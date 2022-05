Miguel Tellado: "El PP es un partido y Vox es una marca. Aspiramos a gobernar en solitario"

Miguel Ángel Tellado Filgueira (Ferrol, 1974) es vicesecretario general de Organización del PP desde el pasado mes de abril. De plena confianza de Alberto Núñez Feijóo, fue secretario general del PP de Galicia.

Tiene como misión recomponer el partido tras la crisis que acabó con Pablo Casado, pensando en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 y, sobre todo, en las generales de finales del próximo año.

A lo largo de esta entrevista, explica los cambios que ya se han producido en el PP y que tienen que ver con la mayor influencia de los barones regionales y una mayor descentralización. Tellado cree que el PP debe pedir perdón por los casos de corrupción y marca distancias con Vox.

¿Cómo ha encontrado el Partido Popular?

Yo creo que somos un partido reilusionado, un partido que se ha reencontrado consigo mismo después de la crisis interna. Hay muchas ganas de constituirnos en una alternativa seria de Gobierno, una alternativa real al desgobierno de Pedro Sánchez.

Creo que todo el partido está muy ilusionado sabiendo que el objetivo es ganar para poder gobernar y por lo tanto creo que estamos en una buena posición. En un buen punto de partida.

Nos encontramos un partido con ganas de rearmarse y con ganas de volver a ganar elecciones. Un partido que no es ajeno a la situación, que vive la calle, que escucha perfectamente lo que piensa la mayoría de españoles.

Hoy los españoles son un 10% más pobres que hace unos meses, porque la inflación se ha comido no sólo la nómina o la pensión, sino también los ahorros. Y por lo tanto, hay una situación de preocupación grande en la calle por la incertidumbre que estamos viviendo.

¿Van a abandonar el plan de la anterior dirección de dejar esta sede o van a seguir en Génova?

Esta es la sede de los afiliados del Partido Popular. La sede no le pertenece a ninguna dirección y, por lo tanto, creo que cuando se anunció la posibilidad de la venta de esta sede fue una mala noticia para buena parte de la militancia. La intención de esta dirección es continuar aquí.

Aquella decisión se tomó para hacer frente a casos de corrupción del PP. Ahora van a seguir saliendo noticias, sentencias y decisiones judiciales sobre corrupción. ¿Cuál será su posición?

Lamentablemente, la corrupción forma parte de la historia, de la lamentable historia de los partidos políticos de nuestro país, pero forma parte de la historia y por lo tanto forma parte del pasado.

Seguirán saliendo causas judiciales que, desde luego, forman parte de nuestra lamentable historia y nosotros lo que tenemos que hacer es pedir disculpas por esos casos a los militantes y al conjunto de la ciudadanía, desde luego. Son casos aislados y son casos que, en su gran mayoría, pertenecen a hace una o dos décadas.

"Esperamos que todo el peso de la ley caiga sobre las personas que han sido responsables en los casos de corrupción"

Por ejemplo, cuando escucha conversaciones o noticias de Kitchen, ¿qué le parece?

La mayoría, la inmensa mayoría de los políticos, no solo del Partido Popular, sino de todos los partidos de España, son políticos honrados y, por lo tanto, no se puede juzgar a esa inmensa mayoría por conductas individuales de personas que han ejercido la política en el nuestro o en cualquier otro partido.

Claro que son lamentables esos acontecimientos y lo que esperamos es que todo el peso de la ley caiga sobre las personas que han sido responsables de ese tipo de conductas que son inadmisibles en una democracia moderna.

En este nuevo PP, ¿hay un exceso de peso de los barones regionales?

No creo. Tenemos una estructura territorial, una estructura autonómica, unas estructuras provinciales y locales; y todos debemos trabajar de forma organizada. Sí que es verdad que pretendemos ser un partido más descentralizado a la hora de tomar decisiones y a la hora de la gestión en los distintos territorios. Pero eso no quiere decir que sea un partido de barones o de baronesas. Yo creo que somos un partido como es España: descentralizado, plural y diverso.

Miguel Tellado, durante un momento de la entrevista. Sara Fernández

¿Qué explicación encuentra a que la anterior dirección pusiera pegas a que Isabel Díaz Ayuso fuera presidenta del PP de Madrid?

Eso fue un error. Y ahí está: las consecuencias que ha tenido son conocidas por todos.

¿Son compatibles Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso?

Son políticos de generaciones distintas y, por lo tanto, son políticos que ejercen la política de forma distinta. Pero son dos políticos completamente compatibles y que conforman dos liderazgos perfectamente complementarios. Yo creo que eso se puede apreciar en el día a día. Dos políticos, además, que mantienen una relación cordial, magnífica entre los dos, y creo que eso es lo verdaderamente importante.

