Carlos Mazón: "La reforma de la sedición es una cacicada contra las normas básicas de la convivencia"

En julio de 1995, el PP logró lo que entonces se consideró un hito electoral y político histórico: logró arrebatar por primera vez al PSOE la Comunidad Valenciana. Se entendió entonces que se abría un camino que llevó solo unos meses después a que José María Aznar fuera, en marzo de 1996, el primer presidente del Gobierno de la derecha, sacando de la Moncloa a Felipe González 14 años después de su primera mayoría absoluta.

Al frente del PP de la Comunidad Valenciana estaba Eduardo Zaplana, hasta entonces alcalde de Benidorm. Ahora, Carlos Mazón (Alicante, 1974) pretende abrir en mayo con una victoria en la Comunidad Valenciana el camino a la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo en las generales de diciembre.

Mazón es desde julio de 2019 presidente de la Diputación de Alicante y líder del PP en la Comunidad. Llegó a la presidencia con apoyo de Pablo Casado y Teodoro García Egea, amigo de Mazón. En marzo tuvo el respaldo de Feijóo para seguir adelante con su candidatura y asegura que han logrado sintonía y una relación estrecha y de colaboración. Y ahora el futuro de uno depende en buena medida del futuro del otro.

Las encuestas muestran que Mazón puede ganar las elecciones en mayo y sumar con Vox para sacar a Ximo Puig del Gobierno de la Comunidad.

¿Usted se considera del PP moderado o del PP radical?

Yo me considero del PP centrado, abierto, que entra y que da la bienvenida a todo aquel que quiera un cambio en mi Comunidad y en España. Hay un PP, pero es un PP muy abierto en el que cabe absolutamente todo el mundo. Si yo jugara solamente a un tipo de PP, no sería un partido de Gobierno, y el PP es un partido de Gobierno y de todos.

Pero se aprecia un PP de Feijóo y otro de Ayuso. ¿Ve diferencias entre los dos?

No, veo a un presidente nacional que sabe aglutinar los sentimientos generales de España y veo a una Ayuso como veo a un Juanma Moreno, como veo a otros compañeros que saben adaptar ese discurso a su territorio.

Estoy encantado de pertenecer a un partido que se pega a su territorio y el tono y las prioridades de mis compañeros de Valencia, con los de Alicante y los de Castellón, son distintos porque se adaptan a su territorio. El PP es el partido que más se quiere parecer al territorio y a la vez organiza una gran España plural.

Esto de los matices de unos y de otros a mí me suena muchas veces a ganas de sacar titulares, más que a la realidad que vivimos dentro del Partido Popular.

¿Usted cree como Ayuso que Pedro Sánchez quiere meter en la cárcel a la oposición?

Yo creo, como Ayuso, que Pedro Sánchez quiere meter en la cárcel política al Partido Popular, y nadie en el Partido Popular tiene ninguna duda de que Pedro Sánchez y el sanchismo han venido aquí para radicalizar el espíritu del Tinell. De esto no tenemos ninguna duda.

Ayuso lo dice de esa manera y otros lo decimos o lo pueden decir de otra, pero que Sánchez ha venido aquí para radicalizar el Tinell por la vía de los hechos y por la vía de la soberbia, no en el PP, sino creo yo que en España, casi nadie tiene duda.

Por seguir primero con los temas nacionales, ¿qué le parece la rebaja de las penas de los delitos de rebelión y sedición?

Mi sentimiento es de indignación ante la última cacicada perpetrada contra las normas básicas de convivencia de los españoles con tal de seguir un minuto más en el poder. No solo se reduce el delito de sedición, sino que directamente ha desaparecido.

Es abominable que estemos en manos de quienes quieren dividirnos, propugnan los Paisos Catalans, quieren imponer su hoja de ruta y que sean ellos quienes decidan sobre la unidad de España. Ximo Puig tiene que decidir si está con la Constitución, queremos saber qué opina el presidente de la Generalitat porque estamos en manos de los que quieren romper España y no han dejado un solo minuto de poner sus ojos y tentáculos sobre la Comunidad Valenciana. Que se pronuncie en defensa de la unidad de los valencianos que nos sentimos españoles.

"Casi 10 millones de euros de la Generalitat Valenciana se están dando a entidades procatalanistas independentistas"

¿Le parece bien que Feijóo no pactara el Consejo General del Poder Judicial?

