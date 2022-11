Jorge Azcón: "Sánchez busca comprar tiempo en la Moncloa a costa de nuestra democracia”

Jorge Azcón (Zaragoza, 1973) es alcalde de Zaragoza y líder del PP en Aragón. Gobierna en coalición con Ciudadanos, una de las pocas de este tipo que quedan ya en España, como el Ayuntamiento de Madrid.

En estas semanas deshoja la margarita sobre su más que probable candidatura a la presidencia de la Comunidad autónoma de Aragón. Los votos de Zaragoza suponen casi la mitad de los de toda la región y eso hace aún más probable su candidatura.

Estaba en el equipo de Pablo Casado y ahora asegura que se encuentra en plena sintonía con Alberto Núñez Feijóo, de quien dice que da libertad casi absoluta a los líderes regionales del partido.

Entrevista a Jorge Azcón

Aragón es una de las Comunidades que la dirección nacional tiene marcadas como "cambio posible" de cara a las autonómicas de mayo. Si el PP lograra desbancar allí al PSOE, Feijóo lo utilizaría como punta de lanza del "cambio de ciclo" que desea para las generales.

Mientras se piensa su candidatura, Azcón hace una dura crítica del actual presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán. También de Pedro Sánchez, contra el que arremete con dureza por la Ley del sí es sí y por la reforma del delito de sedición.

¿Será candidato a la Presidencia de Aragón?

Estamos todavía deshojando la margarita. Vamos a ver. Vamos a darnos un tiempo todavía para ver quién puede representar mejor las siglas del Partido Popular en Aragón.

¿De qué depende?

Pues depende de que pensemos quién es la persona idónea para defender el proyecto del PP en Aragón.

Pero, ¿le gustaría?

No, no, yo siempre digo que soy feliz siendo alcalde de Zaragoza. Soy feliz. A mí me encanta la ciudad de Zaragoza y me encanta el trabajo que hago como alcalde. Es verdad que me gusta la política autonómica. Pero hemos decidido darnos unas semanas dentro del partido para tomar esa decisión.

Aragón es una de las Comunidades marcadas como posibles para el cambio a favor del PP.

Estoy seguro de que Aragón va a dar el cambio político, porque en Aragón nos merecemos que haya un cambio y ya lo hemos vivido en la ciudad de Zaragoza. Después de 16 años seguidos gobernando la izquierda, ahora hay un equipo de gobierno de centroderecha que está cambiando muchas de las cosas que se hicieron muy mal en nuestra ciudad.

Eso mismo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Zaragoza creo que se puede hacer en la Comunidad autónoma de Aragón, por eso creo que ese cambio político es posible.

"En Zaragoza, la izquierda llevaba gobernando 16 años seguidos y hubo cambio. Estoy seguro de que también lo habrá en Aragón"

Usted estuvo en el equipo de Pablo Casado y ahora en el de Feijóo, ¿qué diferencias ve entre los dos?

Bueno, sinceramente he trabajado muy cómodo con Pablo Casado, y la verdad es que trabajo muy cómodo también con Alberto Núñez Feijóo. Es verdad que Alberto quiere que las Comunidades autónomas sean muy, muy autónomas.

Alberto viene de gobernar Galicia y plantea una autonomía absoluta de las decisiones, dentro de una coherencia nacional del partido, evidentemente. Pero quizá permite una mayor autonomía a la hora de decidir sobre las cuestiones que nos afectan propiamente a cada una de las Comunidades.

Se dice que Feijóo vino a Madrid con una imagen de moderado, pero que en los últimos meses ha dejado de serlo.

No creo en esas conclusiones, porque Feijóo es moderado y la moderación no tiene nada que ver con unos meses o con unas decisiones concretas. Tiene que ver con años de gobierno. La moderación de Feijóo se demuestra y se acredita con las mayorías absolutas de Galicia.

Es decir, no se obtienen esas mayorías si no es con un proyecto moderado, si no hay un proyecto centrado que englobe a la inmensa mayoría de la sociedad. Estoy convencido de que eso mismo quiere hacer en España. No hay personaje ni político con mayor moderación en la escena pública a día de hoy que Feijóo.

