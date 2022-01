Mañueco se aleja de la mayoría absoluta: España Vaciada y Podemos le dejan en manos de Vox

El Partido Popular ya vislumbra la victoria en Castilla y León, aunque no es tan contundente como desearían en Génova. Si hoy se celebrasen las elecciones, para las que restan poco más de dos semanas, Alfonso Fernández Mañueco ganaría con el 33% de los votos y 32-25 escaños, pero se alejaría de la mayoría absoluta (que está en 41) en relación a hace un mes y necesitaría a Vox para gobernar.

Así se desprende de la encuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que llega un día después de que el CIS de Tezanos, polémica mediante, haya sorprendido a propios y extraños con un barómetro que pronostica una victoria del PSOE. Pero el socialista Luis Tudanca, según SocioMétrica, estaría aún a seis puntos exactos de los populares: obtiene un 27,8% de los votos, que se concretarían en 27-29 diputados.

Los datos no son del todo positivos para el PP, eso sí, pues ha perdido más de tres puntos en intención de voto desde que comenzó la precampaña electoral (entonces alcanzaba el 37,1%). Una precampaña que, sin duda, ha estado marcada por las polémicas palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, criticando la calidad de la carne de las macrogranjas españolas.

Los populares han cargado duramente contra el ministro, enarbolando el "más ganadería, menos comunismo", pero el eslogan no habría calado del todo. Y es que el sondeo refleja que Unidas Podemos no sólo no se ha resentido en intención de voto, sino que ha pasado de uno a tres diputados. Hoy les votaría el 7,5% del electorado.

La formación de extrema izquierda ha recurrido a su exdirigente Pablo Iglesias para cargar contra los "bulos de la derecha" y defender la idea de que en Podemos están "los únicos que dicen la verdad". "¿Alguna vez habéis escuchado a Pablo Fernández [Santos] decir una mentira?", preguntó retóricamente Iglesias arropando al su candidato a las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero.

Otro factor que juega en detrimento de los dos grandes partidos, PP y PSOE, es la irrupción de España Vaciada. El movimiento que reivindica la atención al mundo rural, y que no se adscribe a ninguna ideología concreta, obtendría representación en Burgos (1), Soria (1-2) y quizá en Salamanca (0-1) y Ávila (0-1). Hasta cinco posibles diputados.

Es posible también que la campaña de Ciudadanos contra Alfonso Fernández Mañueco, que justificó el adelanto electoral alegando que Francisco Igea estaba negociando a sus espaldas los Presupuestos de la región, haya erosionado su figura. El ex vicepresidente filtró unos mensajes de WhatsApp que probaban que el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, representante del PP, estaba al tanto de las negociaciones en todo momento.

Francisco Igea sería, precisamente, el único representante de Cs que lograría entrar en las Cortes de Castilla y León, ya que su partido logra un 5% raspado, que es el mínimo para obtener representación parlamentaria. El ex vicepresidente sostuvo en una entrevista concedida este mes a EL ESPAÑOL que el PP había convocado elecciones porque "prefiere al caballo blanco de Abascal que a Cs".

Sus declaraciones podrían haber sido proféticas: el Partido Popular necesitaría a Vox, que, pese a haber escogido a un candidato polémico, triplicaría los votos obtenidos en 2019 (entonces obtuvo el 5,6% y hoy, el 14,1%) y, con 9-11 escaños, sería determinante para investir a Alfonso Fernández Mañueco.

La fórmula estaría por ver, aunque desde el Partido Popular ya han deslizado que son partidarios de un entendimiento similar al que Isabel Díaz Ayuso mantiene con Rocío Monasterio en la Comunidad de Madrid. La baronesa popular gobierna en solitario con el apoyo de Vox a sus iniciativas a cambio de cesiones puntuales.

Votantes radicales

Si se atiende al matriz de transferencia de voto, resulta llamativo que los votantes más radicales, los de Unidas Podemos y Vox, son los más reacios a cambiar de partido. Un 86,9% de quienes votaron al partido de Santiago Abascal en las pasadas elecciones votarán a Juan García Gallardo, conocido por su historial profuso de mensajes ofensivos e insultos en redes sociales, mientras que sólo un 5,1% se pasaría al PP.

A la inversa, un 15,7% de ex votantes populares se decantarían ahora por la formación a su derecha, que también capitalizaría un 17,1% de los votos que hace tres años fueron para Ciudadanos. La formación liberal sólo retendría al 23,4% de su electorado.

Pero lo que parece evidente es que, con mayor o menor brío, el empeño de Génova en adelantar las urnas para visualizar la caída socialista y la absorción de Ciudadanos habría cosechado sus frutos. La izquierda no sumaría una mayoría absoluta de ninguna manera (en el mejor de los escenarios, PSOE y Podemos sumarían 38 diputados) y Mañueco tendría vía libre a la Presidencia, pero dependiendo de Vox durante toda la legislatura.

Polémica del CIS

Todo este escenario que plantea SocioMétrica dista mucho del que José Félix Tezanos ha dibujado este miércoles con su último barómetro del CIS. Este no sólo ha sido polémico por ser el único que, hasta el momento, ha pronosticado una victoria del PSOE, sino porque sus resultados habían sido filtrados horas antes por Pablo Iglesias.

El exvicepresidente del Gobierno había publicado "por error" un mensaje en Telegram a las 8:04 horas, cinco antes de que se publicara la encuesta, afirmando que el CIS otorgaba a Podemos una previsión de "entre tres y cinco escaños" con un 11% en intención de voto en la provincia de Valladolid. Lo había clavado.

Aunque nadie se ha creído los datos. PP, Vox y Ciudadanos se han negado a comentar un barómetro al que no conceden credibilidad, pero sí han puesto el grito en el cielo por la filtración a Iglesias. Los populares, incluso, han registrado una solicitud para que se cree una comisión de investigación.



El barómetro del CIS llama la atención, también, porque, habiendo realizado más de 7.000 encuestas, se sirve de unas horquillas exageradamente amplias: al PSOE le augura entre 25 y 34 escaños, mientras que al PP le concede entre 27 y 32. Unos pronósticos tan vagos facilitan arrogarse el acierto a posteriori, aunque tratándose del CIS de Tezanos quizá ni por esas...

Ficha técnica

Se han completado 1.200 encuestas en Castilla y León, con sistema 50% CAWI/CATI, proporcionales a sus censos provinciales mediante cuotas prefijadas de sexo, edad y provincia de residencia, a través de la plataforma Gandia Integra (c), entre el 18 y el 25 de enero de 2022. La muestra resultante se ha postponderado por situación laboral, nivel de estudios, y recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de mayo de 2019 y las generales de noviembre de 2019. Al tratarse de un muestreo no probabilístico no hay error muestral, sino convergencia por interacción, que es del 97%. Sociométrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.

Sigue los temas que te interesan