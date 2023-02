El PSOE maneja 'trackings' que dan 145 escaños a Feijóo y vuelcos en Aragón y Comunidad Valenciana

"Hay trackings casi cada día, claro, es constante", confirma un alto dirigente del PSOE. "Y algunos proyectan al PP hasta los 143 o 145 diputados... Nosotros no pasamos de movernos entre los 92 o los 94".

En la sede de Ferraz, el CIS no se tiene en cuenta. Se maneja la demoscopia encargada por el partido, y también se trabaja sobre los estudios de gabinetes externos. Y todos coinciden en la tendencia: "No hemos mejorado nada desde hace un año, es una caída lenta en que nada de lo bueno sirve y todo lo malo nos pasa factura".

Los únicos movimientos detectados son los que indican que la oleada azul ya se vislumbra en las municipales y autonómicas del 28-M. "A Carlos Mazón se le conoce poco fuera de Alicante", insiste otra fuente del PSOE, "pero es la marca del PP la que arrasa... la Comunidad Valenciana está casi perdida ya", y Ximo Puig no podrá repetir su Pacto del Botànic.

[El semáforo de Feijóo para el 28-M: 5 regiones en juego y 4 'misiones imposibles' para teñir España de azul]

Los sondeos dicen, asimismo, que "el vuelco en Aragón ya está claro". Según estas cuentas, la lista popular encabezada por Jorge Azcón —actual alcalde de Zaragoza— será primera fuerza. "El PP aprovecha la descomposición del PAR, para quedarse a su electorado, y las peleas a la izquierda del PSOE", apunta una tercera fuente socialista. "Pero es posible que aún nos dé la suma", avisa.

Siguen las espadas en alto en otras batallas. Por ejemplo, en la de Castilla-La Mancha, donde Emiliano García-Page puede cimentar con otra victoria su figura "para la reconstrucción del PSOE en el post". Pero en esa región es el PSOE el que sufre lo que tradicionalmente fue la "maldición" del PP: o saca mayoría absoluta o pierde el poder, porque las encuestas no dan representación más que a populares, socialistas y Vox.

Otros territorios que el PSOE teme perder son Baleares —"ahí es casi seguro que el PP nos desbancará"—, Asturias y Cantabria.

Estas dos últimas comunidades en liza explican los últimos ceses y decisiones en el Ministerio de Transportes. Los viajes de cercanías FEVE serán gratis para asturianos y cántabros durante tres años, hasta que lleguen los nuevos trenes... bien diseñados: y los anuncios los hizo el Gobierno aprovechando un viaje de Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla a Madrid, para sacar rédito electoral de la foto.

Tendencias

En el seno del PP se manejan sondeos parecidos. Y se da por sentado que, si el camino a la Moncloa para Feijóo se ha convertido en una autopista "gracias a que Sánchez no es fiable, y su Gobierno es un desastre", la vía libre se podrá aún más cuesta abajo si el 28-M confirma estos pronósticos.

"El presidente", dicen fuentes de la dirección del PP, "repite que no pensemos en las elecciones: si las das por ganadas, las pierdes; y si las das por perdidas, aún más". Pero eso no significa que en Génova no se trabaje con la demoscopia en la mano. "Ahora toca dejar al PSOE cocerse en su propia salsa de chapuzas... ya haremos propuestas cuando merezca la pena cambiar el punto focal".

Por eso, en las sedes de los dos partidos mayoritarios se miran las tendencias desde que Pedro Sánchez decidió darle un vuelco al PSOE y a su equipo de Moncloa, justo después de las elecciones andaluzas del año pasado. Aquéllas en las que el Partido Popular, por primera vez en la historia, lograba la mayoría absoluta.

Entonces, las encuestas a nivel nacional daban 135 escaños al PP y sólo 85 al PSOE. Se consolidaba así el llamado efecto Feijóo, producto del vuelco en la presidencia del PP, tras la caída —hace ahora un año— de Pablo Casado.

Hoy, el panorama general es casi idéntico: según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, la candidatura popular de Alberto Núñez Feijóo está en 131 diputados, y en 96 representantes la del PSOE, encabezada por el presidente del Gobierno en ejercicio.

Han pasado nueve meses, y lo que se consolida ahora es "una sensación de derrota absoluta" en el PSOE. Fuentes del grupo parlamentario explican a este diario que "la desazón es enorme, y cada uno está ya trabajando con vistas al después".

[El PSOE recurre a la "supuesta narcotraficante" alcaldesa de Marbella para acusar a Feijóo en un vídeo]

A medida que avanza el último año de la legislatura, la estrategia de comunicación del PSOE se mezcla y confunde más con la del Gobierno. Los vídeos promocionales del candidato Sánchez se difunden indistintamente por los canales de ambas sedes, Ferraz y Moncloa: un síntoma claro de que "el presidente" va "a por todas", como anunció en el comité federal del pasado mes de julio.

Aquél en el que hizo su penúltimo ajuste de personal... aquél en el que, en realidad, comenzó la precampaña de los socialistas.

Penúltimo porque está anunciada, y demorada constantemente, una crisis de Gobierno en la que salgan Reyes Maroto y Carolina Darias, de los Ministerios de Industria y Sanidad, camino de sus candidaturas municipales. "Y nadie da un duro dentro del Consejo de Ministros por que el presidente no vaya a aprovechar para hacer más cambios".

Quienes confiesan estas sospechas se basan en que Sánchez está "tan nervioso como después del ayusazo del 4-M de 2021 o tras lo de Andalucía", en junio de 2022.

Ateniéndose a sus palabras en público, parece poco probable que el presidente sacrifique a más miembros de su Ejecutivo. "Confío en todas las personas que conforman mi Consejo de Ministros", proclamaba en sus dos últimas ruedas de prensa —en Bruselas y Liubliana—, "y estoy orgulloso de su trabajo".

Pero en estos últimos meses, en Moncloa han sonado los tambores de guerra del "enfado" de Sánchez con los nombres de Fernando Grande-Marlaska, y la tragedia inexplicada de Melilla; con el escándalo de los trenes encargados para FEVE que no cabían en sus túneles, y Raquel Sánchez; a propósito de las rebajas de penas de la ley del Sí es sí, junto a los nombres de Irene Montero y Pilar Llop... e incluso este periódico ha publicado que Argelia pide la cabeza de José Manuel Albares para poder escenificar un reacercamiento a España.

"Si te fijas, desde entonces hasta ahora, cuando algo sale mal, todo sale mal", concluye un dirigente socialista.

Sigue los temas que te interesan