Paco Núñez: "Page da el titular de que no quiere las políticas de Sánchez y luego no hace nada"

Francisco Javier Núñez Núñez (Almansa, 1982), más conocido como Paco Núñez, aguarda su momento. Tras forjar su trayectoria en la política municipal, como alcalde de su localidad natal y presidente de la Diputación Provincial de Albacete, espera ahora lucir el título de barón regional.

Después de ser elegido presidente del PP de Castilla-La Mancha en octubre de 2018, cuando sucedió a María Dolores de Cospedal, encabezará la candidatura autonómica en los comicios del 28 de mayo de 2023.

A su juicio, la decisión de Pedro Sánchez de derogar el delito de sedición, tal como le exige ERC, allana el terreno para vencer al barón socialista más díscolo con el Gobierno central, Emiliano García-Page. Varias encuestas internas ya empiezan a dibujar ese escenario.

Sin embargo, el trayecto hasta la Junta de la región también plantea algunas dificultades y desafíos a los que el dirigente conservador se refiere en una entrevista que se produce en la sede de EL ESPAÑOL en Madrid. Allí se enfrenta también una pregunta decisiva, definitiva, de la que es testigo Pedro J. Ramírez, director del periódico.

¿Qué le pareció que los diputados castellanomanchegos del PSOE votaran a favor de derogar el delito de sedición?

Cuando los pensamientos no van acompasados con tus palabras y tus palabras no van acompasadas con tus hechos, lo que estás es poniendo en riesgo tu credibilidad. Page ha demostrado durante todo este tiempo que es experto en titulares y maestro de anuncios. Pero, al final, sus hechos le delatan.

Los diputados socialistas de Castilla-La Mancha denotan la posición del PSOE: votar sin fisuras con Sánchez. Como secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Page ha validado la posición de Sánchez en la supresión de la sedición, para que salga gratis romper España. Demuestra que todo el socialismo español está sin fisuras con Sánchez.

Paco Núñez defiende que Page valida a Sánchez en la derogación de la sedición. Laura Mateo

Pero el presidente Page marcó distancias con la reforma.

Trata de hacer lo de siempre, dar un titular si es posible en prensa nacional, que parezca que él es alguien que no quiere las políticas de Sánchez, pero después justificar que no puede hacer nada. Mire, entre los nueve diputados del PSOE en el Congreso está, por ejemplo, el número dos de Page. Está la número dos del PSOE de Toledo, el número uno de Cuenca. No hablamos de diputados nacionales que no tengan influencia orgánica.

¿De verdad quiere engañar a alguien haciéndonos creer que su propio número dos va a votar a favor de eliminar las penas de sedición del Código Penal y que él no está de acuerdo con ese voto porque es un moderado? Ya no cuela eso de que no puede hacer nada.

¿Ve usted un coste político para su rival con esta reforma?

Estoy convencido de que los ciudadanos de Castilla-La Mancha van a entender las elecciones autonómicas como una moción de censura. Mayo es el momento idóneo para llevar a cabo una moción de censura a Sánchez en las autonomías, evitando que siga teniendo la capacidad de gestionar distintos territorios.

Además de la sedición, otro escándalo del Gobierno en estos días ha sido el efecto perverso de la ley del sólo sí es sí, ¿le ha parecido adecuada la respuesta de Feijóo?

El Partido Popular de Feijóo está demostrando la responsabilidad de analizar los temas y dar respuestas contundentes. No tenemos la ansiedad de ser los primeros en poner un tuit. Tenemos la convicción plena de acertar con nuestra posición, para que esté madurada, dialogada con los principales agentes a los que les afecta y para que sea rigurosa y se pueda llevar a efecto.

"Veo al PP preparado para gobernar en cualquier territorio. Y la mejor forma de ayudar a Feijóo es ganando en las autonómicas"

Feijóo ha sido muy claro con la ley del sólo sí es sí, en sede parlamentaria. La propia diputada que asumió la defensa de nuestra posición con 127 enmiendas ya advertía de que esto iba a suceder.

Con este contexto, y después superar la crisis interna que culminó con el relevo en Génova, ¿cómo ve a su formación para las municipales y autonómicas?

