PSOE y PP endurecerán la Ley del Deporte para que no se repita la "impunidad" del Barça

El ya conocido como caso Negreira tiene una derivada política sustancial. La Ley del Deporte, aprobada a finales del año pasado, impide que el Fútbol Club Barcelona pueda sufrir un descenso administrativo a Segunda División o una confiscación de títulos. Es decir: el desenlace de la investigación que hemos ido conociendo estos días nació, en realidad, hace unos meses en el Congreso de los Diputados.

Lo explicó el propio presidente de La Liga, Javier Tebas. Muy poco tiempo le costó concluir que, en virtud de la norma mencionada, las infracciones azulgranas están prescritas. Los últimos pagos realizados por el Barça al vicepresidente de los árbitros datan de 2018, por lo que ya no hay sanción deportiva posible. El plazo de prescripción dictado por la ley es de tres años.

Cuando se trata de dopaje o de corrupción arbitral internacional, los culpables afrontan destinos diferentes. Ahí quedan los Tour de Francia desiertos o el descenso de la Juventus a la categoría de plata en 2006.

La cuestión es: ¿qué piensan los partidos políticos del caso Negreira? ¿Endurecerían la ley para que nuevos casos similares no quedaran impunes? A lo largo de este reportaje, quedan recogidas las posturas de las principales formaciones del país. Son expuestas por sus portavoces en materia de Deportes.

Cabe mencionar que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la ley previo pacto con el PNV o Más País. Se abstuvieron Esquerra Republicana y Bildu. En contra votaron PP, Vox y Ciudadanos.

A modo de resumen: tanto los socialistas como Podemos reconocen que su ley debe "repensarse" para que conductas como las del Barça "no queden impunes en el futuro". Tendrían los votos de PP y Ciudadanos para aumentar ese plazo de prescripción. Los de Sánchez y Feijóo adoptan un tono más mesurado y convencional. Los naranjas y morados piden incluso la dimisión de Joan Laporta, que a tenor de las informaciones publicadas cuadruplicó los pagos a Enríquez Negreira.

El debate del Congreso al respecto fue bronco, pero no debido a la prescripción de las sanciones. Eso apenas generó titulares. El centro de la polémica tuvo que ver con una enmienda del PNV aceptada por Sánchez, que abrió la puerta al reconocimiento internacional de las selecciones autonómicas.

PSOE: "Tenemos que repensar la ley"

Manuela Villa es la secretaria de Deportes del Partido Socialista. "Soy del Atleti, me gusta sufrir", dice al poco de empezar la entrevista. "Los hechos son muy graves. Si todo lo que estamos conociendo se confirma… Por supuesto que políticamente nos genera una gran preocupación", admite.

Ya el mero hecho de las investigaciones periodísticas publicadas –razona Villa– extiende "una sombra de sospecha" sobre el deporte español en general. "Corremos el peligro de dejar de creer en el fútbol y en todo lo que hay tras él", señala.

Las palabras de la dirigente socialista dejan entrever una preferencia por lo que popularmente se conoce como "el fútbol de antes", ése que está más enraizado en las clases populares y que rechaza la mercantilización a cualquier precio. Véase el Mundial de Qatar o las finales de competiciones españoles jugadas en los países árabes.

"Pienso en mi hijo. Le gusta el fútbol y aprende a través de esos roles. Todo lo que se ha publicado debería hacernos repensar el modelo", indica Villa. Pero, ¿repensar hasta qué punto? Es la Ley del Deporte, acuñada por el Gobierno, la que impide que puedan llegar sanciones deportivas.

Villa es consciente de que la nueva norma establece un plazo de prescripción de tres años para las infracciones más graves; el mismo que dictaba la ley inmediatamente anterior, datada de 1990. "En las dos escalas inferiores sí se aumentó el plazo de prescripción", dice la también diputada en la Asamblea de Madrid.

–Pero, ¿debería pensarse ya en una reforma legal para ampliar ese plazo de prescripción de tres años?

–La realidad nos tiene que hacer repensar la legislación. La ley es un ente vivo que se actualiza, por supuesto. Sin embargo, me gustaría que el del Barcelona fuera un caso aislado y que no supusiera que tuviésemos que reformar la parte punitiva. Porque ese no fue el espíritu de la ley.

En esta última respuesta la fuerza de los hechos parece empujar al PSOE a estudiar una variación legal que estire el plazo de prescripción de los tres años. No obstante, los socialistas, como se ha visto, lo explorarían con cierto escepticismo.

–Joan Laporta cuadruplicó los pagos a Negreira en su primera etapa como presidente. ¿Debería dimitir?

–Yo no soy quién para opinar. Los clubes de fútbol se rigen por sus propias normas. Los políticos no nos deberíamos meter en eso.

"El fútbol lo ven millones de personas. Estas informaciones están echando abajo el trabajo de un montón de gente. Entrenadores, futbolistas, empresas y, sobre todo, árbitros. Quiero decir que la mayoría se esfuerza en hacer bien su trabajo. El Consejo Superior de los Deportes –órgano dependiente del Gobierno– actuará con contundencia", concluye Manuela Villa.

PP: "El Barça está manchando la marca España"

Javier Merino, primero del Logroñés y luego del Real Madrid, es el portavoz de Deportes del PP en el Congreso de los Diputados. "La imagen que se está dando es lamentable", dice al poco de comenzar la entrevista.

Aunque el caso nazca en el corazón del Barça, Merino sostiene que es el "prestigio español en general" el que queda "dañado". "Nos gusta decir que nuestra Liga es una de las mejores del mundo. ¿Podemos seguir diciéndolo ahora?", se pregunta.