Me parecía necesario que no aceptáramos un chantaje a cambio de abaratar la sedición. Mire, hay señores que han sido condenados no solamente por levantarse en una plaza pública y románticamente declarar la independencia. A estos señores se les ha condenado también por malversación, es decir, por llevarse el dinero de todos nosotros. Se lo han llevado. Y están condenados por ello y además luchan por los Paisos Catalans. Y esta Comunidad es como mínimo, tan seria, tan digna y tan potente como la catalana.

Tengo un presidente del partido que quiere pactar y que quiere buscar pactos de Estado todos los días porque es bueno para los españoles. Pero chantajes contra la deconstrucción de España, no van a encontrar a nadie en el Partido Popular ni con sentido común que trague con eso.

En este concepto que habla de los 'Paisos Catalans', se supone que entra la Comunidad Valenciana.

No, no se supone, no hay ninguna duda de que quieren incluir a la Comunidad Valenciana.

¿Y el Gobierno de Puig, qué papel jugaría en eso?

Pues cuando los consellers de Puig, el día de la Comunidad Valenciana, se manifiestan con pancartas a favor de los Paisos Catalans, cuando el Gobierno de Puig financia encuentros a favor de los Paisos Catalans... En provincias como Alicante hay un próximo "aplec", que en catalán significa encuentro, por los Paisos Catalans en Alcoy. Es dentro de un mes y lo financia la Generalitat Valenciana. Cuando casi 10 millones de euros de la Generalitat Valenciana se están dando a entidades procatalanistas independentistas que quieren los Paisos Catalans o cuando el presidente Ximo Puig habla de una Commonwealth entre Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana...

Como todo el mundo sabe, eso es un sistema colonial que depende de Londres. Pues oiga, cuando vemos que hay dinero, apoyo, pancartas, manifestaciones y encuentros procatalanistas, pues hombre, yo creo que va más allá de la simple coquetería.

¿Se refiere a los 'consellers' de Compromís?

Me refiero a los consellers de Puig. Él no es el presidente de los consellers del PSOE, es el presidente de la Generalitat Valenciana y sus consejeros son consellers de él. Y esta es la realidad.

Sobre la lengua, ¿cree que en la Comunidad Valenciana hay un problema lingüístico como en Cataluña?

Creo que la Comunidad Valenciana se ha creado artificialmente un problema lingüístico que nunca hubo. La Comunidad Valenciana es una tierra de concordia, de convivencia y si no lo evitamos pronto dejará de serlo. Yo entiendo el valenciano, pero pienso en castellano y todos los días me encuentro conversaciones de la gente que entra en valenciano y yo le respondo en castellano y cada uno sigue hablando en su idioma. Nos entendemos perfectamente en convivencia, cordialidad y tranquilidad.

Esto ha existido siempre en la Comunidad Valenciana. No hemos tenido problemas de quebranto social, ni de quebranto político ni cívico, como desgraciadamente sí que hemos visto en Cataluña, por ejemplo. Y eso se está alterando ahora, porque Compromís -o Compromís Punto CAT, como se le conoce en la Comunidad Valenciana- o el PSOE federalista o Podemos han decidido importar un modelo catalán y lo están haciendo muy rápido.

¿El modelo consiste en limitar el uso del castellano en los colegios?

Y en la sanidad pública y en la función pública. Oiga, es que en estos momentos para contratos en la sanidad pública el valenciano pesa tres veces más que el currículum profesional de un médico. ¿Le parece sensato esto? ¿Alguien puede pensar que esto es sostenible? ¿Sabe usted que el Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha tenido que ir a los tribunales para parar la policía lingüística? La policía lingüística, que es una copia del modelo independentista catalán que quiere vigilar y supervisar lo que hablan los niños en su tiempo libre en el colegio, a través de la inspección educativa.

Esto no parece muy sensato, ¿no? Esto es la realidad que se está viviendo aquí. Hay padres y madres en comarcas castellanohablantes que están trasladando a sus niños a colegios, por ejemplo, murcianos o castellanomanchegos, para evitar esa imposición. Esto en un territorio de convivencia plural, innovador y liberal, como siempre ha sido la Comunidad Valenciana. Esto no se puede sostener.

¿Esto es un fenómeno reciente?