Jorge Azcón, durante la entrevista celebrada en Madrid. Javier Carbajal

¿Comparte lo que hace y dice Ayuso?

Bueno, yo comparto muchas de las cosas que dice Isabel Díaz Ayuso, porque estamos en el mismo partido.

¿También la comparación con Nicaragua y lo de que Pedro Sánchez quiere encarcelar a la oposición?

Creo que lo que está pasando en este país, desde el punto de vista democrático, es una cierta involución. Creo que hay instituciones fundamentales que se están viendo atacadas. Lo estamos viendo ahora mismo, recientemente, con el delito de sedición, pero lo hemos visto con otras muchas; lo hemos visto también con el CIS de Tezanos

En cuanto a su pregunta: no creo que lleguen a meternos en la cárcel, pero sí creo que hay un ataque y que Pedro Sánchez y sus socios pretenden un cambio en la estructura democrática. Lo creo sinceramente.

¿Qué opina de las consecuencias de la Ley del sí es sí?

Lo que más me preocupa son las causas, porque es el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando se gobierna desde una política simplista que pretende reducir los problemas a eslóganes.

También es la consecuencia de tener un gobierno con políticos de escasa preparación que, por puro sectarismo, rechazan el asesoramiento y la opinión de quienes conocen técnicamente los asuntos a legislar.

El resultado es este disparate que hay que corregir cuanto antes para evitar que los delincuentes salgan beneficiados. Pero ahí nos vamos a encontrar con otro problema: la increíble obcecación de Irene Montero y su equipo, que han demostrado una incapacidad absoluta para reconocer un error.

Antes prefieren cargar irresponsablemente contra el sistema judicial, llamar a los jueces -y supongo que a las juezas- fachas y machistas, y permitir que los delincuentes sexuales sigan viendo rebajadas sus penas.

Y lo peor es que sean capaces de arrastrar al PSOE a semejante posición hasta el punto de que Sánchez ampare los insultos a los jueces y diga que una ley que está sirviendo para reducir las penas a culpables de violación es "un ejemplo de conquista feminista" que "van a copiar otros países". Es inconcebible.

"Lo que ha pasado con la ley de Irene Montero es la consecuencia de tener un gobierno de políticos con escasa preparación"

¿Qué le parece la reforma del delito de sedición?

Pues es difícil encontrar palabras en la reforma del delito de sedición para tanta traición. Lo que está pasando con la sedición es evidente: Pedro Sánchez busca comprar tiempo en la Moncloa, aunque sea a costa de nuestra democracia. Lo que está buscando es los votos que necesita de los independentistas catalanes, única y exclusivamente para poder mantenerse o para poder sumar mayorías parlamentarias en futuros ejercicios. Me parece una traición absoluta.

El argumento del Gobierno es que se ha conseguido pacificar Cataluña y alejar el conflicto.

Es parte de su relato y yo creo sinceramente que no es verdad. Cataluña es España y a Cataluña no le puede ir mejor si a España no le va mejor. La reforma del delito de sedición, que es negociar con los delincuentes las leyes que nos afectan a todos, no fortalece nuestro sistema constitucional ni fortalece nuestra democracia.

Y es imposible pensar que a Cataluña le va a ir bien sin que le vaya bien a España. No, no es verdad. Si la democracia española es más débil, en Cataluña están peor. Y hoy, con la reforma del delito de sedición, y ya no hablemos de lo que hemos conocido de malversación, la democracia de este país es más débil.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha pronunciado en contra de la reforma de sedición, ¿qué debería hacer desde su punto de vista?

Votar lo mismo que dice. Lambán tiene un problema de cinismo porque cuando llega el momento de votar en las Cortes de Aragón, vota una cosa y cuando viene el momento de hablar a los periodistas y de dar titulares, dice otra.

Esto lo ha hecho cuando ha habido que acercar presos terroristas a las cárceles vascas, cuando ha tenido que opinar sobre el indulto de Griñán, sobre el indulto de los independentistas.

Lambán dice una cosa que cree que le beneficia electoralmente, pero cuando llega el momento de votar en las Cortes de Aragón sobre la sedición, Lambán vota a favor de Sánchez. Lambán en eso es un maestro. Tiene un buen maestro en no decir la verdad que ha sido Pedro Sánchez.