Se supone que una de las cosas en las que usted trabaja tiene que ver con las candidaturas para elecciones autónomas y municipales de 2023, ¿cómo lo harán?

Llevamos poco más de cuarenta días instalados en la dirección del partido y lo que estamos haciendo en estas primeras semanas es analizar la situación en cada uno de los territorios y yo creo que lo importante es instaurar la cultura de la victoria.

Nosotros somos un partido de gobierno y, como partido de gobierno, aspiramos a ganar las elecciones y poder gobernar. Eso es lo que tenemos que analizar en cada una de las Comunidades autónomas: cuál es el proyecto político que más nos acerca a esa victoria.

Es verdad que hay partidos que simplemente se presentan a las elecciones para representar a las personas que comparten su misma ideología. Nosotros somos un partido de gobierno. Creemos que la sociedad se transforma desde los gobiernos y que es en los gobiernos donde reside la posibilidad de cambiar las cosas, de mejorar la vida de la gente y de tomar decisiones que sean positivas para el conjunto de la sociedad.

Y, por lo tanto, el objetivo que marcamos a todas las estructuras territoriales del partido, a las locales, a las provinciales y también a las autonómicas, es que se conviertan en la mejor opción para gobernar esos territorios.

En esos territorios se quejaban de que con la anterior dirección nacional sufrían excesivas imposiciones. ¿Van a tener más libertad?

Los propios estatutos determinan los ámbitos de decisión de cada nivel de nuestra estructura, pero lo cierto es que la designación de candidatos en Comunidades autónomas sin capitales de provincia o en ayuntamientos de menos de 100.000 habitantes le corresponde a la Dirección Nacional.

Exactamente al Comité Electoral Nacional. Y de ahí hacia abajo a cada Comité Electoral autonómico o provincial le corresponde la designación de candidatos. Yo creo que lo importante es trabajar juntos y que la Dirección Nacional trabaje con las direcciones autonómicas buscando los mejores candidatos para obtener los mejores resultados. Vamos a trabajar de la mano, sin imposiciones de ningún tipo y creo que esa es la mejor forma de trabajar.

"Buscar candidatos en las filas de otras organizaciones... No somos un partido de ese tipo"

La anterior dirección empezó a ejecutar un plan para captar exdirigentes de Ciudadanos, ¿prevén mantener esas incorporaciones?

Nosotros somos un proyecto abierto y plural. Creo que tenemos magníficos candidatos y creo que nuestro partido está abierto a cualquier persona que se quiera incorporar. De ahí a buscar candidatos en las filas de otros partidos… nosotros no somos un partido de ese tipo.

Nosotros tenemos una base de afiliación y de militancia muy importante y tenemos perfiles perfectamente preparados para encabezar cualquier candidatura. Eso sí, somos un partido abierto y es verdad que estamos abiertos a que los votantes y los afiliados de otros partidos que reconsideren sus posiciones tengan las puertas abiertas, evidentemente.

Miguel Tellado conversa con Fernando Garea, director adjunto de EL ESPAÑOL, Sara Fernández

En Cataluña y País Vasco, donde el PP sacó muy malos resultados, ¿habrá cambios de personas y de posiciones políticas?

El partido, especialmente en Cataluña, debe trabajar en el fortalecimiento de sus estructuras políticas y electorales. Tenemos que convertirnos en ese referente del constitucionalismo y por lo tanto tenemos que trabajar en esa dirección.

Es verdad que no hay elecciones autonómicas a la vista ni en Cataluña ni en el País Vasco y que por eso no son una prioridad inmediata. Sí que nuestro objetivo es reforzar las estructuras electorales en todo el territorio y dentro están, efectivamente, el País Vasco y Cataluña.

¿Es partidario de pactos con Vox?

Somos partidarios de ser lo que somos y de que el Partido Popular no tenga complejos y no fije sus posiciones mirando a izquierda y derecha. Somos lo que siempre hemos sido. Nunca hemos sido Vox. Somos un proyecto propio, sin complejos, que no debe mirar a los lados para discernir su posición.

El Partido Popular debe ser lo que siempre fue el Partido Popular, un partido estructural en nuestra democracia, un partido vertebral en la historia democrática de nuestro país de los últimos cuarenta años. Un partido con una estructura territorial que tiene una capilaridad por todo el territorio. Nosotros somos un partido. Yo creo que Vox es una marca.

"Si uno se atiene a la terminología del Parlamento Europeo, puede concluir que Vox es de extrema derecha"

¿Vox es extrema derecha?

Si uno se atiene a la terminología que se puede utilizar en el Parlamento Europeo, puede llegar a esa conclusión. Yo creo que cada partido debe definirse a sí mismo y Vox no se define como extrema derecha. Por lo tanto, yo tampoco debo hacerlo.