Preparada para ganar en cualquier territorio. Y tengo claro, además, que una victoria importante en las autonómicas y en las municipales no será sino el prolegómeno de la victoria en las generales. Por lo tanto, yo creo que los que concurrimos en las elecciones de mayo tenemos que hacerlo con la idea clara de que la mejor forma de ayudar al presidente Alberto Núñez Feijóo a presidir nuestra nación es ganando nuestra autonomía o ayuntamiento.

La mejor forma de ganar a Sánchez, en mi caso, es ganar a Page. Si los castellanomanchegos somos capaces de unirnos en torno a un voto útil que pueda permitirnos que Page ya no esté al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha, y no utilice su influencia y el poder que le da la Junta de Comunidades para pedir el voto para Pedro Sánchez, será bueno para España.

Paco Núñez, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Laura Mateo

Pero Page, insisto, se diferencia en numerosos aspectos del PSOE de Sánchez. Por ejemplo, en política fiscal.

Lo cierto y verdad es que hoy Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma con mayor presión fiscal de España, sólo Cataluña y Cantabria tienen más presión. Los castellanomanchegos somos de los españoles que más impuestos pagamos y que más dinero dedicamos al pago de impuestos. Y eso es consecuencia de la gestión fiscal que hace el socialismo.

Somos la comunidad autónoma más inflacionista del país y Page es incapaz de aprobar una propuesta de rebaja fiscal contundente. Sería útil, por tanto, deflactar la tarifa del IRPF como le hemos pedido a Page, suprimir hasta la práctica totalidad el impuesto de sucesiones y donaciones, bajar el impuesto de patrimonio, el de actos jurídicos documentados, el de transmisiones patrimoniales. O ampliar considerablemente las bonificaciones a favor de las familias, de los autónomos o de las pymes. Devolvería a los castellanomanchegos de golpe 500 millones de euros.

¿No es partidario de bonificar al cien por cien patrimonio como en Andalucía o Madrid?

Hemos hablado de una reducción para tratar de ser atractivos a ese capital que está en el entorno de nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid. Muchos vecinos de Castilla-La Mancha viven aquí pero están empadronados en Madrid. Igual pasa con empresas que están residenciadas en Madrid. Tenemos que romper con ese efecto frontera.

"Tenemos que ser capaces de unir Madrid con Andalucía a través de Castilla La-mancha en políticas fiscales y económicas"

¿Cómo?

Estamos trabajando de la mano de la presidenta Ayuso y del presidente Juanma Moreno en una línea de trabajo muy intensa, que es la creación de un eje para el desarrollo del sur de Europa. Un eje estratégico que tiene que englobar a Madrid, a Castilla-La Mancha y Andalucía. Ya lo he participado con el presidente Moreno y en los próximos días lo voy a participar con la presidenta Ayuso. Castilla-La Mancha no puede ser un mero espectador en la fortaleza que tiene Madrid y en la fortaleza que está adquiriendo por días Andalucía. Tenemos que ser actor principal.

¿Cuál es su objetivo con esa estrategia?

Tenemos que ser capaces de unir Madrid con Andalucía a través de Castilla-La Mancha en políticas fiscales y económicas, en la simplificación de las trabas burocráticas, en la mejora de la gestión de fondos europeos. Ese eje para el desarrollo del sur de Europa puede permitirnos que podamos adaptar en Castilla-La Mancha la política fiscal a Madrid y a Andalucía en todos los términos.

En definitiva, conseguir para nuestra tierra fortaleza empresarial, fortaleza industrial y fortaleza económica, apoyándose en la bonanza que tiene Madrid y en la bonanza que está adquiriendo Andalucía, que es la primera que en autónomos del país y la que compite con Madrid.

¿Usted quiere liderar un cambio como el de Juanma Moreno?

Si los andaluces en una sola legislatura de gobierno del PP han conseguido dar la vuelta a Andalucía, y han pasado de pelear con Castilla-La Mancha y Extremadura para no ser la última, a competir con Madrid para ser la primera; yo creo que ese es el ejemplo y el camino que tenemos que seguir.

Le voy a plantear una pregunta muy manida. ¿Qué modelo prefiere, el de Ayuso o el de Juanma Moreno?

