Zapatero pide ir a Ferraz a apoyar a Sánchez: "Cuando la democracia sufre, nos duele más que a nadie"

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha animado a los simpatizantes socialistas a manifestarse este sábado en Ferraz para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez porque, ha dicho, "cada vez que la democracia sufre, nos duele más que a nadie".

"Cuanto más empujen y descalifiquen, más nos vamos a movilizar", ha dicho Zapatero sobre los ataques que han llevado a Pedro Sánchez a anunciar que se toma cinco días de reflexión, para decidir si dimite como presidente del Gobierno.

"Mañana nos vamos a movilizar", ha insistido Zapatero, "para defender a nuestro Gobierno, al presidente que se ha dejado la piel defendiendo la autonomía de la política, de un proyecto capaz de romper moldes y subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), revalorizar las pensiones, poner el impuesto a la banca y las eléctricas".

#EnDirecto | Zapatero pide el apoyo a Pedro Sánchez de "todos los progresistas y demócratas independientemente de lo que hayan votado": "Nosotros lo sentimos y lo sufrimos por la democracia. Porque cada vez que la democracia sufre nosotros sufrimos más que nadie" pic.twitter.com/6YXm7nEbeR — Europa Press (@europapress) April 26, 2024

José Luis Rodríguez Zapatero ha pronunciado estas palabras durante un mitin del PSC celebrado en Lérida, en el que ha acompañado al candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa.

Como ocurrió el jueves en Sabadell, el mitin se ha convertido en un acto de desagravio y adhesión a Pedro Sánchez, para pedirle que no tire la toalla pese a los ataques que ha recibido su mujer, Begoña Gómez, acusada de tráfico de influencias ante los tribunales por sus negocios con empresas que han recibido contratos o subvenciones del Gobierno.

Durante el mitin del PSC, Zapatero ha calificado de "hipocresía" los "ataques" de la derecha a la familia de Pedro Sánchez y ha anunciado: "Nos vamos a movilizar sin parar, frente al odio con la apelación democrática, y frente a la instrumentalización de la Justicia, con la defensa de las instituciones de la democracia parlamentaria".

El expresidente del Gobierno ha recordado que, tras las elecciones generales del 23-F, distintos grupos se han manifestado ante Ferraz para protestar contra la ley de amnistía.

[Segunda querella contra Begoña Gómez: Hazte Oír también la acusa de delitos de tráfico de influencias]

"Ahora nosotros nos movilizamos en Ferraz, que es nuestra sede", ha añadido, "y dicen que es populismo y que queremos dividir España. ¡No vamos a aceptar esta hipocresía intolerable!", ha proclamado. No obstante, Zapatero ha aclarado que el sábado no estará en Ferraz, porque participará en otro mitin del PSC en Tarragona para decir "verdades como puños".

Las agrupaciones locales del PSOE están fletando, desde distintas regiones, decenas de autocares para acudir a la manifestación convocada para este sábado a las 11 de la mañana ante la sede de Ferraz, con el fin de pedir a Pedro Sánchez que no abandone.

Aunque ha aplazado hasta el martes la aprobación de sus candidaturas a las elecciones europeas del 9-J, a la misma hora se reúne el Comité Federal del PSOE en Ferraz para que sus dirigentes muestren su adhesión a Pedro Sánchez, a la espera de que el próximo lunes anuncie su decisión.

El mitin del PSC en Lérida se ha iniciado con un vídeo de imágenes de Pedro Sánchez y todo el acto se ha convertido en una sucesión de mensajes de apoyo al presidente.

"Pedro, estamos todos contigo, sí vale la pena por la democracia y el progreso", ha arrancado Judith Alcalá, que acompaña a Salvador Illa en la candidatura al Parlament, "no pasarán, no dejaremos que pasen. Resistiremos todo lo que haga falta, por ti, por Begoña, por tus hijas y todos los ciudadanos de España".

Por su parte, el alcalde socialista de Lérida, Fèlix Larrosa, se ha sincerado: "No puedo dejar de pensar en el presidente Sánchez y Begoña, su mujer. ¿Qué habría pasado si nos lo hubieran hecho a nosotros, o a nuestras hijas?, se ha preguntado.

Frente a estos ataques, ha dicho el alcalde socialista, "estamos más motivados que nunca para la batalla y para hacer justicia, hasta aquí hemos llegado. En una democracia, las injerencias en la vida privada son intolerables".

Y se ha dirigido directamente a Pedro Sánchez, el gran ausente del acto, para animarle a continuar: "Claro que merece la pena, presidente".

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido recibido en el acto con los acordes de Defender la alegría, la canción que Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina interpretaron para su campaña de las elecciones generales de 2008.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.