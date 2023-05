Feijóo ignora a Vox, enfría las expectativas de pacto y pide avanzar en la unidad "sin bloques" para el 23-J

"Ganamos el 28-M, ganaremos el 23-J", es la frase que lucía, a todo lo ancho, en la sala donde este martes Alberto Núñez Feijóo ha congregado a la Ejecutiva Nacional de su partido. La primera reunión de todos los dirigentes nacionales, territoriales y locales que se celebra en Génova tras los comicios del pasado domingo y el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez.

El líder del Partido Popular ha aprovechado esta ocasión para marcar ya las líneas maestras de la que será su estrategia en los próximos 54 días. En su discurso, ha ignorado a Vox, enfriando así las expectativas de pacto, y ha pedido "avanzar en la unidad sin bloques" ante las próximas generales.

Después de una entrada triunfal a los sones de Wounderful World en la sede nacional del PP, con Cuca Gamarra y todos los candidatos autonómicos, entre ellos los próximos presidentes de Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja, Baleares y Extremadura; Feijóo se ha felicitado del "tsunami" azul del pasado domingo.

La victoria del @ppopular es el resultado de muchos esfuerzos colectivos y es patrimonio de todos.



Los resultados del 28M le han ahorrado a España unos meses de sanchismo.



El cambio ya se ha iniciado, solo falta completarlo. pic.twitter.com/3N4ZIw587N — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 30, 2023

De forma genérica, ha hecho un balance muy concreto -y positivo- de lo acontecido hace dos días: "Hemos logrado, habéis logrado, un éxito rotundo, inequívoco e incontestable". Acto seguido, ha felicitado, uno a uno, a los aspirantes que consiguieron la victoria, especialmente a aquellos que lo hicieron por "mayoría absoluta". Porque, ha bromeado: "Ya sabéis, las mayorías absolutas son mi predilección".

Sobre las municipales y autonómicas, Feijóo ha reiterado que, "se mire por donde se mire", las "ha ganado el PP". A su juicio, los españoles, con sus votos, "han impuesto una manera distinta de hacer política". Ahora, ha ratificado su "compromiso" de "llevar a la práctica el deseo mayoritario de cambio en todas las instituciones".

"A cualquier precio"

"España reclama un cambio que no consiste sólo en llegar al Gobierno, mucho menos consiste en llegar de cualquier manera y a cualquier precio", ha agregado el presidente popular, en un mensaje que bien podría ir dirigido a Vox.

Previamente, ha zanjado las consideraciones de las locales y autonómicas con un ofrecimiento que tiene que ver con el resultado electoral en el País Vasco y Navarra: "Pongo desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno".

Feijóo ha expresado su "preocupación" por la subida de la formación independentista, "porque nadie puede descartar que compita con la lehendakaritza en el próximo año". Ante ese desafío, ya ha garantizado que si llega a la Moncloa responderá con un "no a todo lo que piden" los dirigentes de Bildu, frente al "sí" que actualmente reciben de Sánchez.

En todo momento, el presidente de los populares sólo se ha referido a un acuerdo político: el de Sánchez con sus socios, evitando así despejar la incógnita de qué harán sus barones en aquellos territorios donde necesitan el apoyo de Vox. Aunque sí ha dejado entrever que él aspira llegar al Gobierno de España sin ataduras.

"Albergo en una enorme esperanza, creo en nuestras posibilidades, no en las de nuestro partido, sino en las de nuestro país (...). Nadie podrá volver a llevarnos a ninguna trinchera, porque España ha salido de ellas. Vamos a avanzar en la unidad sin bloques, todos juntos", ha remarcado, en respuesta a las intenciones que tiene el PSOE de presentarle en un ticket conjunto con Abascal.

A pesar del poco margen de maniobra para preparar la carrera hacia las generales, Feijóo ha vuelto a celebrar el adelanto: "El resultado del 28-M ya le ha ahorrado a la nación cinco meses de sanchismo. Es un mérito de los españoles acortar la legislatura de Sánchez, su etapa como presidente". El 23-J, ha planteado, es el momento de "dar carpetazo a un Gobierno al que le sobran ministros y le falta dignidad".

Eso sí, Feijóo no ha dado por ganada la batalla. "El sanchismo sólo tiene una oportunidad". Por ello, ha pedido a los suyos: "No nos cansemos y no nos confiemos". "España necesita pasar cuanto antes esta página en la que su gobierno está dispuesto a cualquier cosa por el mero hecho de mantenerse en el poder", ha apostillado. "El cambio ya se ha iniciado, os pido que vayáis a vuestros territorios a pedirle a la gente que lo complete y lo confirme ya".

De forma paralela a la Ejecutiva Nacional del PP, la cúpula de otro partido, Ciudadanos, se encontraba reunida para decidir que no se presentará a las generales. "Quiero agradecer a este partido que no concurra, es un ejercicio de madurez y de responsabilidad. En nombre de esa España que está esperando el cambio, se lo queremos agradecer", han sido las palabras que Feijóo ha dirigido a los naranjas.

Para terminar su intervención, el líder de la oposición ha insistido en su idea fuerza de toda la campaña del 28-M y, también, de la precampaña para las generales: "El sanchismo terminará en 54 días". Si Sánchez quiere que los españoles "elijan entre urnas y vacaciones", Feijóo ha respondido: "Hay que escoger entre Sánchez y España".

Sigue los temas que te interesan