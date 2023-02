Tebas admite que la Fiscalía investiga un posible "amaño", pero no podrá sancionar al Barça

La vía del castigo deportivo para el Fútbol Club Barcelona después del escándalo por su pago al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros ha quedado completamente descartada. Así lo confesó este mismo jueves Javier Tebas, el presidente de LaLiga, que asumió que el delito ya habría prescrito al haber pasado más de 3 años desde que se cometieron los hechos.

El mandatario admite que la Fiscalía está investigando "un posible delito de corrupción entre particulares en la versión de amaño en el ámbito deportivo", pero que aún así LaLiga no podría imponer ningún tipo de sanción deportiva en el caso de que se demostraran estos graves hechos. Por lo tanto, el Fútbol Club Barcelona ya sabe que sus argucias no repercutirán de manera negativa pase lo que pase.

En cualquier caso, las consecuencias llegarían en el ámbito penal y quienes podrían pagar por ello serían los directivos del club implicados en este asunto que ha causado un terremoto en el fútbol español. "Otra cosa es el ámbito de la jurisdicción penal, que ahora está la Fiscalía investigando los hechos sucedidos", comentó al respecto en un vídeo difundido a través de las redes sociales de LaLiga.

En este vídeo, el presidente de LaLiga comienza lamentando los hechos ocurridos y asumiendo que, durante una época, los mecanismos de control económico no funcionaron como debía: "Es evidente que en el año 2018 y en los anteriores, las normas de Compliance que controlan los conflictos de intereses tanto del FC Barcelona como las del Comité Técnico de Árbitros, no funcionaron".

Prosiguió Javier Tebas en este discurso: "Es evidente en lo que se está viendo, que esos servicios no se debían haber prestado nunca, ni en los importes ni en los hechos que se han prestado", ratificó el mandatario.

Durante las últimas horas se ha hablado mucho de una posible sanción deportiva al FC Barcelona, pero fue ahí donde Tebas fue tajante y aclaró todas las dudas: "Se está hablando de si podría haber sanciones deportivas o no, pero tenemos que aclarar ya desde el primer momento que lo hemos estudiado, y no es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas, porque desde el año 18 hasta el 23 han pasado cinco años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos", lamentó.

"A nivel deportivo no va a ser, no es posible", volvió a racalcar sobre una posible sanción deportiva para despejar todas las hipótesis. Eso sí, el mandatario de LaLiga sí que admitió que el proceso sigue por lo penal: "A ver cómo termina esa investigación, nosotros desde LaLiga vamos a esperar y a respetar la investigación que va a hacer la Fiscalía. Una vez que termine, si la Fiscalía decide interponer la oportuna denuncia o querella en los tribunales, tomaremos decisiones", comentó.

Además, LaLiga no se esconderá en este proceso: "Si hay una querella, evidentemente nos tendremos que personar como acusación particular, y si no hay querella, el asunto quedará archivado. Esa es la postura de LaLiga hasta la fecha de hoy".

