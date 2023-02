El relato más duro con Enríquez Negreira: "Es un sinvergüenza, mejor que no le vea..."

Siguen produciéndose reacciones y consecuencias después del escándalo destapado en el que el Fútbol Club Barcelona pagó 1,5 millones de euros a Enríquez Negreira, el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, entre los años 2016 y 2018. Esta gran polémica ha generado un revuelo gigantesco y un gran rechazo en el mundo del fútbol, incluso dentro del propio gremio arbitral, e incluso algunos colegiados que trataron con el exdirigente del CTA han mostrado su repulsa.

Es el caso del exárbitro Urizar Azpitarte, uno de los colegiados más reconocidos durante las décadas de los 80 y los 90, que cargó duramente contra las artimañas de Enríquez Negreira. El vasco se mostró muy disgustado y llegó incluso a decir de su exdirigente que "a nivel ético, es un sinvergüenza", a la vez que afirmó que había dejado una gran mancha sobre el colectivo arbitral.

Urizar Azpitarte negó saber nada acerca de estos negocios que se traía entre manos Enríquez Negreira con el Fútbol Club Barcelona durante su época como colegiado, ya que la relación duró varios años, y cree que si otros dirigentes se hubieran percatado de ello habrían tomado medidas. Eso sí, recalcó la honorabilidad de sus compañeros de profesión y destacó que esto tan solo se trataba de una excepción.

Las palabras más duras

Las declaraciones de Azpitarte desde luego que no dejan lugar a dudas sobre el enfado que tiene con el que fuera su jefe: "A nivel ético, Negreira es un sinvergüenza, así de claro", llegó a comentar en los micrófonos de Onda Vasca. Además, aclaró que "aunque no pertenecía al Comité de designación de árbitros, Enríquez Negreira podía acceder a todo, a cualquier informe personal de enfermedades o problemas familiares de cada árbitro. Todo eso, cobrando del Barcelona".

[El hijo del dirigente arbitral que cobró 1,5 millones del Barça daba clases a los colegiados]

En la misma línea de enfado, Urizar prefiere no volver a cruzar una palabra con él: "No sé ni qué le diría hoy, mejor que no le vea porque le puedo soltar cualquier barbaridad. Me ha hundido moralmente en mi concepto de arbitraje y de los árbitros". Eso sí, también quiso apostillar que "seguro que Enríquez Negreira nunca le ha dicho a un árbitro lo que tiene que hacer".

El excolegiado vasco lamentó la mancha que todo este escabroso asunto ha dejado ahora sobre el colectivo arbitral: "Estoy ventilando para que no nos salpique nada, me han llamado unos 18 árbitros de mi época y de toda la prensa. Esto ha manchado mucho la imagen de los árbitros pese a que José Plaza se cargó en su día a las ovejas negras, y ahora resulta que nadie tiene la culpa de nada, ni siquiera el Barça que pagaba las facturas".

[El caso Negreira habría prescrito y el Barça no recibiría sanciones disciplinarias deportivas]

Por otra parte, también mostró su confianza en que si otros mandatarios se hubieran dado cuenta de ello, habrían tomado cartas en el asunto: "No sabía nada de esto, es más, de saberlo Sánchez Arminio lo hubiera echado, o Velasco Carballo luego. Eso de la honradez lo llevamos como estandarte, pero una oveja negra ha hecho mucho daño a la imagen. ¿Ahora qué se piensa de los árbitros de aquella época? Es una excepción, no todos somos iguales", finalizó.

Sigue los temas que te interesan