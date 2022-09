Los límites salariales de La Liga 2022/2023: el Barça pasa de -144 millones a 656

LaLiga, como cada año, ha dado a conocer el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), en otras palabras, el límite salarial de los equipos de Primera y Segunda División. Hay importantes cambios, principalmente el subidón que ha pegado el FC Barcelona en meses ha pasado de estar en negativo (-144 millones) a 656.

El Real Madrid, campeón de la última edición de la competición, se mantiene como el primero de la lista con 683 millones de euros. Disminuye algo en comparación a la temporada pasada, en la que se encontraba con un límite de 739 millones.

El Atlético de Madrid, igual que el Barça, ha incrementado exponencialmente su límite salarial. De 161 millones que marcaba en enero a 341 que tiene ahora. Entre el resto de equipos, otros suben (Valencia o Betis), pero ninguno registra una bajada radical.

Los límites salariales de LaLiga 2022/2023 LaLiga

Límites de la temporada pasada

Para medir la evolución de cada club, nada mejor que con la comparación de las mediciones del año pasado (en septiembre y en enero). El Barça ha salvado su situación gracias a las palancas, mientras que otros han pasado un verano austero en fichajes y han recortado sueldos.

No son pocos los clubes de LaLiga que se encuentran mal financieramente. Lo hemos visto este verano, con clubes que no pudieron inscribir a algunos de sus futbolistas a pocos días del cierre del mercado y el periodo de inscripción.

Los límites salariales de LaLiga 2021/2022

Cómo se calcula

El límite salarial se calcula utilizando únicamente parámetros financieros y contables, nada tienen que ver los resultados deportivos de cada equipo. El cálculo de todos los límites está regulado por las Normas de Elaboración de Presupuestos de Clubes y SADs, un documento aprobado por LaLiga y que explica punto por punto el cálculo.

La razón de imponer el límite salarial es garantizar la sostenibilidad de los clubes por lo que en esencia se basa en que los ingresos de cada equipo y los gastos tengan un equilibrio. Es este uno de los primeros motivos de la desigualdad entre equipos. Los clubes que cuenten con unos ingresos mayores (porque, por ejemplo, jueguen la Champions League) podrán tener un límite salarial mayor.

[El Barça de las palancas: así se ha transformado el club hasta hacer posible el proyecto de Joan Laporta]

La cifra del límite salarial se obtiene restando a los ingresos los gastos derivados de acciones no deportivas, es decir, el límite impuesto por LaLiga fija la cantidad que cada equipo puede gastarse en el salario de los futbolistas, el cuerpo técnico, primas e indemnizaciones a jugadores, gastos en la cantera y otras secciones deportivas y cuantías como la amortización de los fichajes de cada futbolista o las comisiones a los representantes de jugadores.

La fórmula de cálculo es simple: Ingresos - Gastos no deportivos = Gastos deportivos (límite salarial).

Fuera del límite salarial de LaLiga quedan cuantías como el salario del personal del club no dedicado a labores deportivas, gastos de explotación o la compra de futbolistas, son los denominados gastos no deportivos. El cálculo anual corre a cargo de cada equipo, aunque LaLiga se encarga de verificarlo y corregirlo en caso de que no se adapte a la realidad.

Castigos por incumplirlo

Como es lógico, es obligatorio para todos los equipos cumplir con los límites salariales impuestos a cada uno. Como excepción, LaLiga ofrece a los clubes la posibilidad de superar de forma puntual los límites salariales. Según la reglamentación: "Excepcionalmente, se podrá autorizar que un Club/SAD supere temporalmente el límite en caso de que: se renueve el contrato de un jugador, extinción de los contratos de la totalidad o parte de los miembros del cuerpo técnico o la lesión de larga de duración de un futbolista".

Bien sea la cifra inicialmente fijada o la cuantía modificada, si se trata de uno de los casos anteriores, los equipos tendrán que cumplir los límites salariales impuestos, esto significa no superar nunca la cifra dada. Como es lógico, LaLiga permite que los equipos gasten por debajo de la cifra asignada.

En caso de que un equipo supere su límite, el régimen sancionador aplicable al control económico en los estatutos de LaLiga fija tres tipos de sanciones: leves, graves y muy graves.

Se considera infracción leve: superar en menos de un 2% el límite de gasto fijado. La multa se fija en un 5% de la cuantía superada, con un máximo de 600 euros.

Se considera infracción grave: superar entre un 2 y un 5% el límite de gasto fijado. La multa se fija en un 10% de la cuantía superada, con un importe mínimo de 600 y un máximo de 3.000 euros.

Por último, se considera infracción muy grave: superar en más de un 5% el límite de gasto fijado. La multa se fija en un 20% de la cuantía superada, con un importe mínimo de 30.000 y un máximo de 300.000 euros.

En caso de repetirse varias infracciones graves o muy graves, los estatutos de LaLiga están abiertos a sanciones que afectan a lo deportivo. Los clubes podrían perder el derecho de tramitación de licencias federativas en las temporadas siguientes.

Sigue los temas que te interesan