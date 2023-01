El semáforo de Feijóo para el 28-M: 5 regiones en juego y 4 'misiones imposibles' para teñir España de azul

Es frecuente que los cronistas parlamentarios incidan en el símil pugilístico cada vez que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se miden en el Senado. Esos combates medidos, con el tiempo tasado para el aspirante, a los que se vio abocado el líder del PP para ilustrar una oposición física. Pero llegó el momento de medirse en las urnas. De calcular los apoyos que suscita uno y otro proyecto, con sus particularidades territoriales, en 12 comunidades autónomas. También en todos los ayuntamientos y en Ceuta y Melilla. Será el próximo 28 de mayo. Feijóo tiene espacio para la remontada. El PP sólo gobierna en dos de ellas, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, mientras el PSOE lo hace en nueve. Miguel Ángel Revilla es el outsider que gobierna Cantabria con apoyo socialista, bajo las siglas del PRC.

Este sábado, en Zaragoza, será la puesta de largo de los candidatos. Feijóo presentará a sus apuestas en Extremadura (María Guardiola), Asturias (Diego Canga), Navarra (Javier García), Cantabria (María José Sáenz de Buruaga), Canarias (Manuel Domínguez), La Rioja (Gonzalo Capellán), Aragón (Jorge Azcón), Castilla-La Mancha (Paco Núñez), Comunidad Valenciana (Carlos Mazón), Baleares (Margarita Prohens), Madrid (Isabel Díaz Ayuso) y Murcia (Fernando López Miras). Ocho de los 12 se presentan por primera vez.

¿Dónde centrará sus fuerzas el PP? "No hay ningún territorio ni gobierno donde el PSOE tenga garantizado mantener el poder y nosotros no tengamos opciones", aseguran fuentes de Génova a EL ESPAÑOL. Afirman que esa fue la respuesta de una casa demoscópica consultada por el PP a su pregunta. "Incluso en Extremadura, donde tenemos una candidata nueva y el PSOE a un barón consolidado, como es [Guillermo Fernández] Vara", añaden. ¿Demasiado optimismo? "A día de hoy, lo que es seguro, es que no hay ninguna autonomía socialista del PSOE donde tenga asegurado repetir. Nosotros sí tenemos más o menos protegidos los gobiernos de Murcia y de la Comunidad de Madrid", contestan.

Los 12 candidatos autonómicos del PP para las elecciones del próximo 28 de mayo. PP