Cada territorio tiene una forma distinta de trabajar. Desde el minuto uno entendí lo que tiene en mente el presidente Feijóo para España: hay que aprovechar la singularidad de cada territorio, porque la grandeza de un territorio es la suma de muchas grandezas individuales, que es lo que hace grande a un país. La Castilla-La Mancha de Toledo o de Guadalajara se parece mucho más a Madrid que la de Albacete o Ciudad Real, que se parecen mucho a Andalucía.

Detalle de la entrevista de Paco Núñez con EL ESPAÑOL.

¿Qué le parece la respuesta que ha dado la presidenta Ayuso a las protestas sanitarias?

Sin duda alguna la sanidad se ha utilizado de manera política contra Isabel Díaz Ayuso y me parece un error. En primer lugar, el Ministerio de Sanidad tendría que estar garantizando igualdad, acceso a la sanidad en todo el territorio nacional, cosa que no hace. Debería estar revisando las plantillas y las plazas MIR.

En mi tierra cualquier indicador sanitario está mucho peor que la media de Madrid. Somos la región donde más se espera para recibir una operación, nuestra atención primaria está absolutamente colapsada. Yo pido a los medios de comunicación que den la misma cobertura que se da a Madrid. Porque si somos escrupulosos y rigurosos, la sanidad de Castilla-La Mancha está mucho peor en datos que la sanidad de Madrid.

El PP ha emprendido una gira de convenciones autonómicas para definir su programa electoral. En su territorio aún no se ha celebrado ninguna. ¿Qué tema les gustaría tratar?

Nos preocupa mucho cómo podemos combatir la mal llamada España vaciada, cómo podemos fomentar las políticas de lo que tiene que ser la España de las oportunidades. Tenemos claro que estamos tremendamente orgullosos de nuestro mundo rural. Hemos reclamado que haya bonificaciones a las empresas que se instalan en zonas despobladas.

"Si los ciudadanos en las urnas dicen que el socialismo no alcanza la mayoría absoluta y que el centro derecha tiene los votos suficientes para gobernar, habrá que gobernar"

Vamos a seguir peleando por que haya mayores incentivos y bonificaciones fiscales en todas las zonas despobladas, pero también un mayor acceso a fondos europeos y ayudas económicas para montar empresas. Nuestra idea es clara para poder revitalizar las zonas despobladas.

Quería preguntarle por una cuestión que afecta a Toledo. Es la posibilidad de que se desentierren unos 200 cadáveres en el Alcázar para cumplir con la ley de memoria democrática. ¿Le parece bien?

¿Por qué no miramos al futuro? Dejemos a los muertos en paz. Yo soy hijo de la democracia. Dejemos el pasado en paz. ¿Por qué tenemos que estar permanentemente utilizando ese lenguaje bélico? Es un lenguaje transgresor que busca enfrentar a los españoles con otros.

La historia es la historia. Pasó lo que pasó y nuestros abuelos y padres nos dieron un ejemplo de entendimiento y de concordia con una transición modélica en nuestro país. Demostraron al mundo que podíamos superar nuestras rencillas y rencores para centrarnos en un futuro esperanzador.

Paco Núñez, presidente del PP en Castilla La-Mancha. Laura Mateo

Una última pregunta (Se suma Pedro J a la conversación). Si le dan los números, ¿pactará con Vox para conseguir la presidencia de la comunidad?

Dos reflexiones. La primera y más importante. Entendemos que si los ciudadanos hablan en las urnas y lo que dicen es que el socialismo no alcanza la mayoría absoluta, y que el centro derecha tiene los votos suficientes para gobernar, habrá que gobernar. Dicho esto, nosotros vamos a trabajar por sacar un voto más que el socialismo. Estamos muy cerca de hacerlo. Venimos trabajando cuatro años desde que soy presidente.

Nosotros con responsabilidad leeremos el resultado y lo ejecutaremos. Ningún miembro del gobierno de Page debería de rasgarse las vestiduras por esto que yo acabo de afirmar, ya que en 2015 Page perdió las elecciones y fue el primer presidente autonómico de España que formó gobierno coaligado con Podemos, a cuyo secretario general hizo vicepresidente.