¿Ha oído estos días las expresiones del vicepresidente de Castilla y León?

Sí. A mí no me gustan. Yo no las comparto en ningún caso.

¿Y le parece bueno para el PP compartir Gobierno con quien dice esas cosas?

Hoy por hoy tenemos un acuerdo de gobierno en Castilla y León con Vox. Un acuerdo que se circunscribe al territorio de Castilla y León, a esa única comunidad. Yo lo que digo es que desde el Partido Popular aspiramos a gobernar en solitario en Andalucía ahora, y lo haremos también en España cuando llegue el momento de las elecciones generales, sin estar condicionados por nadie. Y ese es nuestro objetivo. Gobernar en solitario y poder implementar el proyecto político del Partido Popular.

Estos días, el presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno, ha empezado a insinuar la posibilidad de repetir las elecciones. ¿Eso está realmente sobre la mesa o es una posición de campaña?

En Andalucía, en estos momentos, se está produciendo mucho ruido acerca de un debate que probablemente es más nacional que autonómico. Lo que se está jugando en Andalucía es continuar con un gobierno del cambio que ha iniciado Juanma Moreno hace cuatro años. Y eso es lo que está encima de la mesa. Que ese cambio continúe.

Creo que el riesgo de repetición electoral está ahí. Si se produce una situación de bloqueo, si no hay ningún candidato que consiga la mayoría necesaria para proceder a la investidura...

Nosotros aspiramos a darle estabilidad a Andalucía y por eso lo que proponemos a los andaluces es que si votan a Juanma Moreno, si votan de forma decidida y contundente a Juanma Moreno en la noche del 19 de julio de junio, podrán irse a dormir sabiendo quién será su presidente durante los próximos cuatro años.

Si eso no se produce, se sucederán unas semanas en las que nadie sabrá quién gobernará en Andalucía. Nosotros tenemos un proyecto claro para esa comunidad, la comunidad más importante de España, y lo que aspiramos es a tener una mayoría importante. ¿Con qué finalidad? Para darle estabilidad.

En Andalucía no se trata de ganar por ganar. Es que nosotros creemos que si Juanma Moreno consigue una mayoría amplia, conseguirá darle a Andalucía una estabilidad política, que es lo que yo creo que, en definitiva, demanda la inmensa mayoría de andaluces.

¿Garantiza que Macarena Olona no será vicepresidenta de Andalucía?

Eso es hablar de futuribles y, además, no me corresponde a mí marcar esa posición.

"Todo el mundo sabe cuáles son las posiciones ideológicas del PP; no es necesario explicitarlas con una convención"

Una vez hecha la renovación de personas, ¿se contempla la posibilidad de una convención que establezca una posición ideológica?

Tenemos la sensación de que hoy por hoy no es necesaria una convención ideológica, porque todo el mundo sabe en nuestro país cuáles son las posiciones ideológicas del Partido Popular. Lo que no sabemos es cuál es la posición ideológica del Partido Socialista, que se ha ido desdibujando a lo largo de los últimos años, especialmente en los últimos meses, donde lo que hemos visto es que el presidente Sánchez ha desdibujado cualquier posición política en base a las exigencias de sus socios independentistas.

Yo creo que, en España, todo el mundo sabe cuáles son las posiciones ideológicas del Partido Popular y que, por lo tanto, no es necesario explicitarlas. Nosotros estamos francamente preocupados por la situación socioeconómica que atraviesa el país y por eso sí que creemos que sería imprescindible que el Gobierno estuviese dispuesto a dialogar con el Partido Popular.

¿Qué se juega Alberto Núñez Feijóo en las elecciones andaluzas del 19 de junio?

Son procesos electorales distintos. En Andalucía van a decidir quién es el próximo presidente de la Junta de Andalucía y Feijóo es el presidente del partido en el que milita Juanma Moreno.

Yo creo que lo que nos jugamos es la estabilidad política y lo que está en juego es demostrar que si se vota y si se concentra el voto de centro derecha en el Partido Popular, podemos evitar la situación de inestabilidad que vive hoy España.

Podemos evitar que partidos minoritarios controlen y secuestren al Gobierno de España, como está sucediendo en el caso de Pedro Sánchez y sus socios independentistas. Y podemos demostrar en las elecciones andaluzas que hay otra forma de hacer política. Es posible.

A mí me gustaría que los que hacemos política pensásemos más en la gente que en nuestros propios partidos. Y yo tengo la sensación de que en el Gobierno de España hoy sólo están pensando en sus partidos. Los del Partido Socialista ni siquiera piensan en el Partido Socialista. Están todos pensando en Pedro Sánchez y el futuro de Pedro Sánchez.