Pero es evidente que Lambán tiene muy claro que ir contra Pedro Sánchez le da votos. Cuando Lambán dice determinadas cuestiones que van contra Sánchez, es porque sabe que la mayoría de aragoneses está en contra. Pero no busca beneficiar a Aragón, sino beneficiarse él.

Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, en su entrevista con Fernando Garea, adjunto al director en El Español. Javier Carbajal

¿Le parece bien que Feijóo rompiera el acuerdo sobre el CGPJ?

Sí, sí, sí, sí. Ha quedado demostrado que todo era una trampa. Yo estoy convencido de que Feijóo quería llegar a un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Quería llegar a un acuerdo que fuera honrado. Yo estoy convencido de que tenía una intención sincera y real de solucionar un problema de la justicia en este país, que pasa por acometer la reforma que necesita el Consejo General del Poder Judicial.

Pero es imposible fiarse de Sánchez. Engaña a todo el mundo, traiciona a todo el mundo y hubiera sido imposible de explicar que el Partido Popular hubiera llegado a un acuerdo para algo tan importante como la reforma de la justicia, al mismo tiempo que se está modificando una de las leyes básicas del sistema jurídico español, como es el Código Penal.

El coste de eso es mantener el CGPJ sin renovar y en una situación de interinidad insostenible.

El coste de eso tiene que ser que el presidente del Gobierno vea lo que ha conseguido mintiéndole a todo el mundo. El Consejo General del Poder Judicial se podría haber renovado. Pero, claro, es imposible que con una mano estreches la de tu compañero y que con la otra le estés apuñalando por la espalda.

¿Cómo vas a explicar a los españoles que cometes una traición de semejante calibre como la reforma de la sedición y que al mismo tiempo el partido que tiene que dar la alternativa al gobierno de Pedro Sánchez esté pactando una reforma tan importante como el CGPJ? Hubiera sido incomprensible. Yo creo que Alberto ha acertado absolutamente.

Parece que de cara a las elecciones municipales y autonómicas parte del debate es el de la Sanidad. Hubo una gran manifestación en Madrid. ¿Cómo está la Sanidad en Aragón? ¿Mejor o peor que en Madrid?

Pues la Sanidad es importantísima y es verdad que con la Sanidad no hay que jugar, pero en Aragón, por desgracia, todo lo que tiene que ver con la pandemia nos ha sentado especialmente mal. Las personas que conducen las ambulancias actualmente están en huelga y llevan meses y meses con reivindicaciones.

La atención primaria en Aragón, como está pasando en todas las Comunidades autónomas, no sólo en Madrid, también en Aragón, tiene serios problemas para encontrar médicos suficientes, fundamentalmente en el ámbito rural.

Pero es que Aragón es la peor Comunidad autónoma de España en ese sentido. Cuando tienes un problema muy serio de salud, cuando necesitas que te operen, no hay una Comunidad en la que tarden más tiempo que en Aragón. En Madrid, la media de operaciones está algo por encima de los 70 días y en Aragón está por encima de los 180.

"Cuando necesitas que te operen, Aragón es la peor Comunidad autónoma de España. Se tarda más que en cualquier otra"

Y en términos generales, ¿qué necesita Aragón? ¿Qué ofrece el PP?

Nosotros planteamos que Aragón no sea el infierno fiscal que es en la actualidad, y que se presten buenos servicios públicos. Aragón hoy es, desde el punto de vista de la fiscalidad, con mucha diferencia, de las peores Comunidades autónomas de España.

Aragón es la Comunidad en la que más se paga el impuesto de patrimonio. La segunda que peor trata a todos los contribuyentes. La segunda que peor trata a quienes pagamos IRPF. La segunda que peor trata el impuesto de sucesiones. A la hora de pagar muchos impuestos, Aragón sólo rivaliza, por desgracia, con Cataluña.

Sin embargo, en Aragón tenemos la peor Sanidad de España. Tenemos las peores carreteras de España. Nuestros funcionarios, nuestros maestros y nuestros profesores cobran menos que la media. Nuestros proveedores de la Administración son los peores pagados de España.

