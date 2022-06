El PP, tras revivir Sánchez la Ley de Memoria: "Está a una derrota de sacar de la tumba a Primo de Rivera"

"El Gobierno de Pedro Sánchez está a una derrota electoral de desenterrar a Primo de Rivera". Con estas palabras, desde la dirección del PP se desdeña los esfuerzos que el PSOE dedicó ayer a reavivar la guerra ideológica mediante un pacto con Bildu para sacar adelante la nueva Ley de Memoria Democrática.

En tan sólo una jornada, la de este martes, el PSOE pactó con los independentistas una comisión de investigación sobre las supuestas presiones del Gobierno de Rajoy a la banca de Andorra en la Operación Cataluña y una batería de enmiendas para impulsar la Ley de Memoria Democrática.

El acuerdo alcanzado por el PSOE con Bildu y Podemos apela a los Juicios de Núremberg a los jerarcas nazis para sortear la Ley de Amnistía de 1977 y extiende la investigación de los crímenes del Franquismo hasta 1982, es decir, hasta la primera victoria electoral de Felipe González.

[El Gobierno pacta con Bildu una comisión que investigue el franquismo, incluida la etapa de UCD]

El partido de Ione Belarra logra así su propósito de deslegitimar la Transición y cuestionar unas siglas, las de la UCD, de las que surgieron algunos de los fundadores de la antigua Alianza Popular.

Sin embargo, los populares anuncian que no tienen intención de caer en las "trampas" ideológicas que le lanza el PSOE para desviar la atención de los problemas reales de los ciudadanos, como la inflación y el deterioro de la situación económica.

Como en 'Cuéntame'

"Ya quisiera Sánchez que caigamos en sus trampas y nos pasemos todo el día hablando de Franco", señalan fuentes de la dirección nacional del PP en declaraciones a EL ESPAÑOL, "su agenda está en 1983 y la nuestra en 2022. Nosotros nos debemos a los ciudadanos, vamos a seguir hablando de que el precio del gasóleo ya supera los dos euros y de la necesidad de deflactar el IRPF para aliviar la situación de las familias ante la inflación".

La dirección del PP ironiza sobre la decisión del PSOE y sus socios de extender los crímenes del Franquismo hasta 1982: "La Ley de Memoria Histórica avanza como la serie Cuéntame, ahora ya van por 1983", comentan las citadas fuentes.

[El PSOE acepta que la Ley de Memoria incluya el catalán y el vasco como "víctimas" del franquismo]

La broma sobre los planes del Gobierno para desenterrar a Primo de Rivera no es tal: el proyecto de Ley de Memoria Democrática que está tramitando el Congreso de los Diputados anuncia, en su artículo 54, la voluntad de "proceder a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente" en el interior de la basílica del Valle de los Caídos.

Según las enmiendas de Unidas Podemos que ha aceptado el PSOE, el recinto pasará a denominarse "Valle de Cuelgamuros". Además, "las lenguas y las culturas vascas, catalana y gallega" pasarán a considerarse víctimas de la persecución del Franquismo, según otra enmienda pactada por el PDeCAT con el PSOE y Unidas Podemos.

"Ellos hablan de Franco, para que que no hablemos de Indra", alegan al respecto los populares, "hablan del aborto para que no hablemos del asalto al INE, hablan del procés para que no hablemos de la subida del IPC".

El PP ha lanzado esta semana una ofensiva para denunciar la estrategia del Gobierno de asalto a las instituciones: los últimos episodios han sido la toma de control de la empresa cotizada Indra (gracias a la intervención del fondo Amber) y la dimisión del presidente del Instituto Nacional de Energía (INE).

[Indra se desploma en Bolsa tras los cambios en su consejo de administración]

Mientras el Gobierno habla de crecimiento económico "robusto", el INE constata que en el primer trimestre del año ha sido de tan sólo el 0,2% del PIB. Tres días después de conocerse este dato, se consumaba la "dimisión" de Juan Manuel Rodríguez Poo como presidente del INE. Algo que constituye "una mala noticia para la credibilidad y la reputación del Reino de España", según denunció ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El PSOE anunció, también este martes, su intención de apoyar la creación de la comisión solicitada por ERC y otros partidos independentistas sobre las presuntas presiones del Gobierno de Rajoy a la banca andorrana para obtener datos protegidos de las cuentas de la familia Pujol y otros líderes del procés.

Los populares, en cualquier caso, dan por amortizados los intentos del PSOE de reactivar escándalos de corrupción de la etapa de Mariano Rajoy, como ya ocurrió con la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen, que todavía investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

Por otro lado, la dirección del PP no oculta su malestar por el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez no le esté transmitiendo ningún tipo de información sobre la Cumbre de la OTAN que este miércoles y jueves se celebra en Madrid.

"Ejército del Espacio"

Más aún, después de que el presidente Pedro Sánchez no haya dado ningún tipo de respuesta a la propuesta de pacto de Estado en materia de Defensa y Seguridad que Alberto Núñez Feijóo le remitió la semana pasada.

Sánchez sí ha asumido algunos de los postulados incluidos en aquella propuesta. Como reclamar a la OTAN que también proteja las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de la creación del "Ejército del Aire y del Espacio" (el documento de Feijóo hablaba de crear el "ámbito espacial de la Defensa", a imitación de las iniciativas que ya han tomado otros países como el Reino Unido y Francia).

#EnDirecto | El Gobierno cambia el nombre del Ejército del Aire a Ejército del Aire y del Espacio parta hacer "visible el esfuerzo" de "adaptar la defensa" del país a una "nueva realidad con nuevos desafíos" pic.twitter.com/Zrroecbdyk — Europa Press (@europapress) June 27, 2022

"El Gobierno rechaza nuestras propuestas, pero después las plagia y nos niega el copyright", ironizan al respecto desde el PP, "estamos encantados de inspirar las políticas del Gobierno, que sólo acierta cuando rectifica".

