Tebas, sobre los pagos del Barça a Enríquez Negreira: "Laporta debe dimitir si no lo explica bien"

Desde LaLiga han actualizado los límites salariales después del mercado de fichajes de invierno. Durante el acto, Javier Tebas respondió a varias preguntas sobre el famoso 'caso Negreira'. El presidente de la patronal no tiene dudas, si Joan Laporta no explica el porqué pagó al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) deberá dimitir.

"Si no explica bien por qué se pagaba, creo que sí. La primera nota del FC Barcelona parecía que lo hacían todos, y no es así. Tendría que dar explicaciones, parece ser que incluso se duplicó. Muchas temporadas y con diferentes directivas, no me gusta nada", ha asegurado Tebas.

Además, el presidente de LaLiga no ha ocultado el malestar que existe entre el resto de entidades del fútbol español: "Cada club es libre de sacar sus notas o no ('caso Negreira'). Hay una preocupación de los clubes, también del Barça, el daño al fútbol profesional es elevadísimo y el mismo Barcelona ha abierto una investigación".

Javier Tebas, durante un acto de LaLiga en 2023 EFE

"Entre otras cosas, LaLiga ha hecho un escrito para la Fiscalía, aportando algún dato. Si no hubiera habido prescripción deportiva, hubiéramos abierto expediente sin duda. Pero no lo podemosa hacer por la prescripción, sería ilegal. Por cierto, no prescribe a los cinco años, sino a los diez. No termina en junio", ha agregado.

De hecho, el Sevilla ha decidido emitir un comunicado al respecto. Mientras que el propio Javier Tebas se ha referido al Atlético de Madrid: "Atlético quería sacar un comunicado y yo no lo veía en la junta. No estaba en el orden del día y lo plantearemos igual. Hay malestar generalizado entre los clubes".

El presidente de LaLiga ha seguido contestando a las cuestiones del escándalo y ha puesto de relieve que creen que hay causa "suficiente para seguir investigando". "Creo que la Fiscalía pondrá su denuncia correspondiente. Los indicios nos llevan a que hay que investigar. Lo de las notas lo veo más cosmético", ha afirmado.

"Indicios hay en el conjunto de las cosas. Para mí lo determinante es que alguien en activo actúa en asesoramiento verbal para conseguir la neutralidad de los árbitros. Es suficiente para investigar", ha destacado un Tebas que ha enlazado con la sanción a la Juventus de Turín: "Por ahora diría que más grave Juventus por ser condenada, pero los indicios los veo más graves en el Barça. Aquí aparece metido un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros".

Vinicius Júnior

En otro orden de cosas, pero también de actualidad en el fútbol español, Javier Tebas se ha referido a los insultos racistas que está recibiendo Vinicius Júnior en los últimos meses. El pasado fin de semana, en El Sadar, un nuevo despreciable capítulo contra el futbolista del Real Madrid.

"El descerebrado de Mallorca ya ha sido identificado y va a pasar a declarar por el juzgado de instrucción. En Pamplona lo acabaremos localizando. La Fiscalía decía que no había delito y hemos cambiado la estrategia para ir directos al juzgado. Con Vinicius la gente quizás salta más rápido que otros jugadores y de ahí mayor vigilancia", ha sentenciado Tebas.