En Aragón pagamos más impuestos que en ningún otro sitio y recibimos peores servicios de lo que se recibe en otras muchas Comunidades autónomas. Es lo que hay que cambiar. Aragón necesita un cambio fundamentalmente que haga que esta Comunidad sea atractiva para la inversión, atractiva para el crecimiento, atractiva para recibir nuevas empresas. Mientras el socialismo gobierne, Aragón seguirá siendo un infierno fiscal.

Jorge Azcón mantiene buena relación con Casado y con Feijóo. Javier Carbajal

Estamos entre la idea de que si se bajan impuestos se eliminan servicios públicos y la de la derecha de que si se bajan impuestos sube la recaudación.

Aragón es la constatación de que subiendo impuestos se tienen malos servicios públicos. En Aragón, los servicios públicos, desde que entró a gobernar el señor Lambán, no han mejorado. Han empeorado. Los aragoneses, cuando entró el señor Lambán, pensaban que la Sanidad aragonesa era la segunda mejor de España y ahora piensan que es la quinta.

Aragón es una de las dos únicas Comunidades autónomas que el año pasado redujo su presupuesto de Sanidad en 100 millones de euros. Y pagamos más impuestos que nadie. Yo creo que hay Comunidades que lo están demostrando: donde gobierna el Partido Popular es posible tener una fiscalidad moderada que hace que se incremente la recaudación y que se presten buenos servicios públicos. Es posible mejorar la gestión de los servicios públicos sin tener que sangrar a impuestos a todos.

¿Está a favor de unificar impuestos en todas las Comunidades?

Yo creo que hay muy poca gente que defienda la unificación fiscal de todas las Comunidades autónomas. No, yo no soy partidario de la unificación fiscal, sobre todo porque sería una gota en el océano.

Hoy, las empresas no van solamente a Comunidades autónomas, van incluso a países y nosotros vivimos en Europa, en un mundo globalizado y esas decisiones se van a tomar de forma competitiva teniendo en cuenta la fiscalidad que tiene una Comunidad, teniendo en cuenta la fiscalidad que tiene un Ayuntamiento, teniendo en cuenta el coste de los procedimientos administrativos, la simplificación y la rapidez con la que determinadas decisiones pueden afectar a las empresas.

Eso lo he vivido en primera persona en el Ayuntamiento de Zaragoza. Es importante tratar bien la fiscalidad de aquellas empresas que quieren venir a tu ciudad, pero es importantísimo que sepan con transparencia absoluta cuáles son los plazos en los que se van a conceder las licencias para que puedan empezar a construir sus fábricas.

Hay una aparente incoherencia en el PP con eso y con defender la igualdad de todos los españoles.

Bueno, yo creo que la competencia es uno de los factores fundamentales para que el mercado funcione de la forma más eficiente posible. Si no hay competencia y a todos se nos trata con el mismo rasero, dejamos de tener alicientes, dejamos de tener ganas de poder mejorar las cosas y de poder progresar. La igualdad ante la ley es indudable, es incuestionable. Nadie duda de que esa igualdad exista y deba existir.

El Estado de las Autonomías es mucho más avanzado a la hora de distribuir las competencias que muchos Estados federales. No sólo desde el punto de vista de la fiscalidad.

Para las elecciones municipales y autonómicas y también para las generales, una de las controversias será la de los pactos. ¿Cree que puede o debe pactarse con Vox?

Creo que es evidente que nosotros tenemos un objetivo y ese objetivo, además ahora se ha visualizado muy gráficamente, es el que se cumplió en Andalucía. El Partido Popular es un partido que aspira a tener mayorías suficientes y lo hemos conseguido, no en Madrid, sino en Andalucía, es decir, en una Comunidad con una historia política muy ligada al Partido Socialista.

Juanma lo ha hecho en Andalucía y yo creo que se puede hacer en otras muchas Comunidades. El Partido Popular quiere gobernar en solitario, teniendo en cuenta al resto de formaciones políticas. Yo gobierno con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza y tengo buena relación con mis socios de Ciudadanos y estoy convencido de que acabaremos la legislatura teniéndola.

Pero yo lo explico desde el punto de vista de saber lo que es gobernar con otros, lo que es saber gobernar en coalición. El proyecto del Partido Popular pasa por aspirar a gobernar en solitario y a tomar sus propias decisiones.

