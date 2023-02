Los límites salariales de La Liga: el Real Madrid lidera con recortes para Barcelona y Atlético

El Real Madrid continúa disponiendo del mayor límite salarial de La Liga tras la última actualización de la patronal. La otra cara de la moneda la representa, por ejemplo, un Fútbol Club Barcelona que ve una disminución de su partida, así como un Atlético de Madrid que es que más ha perdido.

LaLiga publicó el Límite de Coste de Plantilla Deportiva de los equipos de Primera División, y también de Segunda, después del mercado de fichajes de invierno. Así las cosas, el Real Madrid se ha confirmado como el líder con sus 683 millones de euros.

En cuanto al eterno rival de los blancos, el Barça es segundo, pero ha visto cómo su límite salarial ha pasado de 656 millones a 648. Y esto todavía puede empeorar para el club catalán, ya que el próximo verano no habrá palancas y esto apunta a provocar un exceso que traería importantes consecuencias para el cuadro azulgrana. De hecho, Javier Tebas ya ha avisado de que tendrán que rebajar su masa salarial en unos 200 'kilos'.

Los límites salariales de LaLiga 2022/2023 tras el mercado de fichajes de invierno La Liga

A Real Madrid y Barcelona le siguen, por arriba, el Atlético, el Sevilla y el Villarreal. Sin embargo, tanto rojiblancos como los hispalenses, precisamente fuera de la UEFA Champions League en la fase de grupos como el Barça, han visto también reducido su límite salarial. La mayor caída ha sido la del conjunto colchonero, que han pasado de 341 millones a 315.

También el Getafe ha visto cómo bajaba su límite salarial. Pero son más los que han visto un leve aumento. Estos son Betis, Cádiz, Celta de Vigo, Girona, Mallorca, Rayo Vallecano y Valladolid. Aunque estas subidas no impiden que tanto Girona como Cádiz estén por abajo de la tabla con sus 43,47 millones y 46,97, respectivamente. Aunque el equipo con un límite total más bajo es el Elche con 42,67 millones de euros.

Los límites salariales de LaLiga 2022/2023 LaLiga

La pregunta que se hagan algunos es que el Límite de Coste de Plantilla Deportiva. Pues bien esto se traduce en lo que cada club de fútbol puede gastar como máximo en sus respectivas plantillas en relación con sus ingresos y gastos. Para calcular el de cada uno de los equipos se restan los gastos no deportivos presupuestados, el pago de las deudas y las pérdidas arrastradas del curso anterior a los ingresos presupuestados.

La fórmula de cálculo es simple: Ingresos - Gastos no deportivos = Gastos deportivos (límite salarial).

El límite incluye tanto el gasto en los futbolistas, como en el primer entrenador, en su segundo y en el preparador físico. Además, también abarca el gasto en filiales y en otras secciones. Es decir, en lo que se conoce como la plantilla inscribible y en la plantilla no inscribible.

Fuera del famoso límite salarial de LaLiga quedan cuantías como el salario del personal del club no dedicado a labores deportivas, gastos de explotación o la compra de futbolistas, son los denominados gastos no deportivos. El cálculo anual corre a cargo de cada equipo, aunque desde la patronal se encargan de verificarlo y corregirlo en caso de que no se adapte a la realidad.

Incumplimiento

En caso de que un equipo supere su límite, el régimen sancionador aplicable al control económico en los estatutos de LaLiga fija tres tipos de sanciones: leves, graves y muy graves. Se considera infracción leve a superar en menos de un 2% el límite de gasto fijado. La multa se fija en un 5% de la cuantía superada, con un máximo de 600 euros.

Se estima infracción grave el superar entre un 2 y un 5% el límite de gasto fijado. La multa se fija en un 10% de la cuantía superada, con un importe mínimo de 600 y un máximo de 3.000 euros. Por último, se considera infracción muy grave superar en más de un 5% el límite de gasto fijado. La multa se fija en un 20% de la cuantía superada, con un importe mínimo de 30.000 y un máximo de 300.000 euros