Merino, "abochornado" tras leer la prensa estos días, acusa directamente al Fútbol Club Barcelona de "manchar la marca España": "Y eso que todo esto parece el principio de cuestiones todavía por conocer. Estamos expectantes".

El PP votó en contra de la Ley del Deporte. Merino, no obstante, rechaza apuntarse el tanto de "ya lo dijimos nosotros". Porque reconoce que la oposición de su partido a la norma no tuvo que ver con el plazo de prescripción para las infracciones más graves.

"No nos imaginábamos que algo así pudiera estar ocurriendo. Pero, vistos los acontecimientos, está claro que ese plazo de tres años se queda corto. Debemos aprender de los hechos. Si gobernamos, propondremos una reforma que endurezca esa cuestión. Elevaríamos el plazo de prescripción a los diez años, como ocurre con el dopaje", sostiene.

Merino no quiere opinar acerca de si vería con buenos ojos un descenso administrativo o una retirada de títulos: "Hay que esperar a ver cómo termina esto. Está en juego la sensibilidad de muchísimos aficionados del Barça que no tienen la culpa. Merecen respeto".

–¿Laporta debe dimitir?

–Es una decisión que deben tomar los socios. De la misma manera que lo eligieron a través de un proceso electoral, también tienen la posibilidad de buscar otros caminos.

Podemos: "El Barça merece un castigo"

Roberto Sotomayor es del Rayo Vallecano. El 28 de mayo encabezará la lista de Podemos a la alcaldía de Madrid. También pertenece al Consejo Estatal de la organización. Antes de entrar en política, fue atleta profesional. Se descubrió como uno de los pocos que compaginaba deporte de élite con su trabajo en la sección de sastrería de El Corte Inglés.

Igual que la dirigente del PSOE, Sotomayor critica la "mercantilización del fútbol", aunque lo hace con palabras más gruesas: "En los últimos años, este deporte se ha pervertido mucho. He ido perdiendo afición".

A Sotomayor le inquieta que el Barça no esté siendo capaz de explicar a Hacienda para qué efectuaba exactamente los pagos a Negreira, el vicepresidente de los árbitros. Esos supuestos servicios de "asesoramiento" y "elaboración de vídeos" no han podido probarse.

"Parece un caso clásico de corrupción. La imagen que se está dando a los chavales es malísima, pero también al extranjero. España se está viendo muy perjudicada", refiere este exatleta profesional.

Podemos, miembro de la coalición del gobierno, aprobó la Ley del Deporte que establece la prescripción de la infracción a los tres años de cometerse. Sotomayor, conocido el "caso Negreira", apunta: "Seguimos siendo muy laxos con los castigos y las sanciones. La justicia no debería permitir que en 2023 ya sea impune deportivamente un hecho de 2018".

"Si se confirma que el Barcelona utilizó el dinero para lo que parece, para una adulteración de la competición, debería tener un castigo. Si no, ¿qué imagen damos? ¿Se intenta manipular a los árbitros y se va uno indemne?", discurre.

Sotomayor prefiere ser cauto y no hablar todavía de un descenso administrativo o de una retirada de títulos, pero sí pide la dimisión de Laporta por haber cuadruplicado los pagos a Negreira: "¡Que lo haga aunque sea por higiene democrática! ¡Su silencio es muy molesto!".

Aunque no ha mencionado el descenso del Barça, sí alaba lo que le pasó a la Juventus en 2006: "Cuando se confirmaron las informaciones, la Juve bajó por obligación. Y me pareció muy bien. Creo que fue ejemplarizante y que no ha vuelto a haber en Italia casos semejantes".

Cs: "Perder títulos sería justo"

Edmundo Bal es colchonero. También dirigente de Ciudadanos y abogado del Estado. Jugó un papel central en las investigaciones fiscales a Messi o Cristiano Ronaldo. Se muestra tajante: asegura que, de confirmarse las informaciones conocidas, "sería justo" tanto un descenso administrativo como una pérdida de títulos. Aunque lo dice en tono de política ficción, consciente de que la Ley del Deporte no lo permite.

Bal aporta un punto de vista distinto: "El fanatismo futbolero, a mí el primero, nos está llevando a examinar esto de una manera deportiva, pero pensémoslo de otra forma. ¿Qué pasaría si descubriéramos que una marca de gasolina ha estado haciendo pagos millonarios a la CNMV? Les meterían un multazo que conllevaría la quiebra".

"Si el Barça perdiera las dos ligas, 2016 a 2018, cuando todavía pagaba dinero a Negreira, recaerían en el Atlético. Y eso es un montón de dinero para el club. Le pongo un ejemplo. El Atleti ha reducido en 40 millones de euros los salarios de jugadores por haber sido eliminado prematuramente de la Champions", refleja Bal.

El dirigente de Ciudadanos apremia a una reflexión en torno a la Ley del Deporte: apuesta por aumentar el plazo de prescripción para las infracciones de este tipo. Recuerda, sin embargo, que el "posible delito penal no ha prescrito": "Habrá que ver si se puede confirmar que tal dinero sirvió para amañar tal partido".

–¿Debería dimitir Laporta?

–Desde luego. Porque su comportamiento ha faltado a la ética y a la moral. Me parece repudiable. No obstante, debo decir que el Barça es un club de fútbol que pertenece a sus asociados. Quien tiene que tomar esa decisión son los socios o asociados. Es como si los políticos pidiéramos la dimisión del presidente de una gran empresa. No estamos legitimados para ello. Pero sí, esa es mi opinión. Debería dimitir.