Los de Podemos están pensando a ver qué hace Yolanda Díaz. Y los socios de Pedro Sánchez lo que quieren es romper España y, por lo tanto, con esos socios es muy difícil que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda llegar muy lejos. Tiene los pies de barro y yo creo que más pronto que tarde esta legislatura se acabará.

Miguel Tellado fue uno de los pesos pesados del PP gallego de Feijóo. Sara Fernández

Anunciaron una oficina del presidente en la que recoger aportaciones de fuera del partido y de exaltos cargos, ¿cuándo se pondrá en marcha?

Le corresponderá al presidente anunciar el funcionamiento y la puesta en marcha de esa Oficina del Presidente. Lo que sí podemos decir es que se han generado grandes expectativas y que hay muchísimos ciudadanos, muchísimos profesionales, que miran hacia el Partido Popular, no solo en búsqueda de respuestas a la situación en la que nos encontramos, sino también para participar activamente en la construcción de esa alternativa.

¿Van a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial? ¿En qué plazo? ¿Después de las andaluzas?

Estamos dispuestos a dialogar con el Partido Socialista, con el gobierno de Pedro Sánchez. Lo que no sabemos es si el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto realmente a negociar y pactar con el Partido Popular.

Creemos que un escenario electoral como el que estamos viviendo en estos momentos, a las puertas de la campaña de las elecciones autonómicas en Andalucía, no es probablemente el escenario ideal para sentarse a negociar nada.

¿Disposición por parte del Partido Popular? Toda. ¿Disposición por parte del Gobierno y el Partido Socialista? Ninguna. Cada vez que Pedro Sánchez ha tenido la posibilidad de pactar algo con el Partido Popular o con sus socios independentistas, ha elegido siempre a Bildu o a Esquerra Republicana de Cataluña. Por lo tanto, es verdad que tenemos pocas esperanzas en la disponibilidad y en la disposición al diálogo del Gobierno de Pedro Sánchez.

¿En esa renovación se va a cambiar el sistema de elección del CGPJ?

Le corresponde a las dos personas que están llamadas a llevar a cabo esa negociación, por nuestra parte el vicesecretario institucional, Esteban González Pons. Y yo creo que no sería ni siquiera leal con el Partido Socialista que avancemos nuestras posiciones a través de los medios de comunicación.

Nosotros vamos a tratar de ser más leales con el Gobierno que el Gobierno consigo mismo o que los dos socios que conforman el Gobierno consigo mismos. Y, desde luego, acudiremos a esa mesa de diálogo con plena predisposición a llegar a acuerdos.

Lo que hace falta es saber si el Gobierno tiene una postura, porque el Gobierno son dos socios y yo creo que con posturas distintas. Y lo que tenemos que saber es si, además, los socios de investidura de Pedro Sánchez le permiten llegar a un acuerdo con el Partido Popular o si Esquerra Republicana y Bildu van a seguir condicionando sus actuaciones.

Otro tema de actualidad: el uso de los indultos y la posibilidad de que el Tribunal Supremo los revise.

El Gobierno ha decidido utilizar los indultos como moneda de cambio. Moneda de cambio frente a sus socios de investidura, moneda de cambio con Podemos para desarrollar un discurso ideológico concreto.

El PSOE ha abandonado cualquier postura de respeto institucional en nuestro país y es un partido que ya ni siquiera es socialista: es el partido sanchista. Es un partido al servicio de Pedro Sánchez que ha abandonado sus valores, sus principios y sus referencias morales y éticas.

Coincidió en el Parlamento de Galicia con Yolanda Díaz, ¿qué opinión tiene de la vicepresidenta?

Yolanda Díaz es, entiéndase bien, un animal político, y yo creo que su proyecto, que se denomina Sumar, es precisamente lo contrario: es en el fondo un ejercicio de travestismo político.

Le están cambiando el nombre para no llamarse Podemos. Prefieren llamarse Sumar. Lo cierto es que en Galicia tampoco se llamaban Podemos: eran Alternativa Galega de Izquierdas. Tengo la sensación de que esta historia ya la he vivido antes en Galicia.

Yolanda Díaz es una superviviente política que ha buscado un nuevo nombre para seguir haciendo lo que siempre ha hecho.

Llama mucho la atención el borrado personal de Pablo Casado en el nuevo PP. En el congreso del PP de Madrid ni se le mencionó ni se le invitó.

Pablo Casado ha sido el presidente del partido desde 2018 hasta 2022. Un presidente que ha cometido aciertos y errores y que, desde luego, es tan respetable como todos los anteriores. Por lo tanto, aquí nadie pretende borrar absolutamente nada y este seguirá siendo su partido el tiempo que él quiera.