Llevamos muchos años, casi ocho años con esto. En ese sentido sí que hay un proyecto muy claro que es el de la imposición catalanista. Pero hay un mejunje que es muy complicado de sostener porque en estos momentos, en el Gobierno de la Comunidad Valenciana, hay ocho partidos: Podemos en coalición con Esquerra Unida del País Valencià; dentro de Esquerra Unida del País Valencià está el Partido Comunista Valenciano; está Esquerra Republicana Valenciana; está Espai Obert, que está en coalición con Compromís, donde está un partido que se llama Iniciativa; otro que se llama Els Verds y otro que se llama el Bloc. Y aparte, el Partido Socialista. No sé si me falta alguno, pero hay ocho partidos buscando su propia guerra dentro de un gobierno, y esta es la movida que hay.

"Nuestra propuesta es un gran gobierno de centro moderado, de Partido Popular y único de Partido Popular"

¿Si necesita los votos de Vox, tendría inconveniente en pactar?

Sinceramente, tengo muy claro que lo que necesita mi Comunidad es un único gobierno, un único proyecto, y es por lo que estoy trabajando. Y por el apoyo que veo de la gente, por las encuestas y por lo que entiendo que es la evolución del país y también de la Comunidad Valenciana, nosotros aspiramos a gobernar en solitario.

Voy a seguir trabajando para gobernar en solitario, con un espacio de encuentro liberal, moderado, pero que tenga muy claras las opciones de crecimiento, de sostenibilidad y sobre todo, un gran espacio de encuentro. Quiero que en la Comunidad Valenciana deje de haber división, deje de haber buenos y malos y la Comunidad empiece a brillar.

Yo no estoy en ningún tipo de reflexión de sillones, ni de pactos, ni de acuerdos. Nuestra propuesta para los ciudadanos es un gran gobierno de centro moderado, de Partido Popular y único del Partido Popular. Yo estoy en esa propuesta y voy a llegar hasta el final con ese proyecto.

Las encuestas le dan la posibilidad de ganar, pero para gobernar, es decir, en una investidura, necesitaría los votos de Vox. ¿Eso es compatible con ese proyecto moderado y de centro?

Yo no voy a renunciar al europeísmo y no voy a renunciar al bilingüismo cordial. Yo no voy a renunciar a la defensa de mi autonomía y no voy a renunciar a luchar contra el cambio climático. Yo no voy a renunciar a las políticas de igualdad. Yo no voy a renunciar al centro y a la moderación, y al encuentro. No voy a renunciar a eso. Pero no por un prejuicio personal, sino por una convicción de qué es lo que realmente necesita mi Comunidad. Y no lo voy a hacer en ningún caso.

La Comunidad Valenciana fue la cuna de los casos de corrupción del Partido Popular hace años, ¿está saldada ya toda esa deuda?

No sé si fue cuna o si no fue cuna. Yo lo que he visto y lo que vi en su momento es que el propio Ximo Puig, siendo oposición en el PSOE, firmó de su puño y letra una serie de querellas contra Paco Camps y todas han quedado en nada. Yo no sé si es cuna de algo o no, pero yo eso lo he visto y todas, todas, todas han quedado en nada, y he visto que Rita Barberá acabó como acabó y en cualquier caso acabó inocente.

Y he visto que hay más de doscientas personas vinculadas directa o indirectamente al Partido Popular que durante todos estos años han acabado o inocentes o con las causas archivadas. Eso lo he visto también. Y he visto que si en algún momento alguien se nos ha colado en el Partido Popular y se ha beneficiado ha sido automáticamente expulsado.

Algunos casos siguen vivos...

Pero ahora tengo que decirle que sigo viendo hoy, y esto es de hoy, no de ayer, a más de una veintena de cargos del tripartito nacionalista, en la Comunidad Valenciana, que están imputados o están procesados y siguen en sus puestos. Toda la cuadrilla de Mónica Oltra... Para empezar, la directora general del menor está imputada y sigue en su puesto. Directores territoriales siguen en su puesto. Hay directores generales en la Generalitat Valenciana, vinculados al escandaloso caso de las ayudas irregulares al hermano de Ximo Puig que siguen en su puesto y nadie preguntará. Nadie les dice nada y siguen vinculados al Partido Socialista y siguen vinculados al gobierno de la Generalitat y en algún caso a Compromís y están acusados de nada menos que de encubrir abusos a menores. Y eso ocurre hoy, no hace no sé cuántos años.

Una de las últimas noticias que hemos ofrecido es la petición del fiscal de 19 años para Eduardo Zaplana, ¿que le sugiere esta noticia?

