El viaje de Elías Bendodo a Madrid: el niño sefardí de Málaga que ahora dirige la campaña del PP

Quizás haya que remontarse a 1492 para entender a Elías Bendodo (Málaga, 1974), coordinador general del PP. Hasta el Edicto de Granada que, firmado por los Reyes Católicos el año que culminó la Reconquista, expulsó a los judíos de España. Es en ese éxodo donde Bendodo, el estratega elegido por Alberto Núñez Feijóo para reconquistar ciertas comunidades y ayuntamientos el próximo 28 de mayo, hunde sus raíces. Un árbol genealógico que durante 500 años prosperó al noroeste de Marruecos. Sus abuelos y sus padres, retornados a la Península en los setenta, pocos años después de agotarse el protectorado, fueron los últimos en nacer en Larache, esa ciudad portuaria a unos 85 kilómetros de Tánger.

Elías es el niño que, en la foto, sujeta la pelota junto a sus hermanos en una playa malagueña. La primera generación de vuelta tras la diáspora. También uno de los, aproximadamente, 45.000 españoles judíos. Religión y concepción de la política, la de un tedax que conoce el color de los cables que cortar, que llevan a un antiguo Señor Lobo del PP a equipararlo con Henry Kissinger. "A grandes rasgos, por supuesto, para que me entiendas", justifica una símil inflamado. Porque es en la planta cuarta de Génova, esa que llaman de máquinas, donde el número tres del PP extiende su influencia. Donde su equipo se compagina con la vicesecretaría de Organización de Miguel Tellado, el hombre que Feijóo trajo de Galicia para ocuparse de la maraña orgánica. Bendodo y Tellado, Mario y Luigi. Los fontaneros en jefe que articulan el eje gallego/andaluz que desde abril dirige el partido.

¿Cuál es su éxito? Parece que practicar la Realpolitik. Acude el ex dirigente citado a la viejísima fórmula de Kautilia para argumentarlo: "Cuando uno es inferior al enemigo debe hacer la paz. Cuando uno es poderoso hay que hacer la guerra. Si estimamos que el enemigo no puede perjudicarnos mejor es quedarse quieto". Bendodo cumple con los tres dogmas del consejero de Chandragrupta. El pragmatismo es su divisa. Nada le perturba. Y no es ninguna frivolidad que sea la carcajada, aseguran desde su equipo, su respuesta ante las situaciones tensas.