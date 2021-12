Mañueco, a 5 escaños de la mayoría absoluta, tendría que pactar con Vox en vez de con Ciudadanos

La noche anterior a romper su pacto con Ciudadanos, reunir a su nuevo Gobierno, disolver las Cortes y anunciarlo todo, en pack, por Twitter, Alfonso Fernández Mañueco le negaba a Inés Arrimadas que lo fuera a hacer. Según explicaron a este diario desde ambas partes del Ejecutivo -populares y liberales-, la conversación se produjo de noche, apenas 12 horas antes del bombazo: "No, no adelantaré las urnas. Si no hay Presupuestos, los prorrogamos y acabamos la legislatura".

Ahora, Mañueco no sólo tiene en contra la emergencia de Vox, que busca candidato mientras le come terreno al PP en toda España. También tiene en contra al líder de Cs, Francisco Igea, su exvicepresidente, que lo llamó "mentiroso". Y sobre todo, tiene en contra las encuestas, según demuestra el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL: el PP ganará en las elecciones anticipadas del 13-F, sin duda (37,1%). Pero su amplio margen de 36 escaños sería menor del esperado -si se celebraran hoy- y además, se verá abocado a cambiar un socio estable, Ciudadanos, por otro beligerante y radical, Vox. En Ciudadanos están convencidos de que su opción electoral se mantendrá viva en las Cortes de Castilla y León -el sondeo les da un escaño, con un 5,1% de los votos, frente a los 12 diputados y el 15,1% de hace dos años y medio-. Y no sólo eso, sino que aún tienen tiempo para crecer: "Los castellanos son gente de palabra, y las excusas del PP para adelantar se han demostrado falsas", apunta un miembro de la dirección nacional de los naranjas. A la vista de los datos de la encuesta y, comparándolos con los de las elecciones del 26 de mayo de 2019, los movimientos son curiosos. Todo lo que gana el PP (de 29 a 36 escaños y 5,5 puntos) es lo que pierde el PSOE (de 35 a 28 escaños y 5,8 puntos), más o menos. Y lo que se le va a Ciudadanos (11 escaños y 10 puntos) es casi lo mismo que le llega a Vox (10 escaños y 8,4 puntos). Con esas cuentas, en un Parlamento de 80 diputados, los populares se quedarían a sólo cinco asientos de los 41 de la mayoría absoluta. Pero las mismas fuentes consultadas confiesan que en verano las cuentas les daban más. Según sus sondeos internos, al regreso de las vacaciones tenían asegurada la mitad más uno de escaños. Así que, si el momento político no parece el más adecuado, y los motivos resultan poco creíbles, tampoco parece propicia la precipitación, desde un punto de vista puramente partidista. Y a eso se quieren agarrar en las filas de la oposición. Tanto la socialista como la de los eventuales socios del partido de Santiago Abascal. Aun sin líder definido en la región, la encuesta les da la llave. Porque las plataformas provinciales de la llamada España Vaciada crecen en apoyos, pero no parece que terminen de eclosionar. Sólo Por Ávila revalida su diputado (0,9%) y entraría otro de Soria Ya (0,8%). La más tradicional Unión del Pueblo Leonés crece del 2,1% al 2,9% y de 1 a 2 diputados. Los líderes En todo caso, lo que resulta evidente según el sondeo es el porqué del empeño de Génova en adelantar las urnas en alguna de las autonomías que controla el PP. La dirección popular quiere que se visualice la caída socialista y la absorción de Ciudadanos. Ambas quedan a la vista en este sondeo. El candidato del PSOE, Luis Tudanca, simplemente se despeña: tras ganar las elecciones de 2019, no recoge ningún rédito de la gestión de la pandemia o la recuperación económica vividas con Pedro Sánchez en Moncloa. No sólo ve cómo sube el PP, y se acerca a la mayoría absoluta a pesar de los juicios por corrupción de gobiernos regionales anteriores, sino que el líder socialista castellano leonés cae con estrépito en apoyos y no tiene modo de sumar con ninguna de las muletas de izquierdas o localistas. Quizás tenga que ver con la valoración que le atribuye la encuesta. Los votantes castellano leoneses le dan al socialista una nota de 4,1 sobre 10, por debajo incluso del actual presidente popular. Mañueco, a pesar de las acusaciones, se mantiene como el político con mejor apreciación, con un 4,3 sobre 10. Tercero queda Francisco Igea, con 3,9, quien confía en que su campaña como "médico y padre" le haga remontar para apuntalar el proyecto de Ciudadanos. Fuentes del Gobierno (ya sólo) popular de Castilla y León admitían, dos días después de estallar la noticia, que sí se esperaban este adelanto, "pero no ahora, en enero". Y que fue la convocatoria de la Conferencia de Presidentes la que, muy probablemente, precipitó todo. "¿Y si se decretan restricciones, o incluso un estado de alarma? ¿Cómo convocamos en ese escenario?". Al PP le urgía ir a las urnas, además, antes de que en marzo el PSOE pudiera volver a impulsar otra moción de censura, un año después de la que se desencadenó tras el murcianazo: "Ya entonces costó mucho mantener el Gobierno", apunta esta fuente del Ejecutivo regional. "¿Quién nos aseguraba que, así las cosas, todos los de Ciudadanos serían fieles al acuerdo?". De aquí al 13 de febrero, los expertos electorales de SocioMétrica observan que los apoyos al PP están, al menos de momento, estancados en la región. Y aunque ven posible que la campaña electoral sea como la de Ayuso, de menos a más, no detectan que eso esté pasando. Las razones, apuntan, están "en el contexto general del PP, que ha perdido cuatro puntos" desde el efecto Ayuso, y el epicentro de este movimiento de placas "está en Casado y sus circunstancias". Quien se ha beneficiado, en toda España, de ese desinfle popular, ha sido Vox. El partido de derecha radical ha sabido recoger el descontento de algunos votantes de derechas, a la vista de la guerra interna del PP. Así, si en toda España Vox está en una media del 17%-18%, queda claro que a Castilla y León también puede llegar ese transvase a Vox reactivado, que antes había logrado frenar el PP. Ficha técnica Se han completado 1.200 encuestas en Castilla y León, con sistema CAWI, proporcionales a sus censos provinciales mediante cuotas prefijadas de sexo, edad y provincia de residencia, a través de la plataforma Gandia Integra (c), entre el 21 y el 23 de diciembre de 2021. La muestra resultante se ha postponderado por situación laboral, nivel de estudios, y recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de mayo de 2019 y las generales de noviembre de 2019. Al tratarse de un muestreo no probabilístico no hay error muestral, sino convergencia por interacción, que es del 97%. Sociométrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.