y el partido grande se ha comido al pequeño, en este caso, hasta las raspas dejándolo al borde de la desaparición.

Decisión personal

Hace unas semanas, Begoña Villacís tuvo que decidir su futuro y apostó a Ciudadanos y a su propia carta después de que se destapara una posible operación para "fichar" por el PP. La propia Ayuso vetó su incorporación en la lista del Ayuntamiento de Madrid casi al mismo tiempo que Villacís anunciaba que ella tiraba para adelante con el partido naranja.

Fue el pistoletazo de salida para la desbandada en Ciudadanos anticipando lo que el 28M ha venido a certificar, que es un partido en descomposición. Los alcaldes naranjas que gobernaban en algunos pueblos de la región optaron por presentarse como independientes o en plataformas vecinales; varios concejales abandonaron el grupo municipal y dos de ellos se incorporaron directamente a la lista del propio José Luis Martínez Almeida.

Hoy le ha tocado a Begoña Villacís despedirse de su aventura municipal. Para el mal trago, ha salido acompañada de su fiel escudero, el hasta ahora concejal de Urbanismo, Mariano Fuentes, quien ha querido dejar claro que "no es el resultado esperado para Ciudadanos ni para este país, porque los extremos tienen más poder en este país y Cs nació para luchar contra esto".

Además, Fuentes ha explicado que van a seguir luchando "por este partido y por este espacio liberal" y ha anunciado una reunión este mismo lunes de la Ejecutiva y del Consejo Nacional para ver cómo van a seguir trabajar en el futuro.

A su lado, Villacís aguantaba como podía la emoción. "Siento una enorme tristeza, creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre y esta ha sido una derrota sin paliativo. No me gusta edulcorar la realidad y los resultados no son los esperados", ha arrancado "el discurso más difícil que he tenido que dar en toda mi vida" una Villacís visiblemente emocionada.

"Me gustaría felicitar a Almeida y he mandado un mensaje a Rita, a Reyes y a Javier. Sotomayor creo que no ha entrado, así que me lo he ahorrado, pero sobre todo quería agradecer a los 40.000 madrileños que han hecho algo muy valiente", ha insistido.

Villacís ha valorado a su equipo, "que no huye ni se esconde", y ha reivindicado el centro político como "esencial". "Si miramos al futuro en lugar de a las trincheras avanzamos como país. Eso siempre lo he defendido".

Ha insistido en que su equipo está hecho de "honor" y no ha querido hacer autocrítica de sus decisiones de hace cuatro años: "En lugar de criticar los Pactos de la Villa voy a asumir los resultados porque los madrileños han hablado. Le deseo suerte y acierto a mis compañeros, porque su acierto será el de todos los madrileños".

Begoña Villacís ha lamentado que "la vida no es justa" pero que han ganado muchas veces y ha terminado su discurso llorando, entre abrazos y aplausos, pero "dando las gracias a sus compañeros".

Eso sí, la candidata de Ciudadanos no ha desvelado cuál va ser su futuro, ni siquiera ha hablado de su proyecto personal, por lo que tendremos que ver en los próximos días qué ocurre con Villacís.