Pues comprenderá que después de que Rita Barberá es inocente, después de que Paco Camps sea inocente, después de que la alcaldesa de Alicante sea inocente, comprenderá que yo sea prudente con esta cuestión, porque no sería la primera vez que después de una gran campaña de desprestigio, resulta que esto acaba en nada. Así que perdóneme, pero yo creo que la prudencia es la más aconsejable en estos casos.

En su opinión, ¿cuáles son los principales problemas de la Comunidad Valenciana en este momento?

La sanidad, sin duda. La sanidad valenciana es la peor de España y se puede demostrar. Antes de la pandemia las listas de espera se habían incrementado ya en un 30%; la mitad de las ambulancias Samu van sin médico, se dice pronto; la lista de espera para una primera cita en un centro de salud supera los 25 días; ha dejado de haber habitaciones individuales en hospitales donde antes había.

Las huelgas de sanitarios claman por doquier. La Comunidad Valenciana es la única en toda Europa que ha sido condenada cinco veces en pandemia por desproteger a los sanitarios. Y hay áreas de salud donde están desapareciendo plantas de atención primaria; hacen falta más de 500 plazas de diálisis…

El problema de la sanidad en la Comunidad Valenciana es el principal porque es un desastre. El segundo problema es la carga impositiva que tenemos, somos la que tiene más carga impositiva de España.

"En la Comunidad Valenciana, en siete años no hay una infraestructura sanitaria nueva. Ni una sola"

Respecto a la sanidad estamos viendo las protestas que hay en Madrid contra Ayuso, ¿es peor la sanidad en Madrid que en Valencia?

Pues yo he visto que la Comunidad Valenciana en siete años no hay una sola infraestructura sanitaria nueva. Ni una sola. He visto fuga de médicos, fuga de sanitarios, fuga de celadores, he visto listas de espera crecientes y, sin embargo, en la Comunidad de Madrid he visto infraestructuras sanitarias y he visto que se están poniendo todos los recursos sanitarios, públicos o privados, sin prejuicios, a disposición de la sanidad.

Yo creo que las diferencias son considerables. Las personas que ahora mismo se están manifestando contra la sanidad madrileña yo les invito a que vengan a la Comunidad Valenciana porque me parece que serán capaces de muchas más cosas.

Sobre impuestos, ¿cuál es su posición?

El Partido Popular ha dicho que cualquier bajada de impuestos la va a apoyar, pero todavía no se ha sometido a votación porque el señor Puig vive una especie de esquizofrenia fiscal. En la misma semana dice que no es momento de una tasa turística y la aprueban las Cortes Valencianas. En la misma semana dice que a las comunidades que bajan impuestos hay que penalizarlas por parte del Estado y anuncia una bajada fiscal. En la misma semana anuncia la bajada fiscal y luego resulta que no es tanto, y en la misma semana anuncia que va a penalizar a las empresas de los ricos y a la vez anuncia que a las empresas de más de 10 millones de euros les va a bajar el impuesto de sucesiones. Y a continuación, deja desamparadas a las familias y a las personas que sí que tienen que pagar un impuesto de sucesiones.

¿Y?

Por tanto, no sabemos lo que piensa de la imposición en la Comunidad Valenciana. El impuesto de la vivienda sigue siendo el más caro de España. Las rentas más bajas siguen teniendo el tipo impositivo más caro de España. Y ha anunciado una rebaja del IRPF en la que toda la gran apuesta fiscal ha acabado en cinco euros por persona.

Dicho de otra manera, por la inflación y por el precio de las cosas ha recaudado este año dos mil millones de euros más, y va a bajar los impuestos 150 millones de euros. Si eso es una rebaja fiscal, a mí me suena al timo de la estampita.

Nosotros apoyaremos cualquier rebaja fiscal que ayude a los bolsillos de los ciudadanos. Estamos a favor de rebajar la carga fiscal a todo el mundo, un poquito a los que más tienen y bastante más a los que más lo necesitan, que son las rentas más bajas, de esto no hay duda. Porque esta crisis que estamos viviendo y que va a ir a más, no es una crisis de demanda, no es una crisis de incremento artificial del precio de las cosas ni de especulación, es una crisis de sobrecoste de las cosas.

Eso va a suponer una bajada de recaudación en perjuicio de los servicios públicos.

No, ese es el mantra de la izquierda fracasado hace mucho tiempo. Mire, si suprimimos el impuesto de sucesiones, nos vamos a dar cuenta de que hay mucha gente esperando recibir una herencia y que no la puede recibir por la carga fiscal que tiene.

Cuando uno recibe una herencia que suele ser una vivienda familiar, lo que ocurre con esas viviendas es que se ponen en el mercado, y al poner en el mercado esa vivienda se genera IVA. En todas las autonomías donde se ha liberado el impuesto de sucesiones, se activa el mercado de la vivienda y por tanto se ha generado más IVA.

Nosotros estamos pidiendo en la Comunidad Valenciana que el impuesto a la vivienda, en vez de estar al 10% para jóvenes, para familias que ingresan menos de 30.000 euros y para colectivos especiales, esté al 3%. Estamos proponiendo la bajada del 70% en el impuesto de la vivienda.

Si hacemos que la vivienda sea accesible, lo que se va a generar es un mayor mercado, mayor actividad económica. Pregúntele usted a Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, qué ha ocurrido en el primer año en el que ha suprimido el impuesto de sucesiones. El mantra de que menos impuestos es un menoscabo de los servicios públicos ha fracasado hace mucho tiempo.

Y su mantra sería "bajamos los impuestos y así recaudamos más".

No indiscriminadamente, sino en el sentido del incentivo de la economía del empleo. Y se puede hacer. No es posible decir que con impuestos altos se mantienen altos niveles de calidad, cuando en la comunidad con más carga impositiva tenemos los peores servicios sanitarios de España. Es imposible. Ese mantra ya ha fracasado.

Suele haber una reivindicación de financiación autonómica por parte del presidente Ximo Puig, ¿cuál es su posición?

Hace tiempo que Puig reclama con la boca pequeña, porque gobierna su jefe Sánchez en Madrid. Cuando gobernaba Rajoy y la situación era de gran crisis y era mucho más difícil reformar el sistema de financiación autonómica, Puig se rasgaba las vestiduras y salía a la calle. Desde que gobierna Sánchez, pues no vemos la misma beligerancia.

Algunos, gobernara el PP o el PSOE, hemos dicho y hemos reconocido que la Comunidad Valenciana es la peor financiada de todas. Gracias a Sánchez y a Puig, durante más de cinco años ni siquiera se ha abordado una propuesta para mejorar esta cuestión. Yo quiero agradecerle públicamente al presidente Alberto Núñez Feijóo que haya reconocido la situación de injusticia radical que vive la Comunidad Valenciana y que por fin tiene que haber un sistema en el que no haya no vencedores ni vencidos.

¿Cómo valora la noticia de que se ponen en marcha grandes proyectos como la factoría de baterías de Volkswagen o la renovación de Ford para hacer coches eléctricos en la Comunidad Valenciana?

Que vengan cuantas más inversiones mejor. Nosotros estamos a partir un piñón con cualquier inversión que sea buena para la Comunidad Valenciana y vamos a respetar, apoyar y aplaudir cualquier inversión que pueda venir.

Nos hubiera gustado que el proyecto de la gigafactoría no hubiera tenido tantas dudas como hasta la fecha. Porque se anunció a bombo y platillo hace unos meses y luego resultaba que Sánchez lo que había prometido no era tanto. Resultaba que lo que había prometido Puig no era tanto y la propia gigafactoría empezó a dudar de qué ocurría. Yo espero ver negro sobre blanco que eso sea verdad y aplaudiré y apoyaré cualquier acuerdo al que se llegue.

Hay cosas que están por encima de cualquier controversia de partido. Todo lo que sea poder ayudar, aunque sea desde la oposición a que exista, definitivamente lo vamos a aplaudir y lo vamos a ratificar. Espero que no vuelva a haber más sustos. Espero que los socios del Gobierno de la Generalitat Valenciana no vuelvan a poner palos en la rueda. Espero que Sánchez no vuelva a poner rebajas al asunto después de estar aprobado.

Y cabe la posibilidad de que eso le toque gestionarlo a usted como presidente. ¿Asume esos compromisos a los que ha llegado el Gobierno de Puig?

No le quepa la menor duda. Ante todo, analizando bien el impacto económico que puede tener y de empleo y de bienestar para la Comunidad Valenciana, no le quepa la menor duda de que todo lo que sea trabajar por el mantenimiento de esta inversión no voy a dudar absolutamente nada. Pero me alegro de que después de unos cuantos años, el proyecto del Partido Popular del Gran Espacio Industrial de Parque Sagunt sea una realidad, porque se nos dijo de todo y se le dijo de todo al Partido Popular por ponerlo en marcha. Me alegro porque es un proyecto que inició y desarrolló el Partido Popular.

